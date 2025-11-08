Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil
El piloto británico Lando Norris se impuso en la competencia Sprint del GP de Brasil. La mala de fortuna de su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, lo dejó con una diferencia de nueve puntos en el campeonato. Sesión accidentada con incidentes para Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.
La competencia estuvo marcada por banderas rojas, un Safety Car y varios accidentes en pista mojada, el más notable el de Oscar Piastri.
Lando Norris, quien salió desde la pole position, mantuvo la cabeza desde el inicio y gestionó con maestría una reanudación tras una interrupción y la presión final de Mercedes para cruzar la meta bajo bandera amarilla en el último giro.
La desgracia la vivió McLaren en el otro lado del garaje. Oscar Piastri, que marchaba tercero y presionaba por el segundo puesto, sufrió un violento accidente en la vuelta 6. Al tomar el bordillo en la Curva del Sol, con agua estancada, su McLaren perdió tracción por completo y se estrelló contra las barreras.
El mismo error lo cometieron Nico Hülkenberg (Sauber) y Franco Colapinto (Alpine), lo que provocó la salida del Safety Car y, acto seguido, la bandera roja que detuvo la carrera durante 25 minutos.
Tras la reanudación, Norris mantuvo el comando, pero la atención se centró en la batalla interna en Mercedes. Kimi Antonelli, el novato italiano, resistió los ataques de su experimentado compañero George Russell para conservar un meritorio segundo puesto, el mejor resultado de su joven carrera en la F1.
Por detrás, Max Verstappen (Red Bull), que terminó cuarto, libró una épica batalla con Fernando Alonso (Aston Martin). El español, con neumáticos más frescos, intentó por todos los medios adelantar al neerlandés, quien con una defensa agresiva y calculada logró mantener la posición.
Cualquier emoción en la lucha por la victoria se vio truncada en la última vuelta. Gabriel Bortoleto (Sauber), en un intento de adelantamiento sobre Alexander Albon (Williams) bajo DRS, perdió el control de su monoplaza al salir de la línea de carrera, impactando violentamente
primero contra el muro interior y luego deslizándose hacia las barreras de la salida de la curva 1.
El accidente provocó de inmediato banderas amarillas dobles, congelando las posiciones y permitiendo a Norris cruzar la línea para asegurar su victoria.
A las 15:00 hs de São Paulo, comenzará la clasificación del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Brasil:
Vuelta de cortesía:
Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1:
Norris mantiene el P1. Igual todo hasta el P4. Verstappen pasa a Alonso y es P5. Pista húmeda. Trompo de Bearman, lo toca Lawson.
Vuelta 2:
Norris trata de alejarse de Antonelli para que no active DRS, pero Kimi hace todo lo posible para mantenerse. Piastri se acerca al piloto de Mercedes.
Vuelta 3:
Piastri conectado a Antonelli. Gap de 0.6s. Norris se aleja de Kimi a 1.4s. Alonso tiene la presión de los Ferrari de Leclerc y Hamilton.
Vuelta 4:
Gasly en el P11 presiona a Hülkenberg. Norris a 1.6s de Antonelli.
Vuelta 5:
Norris sigue aumentando el ritmo. Son 1.8s sobre Antonelli.
Vuelta 6:
Colisión de Piastri, Hülkenberg y Colapinto. Incidentes separados. Todos en la curva 3.
Vuelta 7:
Bandera roja por el incidente en la curva 3. Todos los pilotos están bien. El impacto de Colapinto fue fuerte. La carrera se reanudará a las 11:35 de São Paulo.
Vuelta 8:
La partida será en movimiento, informa la dirección de carrera. Norris y Alonso cambian a blandos, Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc y Hamilton a medios.
Vuelta 9:
Se reanuda la carrera. Alonso atacando a Verstappen y el Red Bull defendiéndose con todo. Russell atacando a su compañero Antonelli, pero el joven mantiene el P2.
Vuelta 10:
Norris a 1.2s de Antonelli. Russell no se desconecta de su compañero en Mercedes. Verstappen se aleja a 1.2s de Alonso.
Vuelta 11:
Ahora 1.3s de Norris a Antonelli. Leclerc, Hamilton, Gasly y Albon presionan a Alonso por el P5.
Vuelta 12:
Norris con blandos lleva buen ritmo pero no se aleja lo suficiente de Antonelli. Gap de 1.2s.
Vuelta 13:
Presión intensa de Leclerc a Alonso. Bortoleto busca el P11 de Hadjar.
Vuelta 14:
Norris ahora a 1.3s de Antonelli. Kimi se aleja a 1.9s de Russell. Gasly en el P9 busca el último punto que tiene Stroll en el P8.
Vuelta 15:
Alonso sigue conteniendo a Leclerc. Bortoleto pasa a Hadjar y es P11. Tiene a 2.6s a Albon.
Vuelta 16:
Norris pierde tiempo con Antonelli. Gap de 0.9s.
Vuelta 17:
Ocon presionando a Lawson por el P13.
Vuelta 18:
Norris sufriendo con los neumáticos traseros. Gap de 1s. .
Vuelta 19:
Antonelli se acerca de nuevo a Norris. Gap de 0.6s.
Vuelta 20:
Sigue la presión de Antonelli sobre Norris. Los blandos de Lando se están acabando.
Vuelta 21:
Gap entre Norris y Antonelli sigue en 0.6s.
Vuelta 22:
Leclerc pasa a Alonso y es P5. Gasly pasa a Stroll y es P8.
Vuelta 23:
Norris a 0.8s de Antonelli.
Vuelta 24:
Última vuelta en São Paulo. Fuerte colisión de Gabriel Bortoleto. Sale ileso.
Lando Norris (McLaren) logró el triunfo en la Sprint del GP de Brasil. 2º Kimi Antonelli (Mercedes) , 3º George Russell (Mercedes), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Fernando Alonso (Aston Martin) , 7º Lewis Hamilton (Ferrari), 8º Pierre Gasly (Alpine). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.
Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Brasil, Lando Norris es líder con 365 puntos, segundo
Oscar Piastri (356), tercero
Max Verstappen (326), cuarto
George Russell (264), quinto
Charles Leclerc (214), sexto
Lewis Hamilton (148), séptimo
Kimi Antonelli (104), octavo
Alex Albon (73), noveno Nico Hülkenberg (41)
y décimo
Fernando Alonso (40).
En el de equipos
, McLaren es campeón con 721 puntos, segundo
Mercedes (368), tercero
Ferrari (362), cuarto
Red Bull (351), quinto
Williams (111), sexto
Racing Bulls (72), séptimo
Aston Martin (72), octavo Haas (62), noveno
Sauber (60) y último
Alpine (21).
Posiciones Sprint del GP de Brasil 2025: