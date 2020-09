Bottas capitaliza una mala tarde de Hamilton y se lleva la victoria - Reporte Carrera - GP de Rusia

Posiciones Finales del Gran Premio de Rusia 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:34:00.364 25 1 26 2. Max Verstappen Red Bull +7.729 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes +22.729 15 - 15 4. Sergio Pérez Racing Point +30.558 12 - 12 5. Daniel Ricciardo * Renault +52.065 10 - 10 6. Charles Leclerc Ferrari +62.186 8 - 8 7. Esteban Ocon Renault +68.006 6 - 6 8. Daniil Kvyat AlphaTauri +68.740 4 - 4 9. Pierre Gasly AlphaTauri +89.766 2 - 2 10. Alexander Albon ** Red Bull +97.860 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 12. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 13. Sebastian Vettel Ferrari + 1 vuelta 14. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 15. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 16. Nicholas Latifi Williams + 1 vuelta 17. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 18. George Russell Williams + 1 vuelta No terminaron: 19. Lance Stroll Racing Point - 20. Carlos Sainz McLaren -

El piloto finlandés Valtteri Bottas obtuvo esta tarde su segunda victoria de la temporada, gracias a un pilotaje sin errores y a los desaciertos de su compañero de equipo Lewis Hamilton por instrucciones del equipo, al sufrir una penalización por un procedimiento incorrecto antes de iniciar la carrera. Al final terminó tercero. En medio de los Mercedes terminó Max Verstappen de Red Bull.Desde el inicio del fin de semana Lewis Hamilton no se sintió cómodo. Primero fueron reiteradas bloqueadas en las pruebas libres y luego ayer en clasificación tuvo que marcar su tiempo en Q2 con el compuesto blando para no quedar fuera de la siguiente sesión, todo como consecuencia del accidente de Sebastian Vettel. Sus rivales directos, Max Verstappen y Valtteri Bottas iniciaron la carrera la carrera de hoy con el compuesto medio.Pero más allá de esta diferencia estratégica, tanto él como Mercedes tuvieron un error al realizar un ensayo de partida, antes de la carrera, en un sitio no permitido. Esta infracción le generó una penalización de 10 segundos.Iniciando desde la pole position, Lewis Hamilton mantuvo el primer lugar, aunque tuvo que defenderse en la curva dos ante el ataque de su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Unos segundos después se produjo un Safety Car como consecuencia de las colisiones de Carlos Sainz y Lance Stroll, en acciones diferentes. El español calculó mal al reingresar a la pista e impactó su McLaren contra la barrera de contención, mientras que Lance Stroll fue tocado por Charles Leclerc y terminó contra el muro.La penalización de Hamilton se dio a conocer durante el período de neutralización de la carrera, y debió cumplirla durante su primera y única detención. Esto lo relegó al décimo lugar y fue recuperando posiciones hasta alcanzar el tercer puesto.Ante los problemas de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas aprovechó y realizó su trabajo de forma impecable, gracias al potencial del Mercedes W11. De esta forma tras 53 vueltas se llevó su octava victoria en la Fórmula 1 y la segunda en la presente temporada.En el segundo lugar se ubicó Max Verstappen, mostrando una buena evolución del Red Bull RB16. El piloto holandés volvió a sumar luego de no hacerlo en los Grandes Premios de Italia y Toscana.Muy buena presentación del piloto mexicano Sergio Pérez, quien término cuarto, la misma posición en la que inicio la carrera. El piloto de Racing Point cuidó perfectamente los neumáticos y su luego de carrera fue muy competitivo, incluso muy similar al de Lewis Hamilton.El quinto lugar fue para el piloto australiano Daniel Ricciardo, consolidando un buen fin de semana y sumando puntos importantes para Renault, al igual que Esteban Ocon con el séptimo puesto.Franca recuperación de la escudería Ferrari, en especial con Charles Leclerc al finalizar en el sexto puesto. Su ritmo fue estable y sólido durante la competencia, siendo ésta una buena señal para los de Maranello. Entretanto Sebastian Vettel no contó con la misma suerte y término en el decimotercer puesto.El piloto ruso Daniel Kvyat también tuvo una buena presentación en casa, luego de obtener el octavo puesto. Su compañero de equipo en AlphaTauri, el francés Pierre Gasly, terminó una posición atrás.Finalmente el top 10 fue completado por Alexander Albon. El tailandés perdió cinco posiciones en la grilla de partida debido al cambio de caja de velocidades. Salió decimoquinto, luego cambió neumáticos en la segunda vuelta aprovechando el Safety Car y posteriormente se fue recuperando hasta alcanzar el último punto.El finlandés Kimi Räikkönen igualó el récord de Rubens Barrichello con 322 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1. El piloto de Alfa Romeo finalizó decimocuarto, mientras que su compañero Antonio Giovinazzi fue undécimo.Los pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Romain Grosjean terminaron en el decimosegundo y decimoséptimo lugar respectivamente. El francés tuvo una tarde realmente caótica.El británico Lando Norris, el único sobreviviente de McLaren en la pista, sufrió en la carrera de hoy. Su auto no quedó bien tras pasar sobre los escombros que dejó el accidente de su compañero de equipo Carlos Sainz y concluyó el Gran Premio en Sochi en el decimoquinto lugar.Finalmente los Williams de Nicholas Latifi y George Russell cerraron su presentación en el decimosexto y decimoctavo lugar respectivamente.Con los resultados finales de este GP de Rusia, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 205 puntos, segundo Valtteri Bottas (161), tercero Max Verstappen (128), cuarto Lando Norris (65), quinto Alexander Albon (64), sexto Daniel Ricciardo (63), séptimo Charles Leclerc (57), octavo Lance Stroll (57), noveno Sergio Pérez (56) y décimo Pierre Gasly (45).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 366 puntos, segundo Red Bull (192), tercero McLaren (106), cuarto Racing Point (104), quinto Renault (99), sexto Ferrari (74), séptimo AlphaTauri (59), octavo Alfa Romeo (4), noveno Haas (1) y último Williams (0).La undécima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 9 al 11 de octubre en el Circuito de Nürburgring, sede del Gran Premio de Eifel.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Rusia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Hamilton realiza el ensayo de partida en un lugar no permitido en la pista y está bajo investigación de los comisarios.¡Inicia la carrera! Buena partida de Hamilton. Bottas se pone a la par en la curva 1 con Lewis, pero el británico se mantiene adelante. Trompo y colisión de Lance Stroll. Choque de Carlos Sainz. Safety Car. Carlos Sainz comete un error al calcular mal el espacio en la escapatoria. Rompe la suspensión delantera izquierda contra el muro.Albon, Russell y Norris en pits.Continúa el Safety Car en pista.Siguen las labores de limpieza de la pista. Carrera aún neutralizada.El Safety Car saldrá de la pista en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. No hay incidentes. Hamilton se va alejando de Bottas y Verstappen con el compuesto blando.Hamilton recibe 5s de penalización por infringir normativa al partir en sitio no permitido.Bottas trata de mantenerse cerca de Hamilton. Gap de 1.6s. Recordemos que Lewis lleva blandos y Valtteri medios al igual que Max Verstappen.Se habilita el DRS. Ocon en el P4 es presionado por Ricciardo y Pérez. Verstappen en P3 a 1.5s de Bottas.Hamilton tiene dos penalizaciones de 5s por realizar dos simulacros de partida. Se le va complicando la carrera al británico de Mercedes.Hamilton y Bottas con gap de 1.4s. Valtteri no se aleja de Lewis.Albon pasa a Norris por el P17. Ricciardo presiona a Ocon por el P4. El francés resistiendo. Pérez también muy cerca del australiano de Renault.Verstappen marca su mejor vuelta e intenta mantenerse cerca de Bottas. Gap de 1.8s.Hamilton aumenta el ritmo. Marca la mejor vuelta y se aleja a 2.3s de Bottas.Gran adelantamiento de Pérez a Ricciardo por la parte interna en la curva 3. Checo sube al P5.Ricciardo en pits. Pérez va por su ex compañero Ocon. Gap de 3.3s.Hamilton en pits. Cumple la penalización de 10 segundos y sale con duros. Sale en el P10. Bottas líder. Se queja por radio el líder del campeonato: "Esto es ridículo".Bottas marca la vuelta más rápida. Se aleja a 4.4s de Verstappen.Ocon y Gasly en pits. Hamilton pasa a Vettel y con los ingresos de sus rivales a boxes, sube al P7.Pérez alarga el stint pero sus tiempos con blandos no son los mejores.Pérez en pits. Buena detención para el mexicano. Colocan duros. Sale en el P6, atrás de Hamilton a 3.7s.Leclerc en el P3 y mejorando sus tiempos de vuelta. Vettel en P7 por delante de Ocon. Los pilotos de Ferrari aún no han realizado su detención. Giran con medios.Pérez a 3.5s de Hamilton. Giran en los mismo tiempos. Lewis se queja con el equipo por haberlo hecho entrar a pits tan temprano.Ocon sigue presionando a Vettel. Se complica el francés de Renault, quien antes de la detención marchaba P4. Ahora es P8.Ocon deja pasar a Ricciardo para intentar atacar a Vettel. El australiano se pasa en la curva 2 y bloquea.Verstappen en pits. Sale con duros. Gran detención de Red Bull. 1.9s. Sincronía perfecta para el cambio de neumáticos. Sale P4 a 5.2s de Hamilton.Bottas en pits. Sale con duros y mantiene el liderato. Ricciardo bajo investigación por no tomar correctamente la escapatoria de la curva 2 al salirse de la pista.Ricciardo y Ocon pasan a Vettel y son P7 y P8. Ahora Hamilton con mejor ritmo de aleja de Pérez. Gap de 5.1s. Lewis en P5. Penalización de 5s para Ricciardo.Leclerc en boxes. Bottas con la vuelta más rápida. Ocon queda por detrás de Charles y vuelve a complicarse Renault.Hamilton en el P4 presionando al piloto local Daniil Kvyat, quien aún no se ha detenido.Kvyat y Vettel en pits. Todos cumplen con la detención excepto Räikkönen.Bottas a 12.6s de Verstappen y 22.3s de Hamilton. Entretanto Max a 9.4s de Lewis.Verstappen es 0.8s más veloz que Hamilton por vuelta. Aumenta el gap a 10s.Gasly pasa a Räikkönen por el P9. Kimi aún no se detiene. Hamilton ya está en los tiempos de Verstappen. Gap de 9.9s.Bottas a 13.3s de Verstappen. Tranquilo y sólido el piloto finlandés. Marca la vuelta más rápida.Räikkönen en pits. Detención lenta: 6.2s. Kvyat presionando a Ocon por el P7. Entretanto Leclerc sólido en el P6. Está a 4.6s de Ricciardo y 6.2s por delante de Ocon.Pérez en el P4 a 7.6s de Hamilton. Acaba de marcar su mejor vuelta personal. Albon toma el P13 de Giovinazzi.Albon sigue ascendiendo. Ahora es P12 tras superar a Grosjean.Hamilton ahora es más veloz que Verstappen. Gap de 9.3s.Pérez marca su mejor vuelta. Está a 10.5s de Hamilton.Vettel pasa a Grosjean por el P14. Se tocan en la curva 2, luego el francés por la escapatoria rompe una de las señales que marcan el trayecto.Dirección de carrera coloca un corto Virtual Safety Car mientras se reparaba la señal de la curva 2 que rompió Grosjean.Pérez gira 0.5s más veloz que Hamilton. Gap de 10.6s.Kvyat presionando a Ocon por el P7. Lo propio hace Albon con Norris por el P9.Pérez sigue descontándole tiempo a Hamilton. Ahora a 9s del líder del campeonato. Muy buena carrera del mexicano en el P4.Gasly con neumáticos medios pasa a Albon y deja de momento fuera de los puntos al de Red Bull. Entretanto Norris en el P9 intenta alejarse.Hamilton acelera y se aleja de Pérez a 11.2s.Verstappen marca la vuelta más rápida y queda a 7.8s de Bottas.Norris en pits. Bottas con tráfico. Grosjean pasa por la escapatoria de la curva 2, esta vez sin romper la señalización. Giovinazzi pasa a Magnussen y es P11.Verstappen a 5.5s de Bottas. Se sigue acercando el holandés. Valtteri un poco complicado con el tráficoAhora Verstappen lidiando con el tráfico, mientras que Bottas marca la vuelta más rápida. Gap aumenta a 7.7s.Pérez con su mejor vuelta de carrera. Gap de 9.2s respecto a Hamilton.Bottas tranquilo se alista para repetir triunfo. Verstappen sigue presionando hasta el final, buen ritmo.Valtteri Bottas (Mercedes) logró la victoria en el GP de Rusia. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Sergio Pérez (Racing Point), 5º Daniel Ricciardo (Renault), 6º Charles Leclerc (Ferrari), 7º Esteban Ocon (Renault), 8º Daniil Kvyat (AlphaTauri), 9º Pierre Gasly (AlphaTauri), 10º Alex Albon (Red Bull).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:37:030 en el giro 51 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.*. 5 segundos de penalización por no tomar vía de escape de forma correcta en curva 2**. 5 segundos de penalización por ignorar instrucciones de dirección de carrera