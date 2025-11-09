Norris gana con autoridad y se ratifica como líder del campeonato - GP de Brasil

El piloto británico Lando Norris concluyó de forma perfecta su participación en el Autódromo de Interlagos. Luego de obtener la victoria en la Sprint y la pole position, esta tarde se impuso con autoridad en la carrera del GP de Brasil. Estos resultados lo catapultan en el liderato del campeonato a tres válidas del final. El podio lo completaron Kimi Antonelli y Max Verstappen.
Lando Norris afianzó su candidatura al campeonato con una victoria magistral en el Gran Premio de São Paulo, su séptimo triunfo de la temporada. Sin embargo, la carrera será recordada por la espectacular remontada de Max Verstappen (Red Bull), quien, partiendo desde el pit lane, completó una de las hazañas más memorables del año para subir al podio.
Desde la pole position, Norris controló la prueba con autoridad, cruzando la meta con una ventaja de más de diez segundos sobre el mercedes de Kimi Antonelli, quien consiguió el segundo puesto tras resistir la presión final de un Verstappen imparable.
La carrera se vio marcada por el caos en los primeros compases. Un accidente de Gabriel Bortoleto tras un toque con Lance Stroll sacó el Safety Car, y en el reinicio se produjo el incidente clave. Oscar Piastri (McLaren), cuarto en ese momento, intentó un adelantamiento por el interior a Antonelli, bloqueó sus frenos y colisionó con el Mercedes, lo que a su vez provocó el abandono de Charles Leclerc (Ferrari).
La dirección de carrera penalizó a Piastri con 10 segundos por causar la colisión, un revés que le relegó a la quinta posición final y que perjudica seriamente sus opciones en el mundial.
Mientras Norris gestionaba su ventaja en solitario, el espectáculo lo ponía Verstappen. El neerlandés, que empezó desde el pit lane, ya había escalado hasta el top 13 cuando un pinchazo lento durante el Virtual Safety Car le hizo caer de nuevo a la cola del grupo.
Lejos de rendirse, Verstappen inició una remontada demoledora. Con un ritmo infernal, fue adelantando rivales hasta meterse en la lucha por el podio. En la vuelta 63, superó a George Russell (Mercedes) para hacerse con el tercer puesto y puso rumbo a Antonelli. Aunque recortó una diferencia abismal, el novato italiano se mantuvo firme para cruzar la meta apenas unas décimas por delante del tetracampeón.
Esta victoria permite a Norris ampliar su liderato en el campeonato de pilotos hasta 24 puntos sobre su compañero de equipo Piastri, mientras que Verstappen recorta distancias y se sitúa a 49 puntos del líder.
Vuelta a vuelta del GP de Brasil 2025:
Vuelta de cortesía:
Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1:
Norris parte sin problema en el P1. Antonelli con blandos intenta atacar. Lawson pasa a Russell y es P6. Bortoleto fuera en la curva 10.
Vuelta 2:
Safety Car. Lewis Hamilton está en el fondo del grupo. Recibió un golpe en la partida y luego golpeó la llanta trasera de Colapinto. Bortoleto quedó fuera por una maniobra de Stroll.
Vuelta 3:
Hamilton y Tsunoda en pits. Cambio de alerón en el Ferrari de Lewis. Siguen las labores de limpieza en la pista.
Vuelta 4:
Sigue la carrera neutralizada. Verstappen está en el P16 atrás de Colapinto.
Vuelta 5:
Le confirman a Lewis Hamilton que tiene daño en el piso. Es la razón por la que tiene pérdida de carga aerodinámica. Se alista el Safety Car para dejar la pista.
Vuelta 6:
Se reanuda la carrera. Colisión en la primera curva. En el interior Piastri golpea a Antonelli y este impacta a Leclerc. El monegasco queda fuera de carrera.
Vuelta 7:
Virtual Safety Car. Retiran el auto de Leclerc. Pinchazo para Verstappen.
Vuelta 8:
Verstappen en pits. Coloca medios nuevos. Cae al P18.
Vuelta 9:
Se reanuda la carrera. Piastri intenta mantener el DRS con Norris. Antonelli en P3 a 1.3s de Oscar.
Vuelta 10:
Verstappen inicia la recuperación. Pasa a Stroll. P16. Norris se aleja a1.3s de Piastri. Ambos con medios.
Vuelta 11:
Hamilton presiona a Colapinto por el P14. El argentino bloqueando un poco en la curva 4. Hadjar en el P4 conteniendo a Russell, Lawson, Bearman, Gasly, Albon y Sainz
Vuelta 12:
Russell pasa a Hadjar y sube al P4. Tiene a su compañero Antonelli a 2.4s. Kimi está con blandos y George con medios. Penalización de 10s para Tsunoda por causar colisión con Stroll
Vuelta 13:
Norris a 1.7s de Piastri. Verstappen pasa a Hamilton y ahora tiene a Colapinto en la mira.
Vuelta 14:
Hamilton quejándose por los daños del auto. Verstappen pasa a Colapinto y Tsunoda.
Vuelta 15:
Hamilton en pits. Hadjar mantiene el ritmo en el P5 y se aleja a 1.1s de Bearman.
Vuelta 16:
Norris a 3s de Piastri en el liderato. El australiano recibe penalización de 10 segundos por colisión en la curva 1.
Vuelta 17:
Verstappen pasa a Hülkenberg y es P12.
Vuelta 18:
Bearman en pits. Salen en el P15. Lawson en el P6 bajo presión de Gasly.
Vuelta 19:
Los franceses Hadjar y Gasly en pits. Salen en el P15 y P16. Colocan medios, usado y nuevo respectivamente. Norris a 4.1s de Piastri.
Vuelta 20:
Lawson en pits. Verstappen en el P6, presionando a Albon. Un depredador Verstappen, a pesar del pinchazo se viene recuperando.
Vuelta 21:
Verstappen pasa a Albon y es P5. Hülkenberg se zambulle en la curva 1 y pasa a Alonso por el P7.
Vuelta 22:
Antonelli en boxes. Sale con medios nuevos en el P11. Verstappen en P4 a 8.6s de Russell y descontándole 0.6s por vuelta.
Vuelta 23:
Norris a 5.1s de Piastri. Totalmente enfocado el piloto británico de McLaren. Antonelli pasa a Colapinto y es P9.
Vuelta 24:
Hülkenberg tiene en la mira el P5 de Albon. Gap de 1s. Antonelli se acerca a Tsunoda por el P8.
Vuelta 25:
Tsunoda en pits. Cumple la penalización de 10s. Verstappen a 6.9s de Russell por el P3 y cayendo el gap.
Vuelta 26:
Antonelli sube al P7 tras pasar a Alonso en la curva 1. Bearman presiona a Colapinto por el P9 y lo pasa.
Vuelta 27:
Gasly pasa a Lawson. Luego Hadjar hace lo propio con Pierre. Es la lucha por el P12.
Vuelta 28:
Penalización de 5s para Hamilton por toque con Colapinto en la vuelta 1.
Vuelta 29:
Alonso en pits. Sale con medios usados en el P17. Norris a 6.7s de Piastri, quien tiene cumplir una penalización de 10s.
Vuelta 30:
Colapinto en pits. Antonelli pasa a Albon y es P5.
Vuelta 31:
Norris en pits y coloca blandos de 3 vueltas. Piastri líder. Lando sale atrás de Verstappen. Gap de 1s.
Vuelta 32:
Piastri a 8s de Russell. Lando se conecta a Verstappen, quien lleva medios de 25 vueltas..
Vuelta 33:
Norris pasa a Verstappen con DRS y es P3. Albon toma el P6 de Hülkenberg. Otros 10s de penalización para Tsunoda por no cumplir correctamente la sanción anterior.
Vuelta 34:
Hülkenberg recupera el P6 con Albon. Gasly pasa a Lawson y es P11.
Vuelta 35:
Russell y Verstappen en pits. Salen en el P7 y P12 respectivamente. .
Vuelta 36:
Hülkenberg en el P4 tiene la presión de Bearman y Russell. El alemán de Sauber lleva medios desde el inicio de la carrera.
Vuelta 37:
Hülkenberg en pits. Cae al P13. Russell pasa a Bearman y toma el P4. Piastri a 8.2s de Norris. Verstappen atacando a Gasly por el P6 y lo pasa.
Vuelta 38:
Hadjar y Hamilton en pits..
Vuelta 39:
Piastri en pits. Sale en el P8. Norris retoma el liderato. Está a 7.4s de Antonelli. Lando con blandos y Kimi con medios. Retiro para Lewis Hamilton. .
Vuelta 40:
Gasly en pits. Verstappen tiene en la mira a Bearman por el P4. Piastri pasa a Lawson y sube al P6.
Vuelta 41:
La temperatura ambiente cae un poco. Está en 17.2 ºC. Sigue nublado. Russell le descuenta a Antonelli por el P2. Gap de 5.8s y cayendo.
Vuelta 42:
Verstappen a 1.4s de Bearman por el P4. Gran carrera nuevamente el joven piloto británico de Haas. Su compañero Esteban Ocon en el P8, también en una buena presentación.
Vuelta 43:
Bearman en pits. Sale en el P11. Hadjar pasa a Colapinto pero el argentino se recupera. Es la lucha por el P13. Sainz pasa Tsunoda y es P16.
Vuelta 44:
Colapinto en pits. Sale en el último lugar, el P17. Detención lenta de 5.4s.
Vuelta 45:
Bearman con DRS pasa a Alonso y entra en los puntos. P10 para Oliver. Norris a 7.7s de Antonelli. Piastri en P5 a 3.6s de Verstappen.
Vuelta 46:
Russell a 4.6s de Antonelli por el P2. El británico sigue descontando. Bearman presiona a Albon por el P9. Vuelta rápida para Colapinto.
Vuelta 47:
Alonso en pits. Stroll en el P12 presionado por Hadjar, Gasly y Sainz.
Vuelta 48:
Antonelli en pits. Salen en el P6. También entra Ocon y Tsunoda.
Vuelta 49:
Russell en pits. Sale en el P6 a 2.7s de su compañero Antonelli. Bearman pasa a Hülkenberg por el P7. Gran carrera de los dos.
Vuelta 50:
Norris exprimiendo a fondo el compuesto blando. Está a 14s de Verstappen.
Vuelta 51:
Norris en pits. Sale con medios usados de 9 vueltas en el P3. Verstappen líder. Piastri está en el P2 a 3.5s de Max.
Vuelta 52:
Piastri en pits. Salen con medios también de 9 vueltas como Norris, solo que tiene un giro de ventaja al final. Hadjar y Gasly pasan a Stroll,. El canadiense en el P12.
Vuelta 53:
Verstappen a 7.6s de Norris en el P1. Ambos a tope, solo que Lando tiene un neumático 7 vueltas más fresco. Piastri en el P7 0.4s de Bearman.
Vuelta 54:
El reto de Max Verstappen es estirar este compuesto medio hasta el final. Tiene ahora un gap de 6.7s sobre Norris.
Vuelta 55:
Verstappen en pits. Sale con blandos nuevos y cae al P4. Está a 6.9s de Russell. A fondo Max para buscar el podio en Interlagos.
Vuelta 56:
Piastri pasa a Lawson por el P5 y marca la vuelta rápida. Norris en el liderato a 5.3s de Antonelli.
Vuelta 57:
Verstappen con la vuelta rápida y le quita 1s a Russell. Gap de 4.4s. Bearman toma el P6 de Lawson. Colapinto a 1.9s de Alonso por el P13.
Vuelta 58:
Verstappen a 3.4s de Russell por el P3. Gasly presiona a Hadjar por el P9. Norris a 6s de Antonelli. Lando en un nivel superior, es otro.
Vuelta 59:
Verstappen a 2s de Russell. Tiene el podio en la mira.
Vuelta 60:
Ahora son 1.4s los que separan a Verstappen de Russell por el podio.
Vuelta 61:
Colapinto se acerca progresivamente a Alonso por el P14. Gap de 1.5s.
Vuelta 62:
Verstappen se conecta a Russell. Nervios en Mercedes porque en caso de pasarlo rápido al británico, el P2 de Antonelli podría estar en riesgo. Impresionante el pilotaje de Max.
Vuelta 63:
Verstappen se deshace de Russell con DRS y por la parte externa. Impresionante Max. Ya es P3. Ahora tiene a Antonelli a 2.4s por el P2.
Vuelta 64:
Norris a 7.5s de Antonelli. Max a 2.2s de Kimi por el P2. Hülkenberg presiona a Lawson por el P7. Gap de 0.5s.
Vuelta 65:
Piastri en el P5 a 1.6s de Russell. Verstappen a 1.9s de Antonelli por el P2. Presión absoluta para el joven piloto italiano. Una prueba de fuego.
Vuelta 66:
Antonelli pasando por el exterior de la curva 1 para intentar tomar la trayectoria más optima posible en la S de Senna. Gap de 1.4s con Verstappen.
Vuelta 67:
Piastri se conecta a Russell por el P4 y Verstappen a Antonelli por el P2. Los Mercedes bajo ataque.
Vuelta 68:
Norris sigue apretando a fondo y marca su mejor vuelta. Está a 9.2s de Antonelli.
Vuelta 69:
Verstappen muy cerca de Antonelli. Gap de 0.7s. Max con su pilotaje y la unidad de potencia Honda totalmente nueva para esta carrera, tiene un rendimiento impresionante.
Vuelta 70:
Verstappen le muestra el auto para intimidar a Antonelli, pero el joven italiano está muy bien puesto. Carrerón de Kimi, impresionante. El futuro de la F1.
Vuelta 71:
¡Última vuelta en el Autódromo de Interlagos! Antonelli realiza unas trayectorias diferentes para incomodar a Verstappen.
Alex Albon registró la vuelta más rápida con 1:12.400 en el giro 59. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.
Con los resultados finales de este GP de Brasil en el campeonato de pilotos
Lando Norris es el nuevo líder con 390 puntos, segundo
Oscar Piastri (366), tercero
Max Verstappen (341), cuarto
George Russell (276), quinto
Charles Leclerc (214), sexto
Lewis Hamilton (148), séptimo
Kimi Antonelli (122), octavo
Alex Albon (73), noveno Nico Hülkenberg (43)
y décimo
Isack Hadjar (43).
En el campeonato de equipos
, McLaren es campeón con 756 puntos, segundo
Mercedes (398), tercero
Red Bull (366), cuarto
Ferrari (362), quinto
Williams (111), sexto
Racing Bulls (82), séptimo
Aston Martin (72), octavo Haas (70), noveno
Sauber (62) y último
Alpine (21).
La vigésima segunda válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará en dos semanas, del 20 al 22 de noviembre con motivo del GP de Las Vegas en el Strip Circuit.
Posiciones Finales del Gran Premio de Brasil 2025