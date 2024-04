Análisis - Lo positivo, negativo y la polémica del GP de China 2024 de F1

La quinta válida de la temporada 2024 de Fórmula 1, el Gran Premio de China, dejó varios temas para analizar. Aquí en detalle lo que nos llamó la atención, dividido en tres aspectos.Le sigue saliendo todo a pedir de boca. En esta ocasión solo se escapó el segundo lugar de Sergio Pérez y la vuelta rápida. En cuanto a Max Verstappen se llevó la victoria en la carrera y en la Sprint. Un ritmo despiadado que no le permitió a ningún rival acercarse.Para completar la faena, realizaron una doble detención en pits más conocida como double stack, primero con Max Verstappen y luego con Checo Pérez, realizándola en 1.9s y 2s respectivamente, todo un récord para la presente temporada.A pesar que en la Sprint iniciaba desde el primer lugar y lo perdió al llegar a la curva dos por la ansiedad, cayendo hasta el séptimo lugar, en la carrera del domingo se vio favorecido por el período de Safety Car y terminó en la segunda posición tras Max Verstappen.Su ritmo fue fuerte e interesante, teniendo en cuenta que giró igual de rápido a Sergio Pérez, manteniéndolo a 5 segundos en el último tercio de la carrera. McLaren tiene un auto sólido y con rendimiento ascendente.El equipo francés no la pasa bien en 2024. Debido a su bajo rendimiento en el A524, las críticas no cesan. Sin embargo en China la tendencia comenzó a cambiar. Las actualizaciones que tuvo Esteban Ocon en el auto dieron resultado y quedo a un paso de los puntos. Entretanto Pierre Gasly terminó decimotercero, dos posiciones más abajo.Señal prometedora y con los resultados en Shanghai, Alpine abandonó el fondo de la tabla, desplazando a Kick Sauber. Junto a Wiliams son los equipos que aún no han sumado puntos en 2024.Hace cinco años la Fórmula 1 no competía en China. La pandemia y las fuertes restricciones gubernamentales impidieron que fuera parte del calendario. En su regreso a la máxima categoría, la afición respondió y además sorprendió el entusiasmo. Respecto a ediciones anteriores se pudo observar un público mayoritariamente joven y conocedor del deporte.Su apoyo fue incondicional a los equipos y pilotos, en especial con su coterráneo, Guanyu Zhou. A pesar que su resultado no fue el más sobresaliente en casa con el decimocuarto lugar, los chinos reconocieron el esfuerzo de su héroe local al punto de conmoverlo y hacerlo llorar de la emoción.El piloto canadiense Lance Stroll no está a la altura del potencial del auto. Fernando Alonso con el tercer lugar en la partida y el séptimo al final, demuestra que tiene las condiciones para sumar casi siempre.Para colmo de males, tras el reinicio de la carrera luego de un Safety Car, impactó al auto de Daniel Ricciardo y no aceptó su responsabilidad.Fiel a su estilo agresivo, en esta ocasión atacó a Yuki Tsunoda y lo dejó fuera de carrera. Si ya era un fin de semana complicado para el piloto japonés, la macana del piloto danés lo terminó de afectar.Este comportamiento de Magnussen se suma a su lista de comportamientos poco amistosos del GP de Arabia Saudita, evento en el que recibió sendas críticas por defender en aquella ocasión de forma extremadamente agresiva, rayando con lo antideportivo.Durante el viernes en la única sesión de entrenamientos, el césped de la parte interna de la curva 7 comenzó a incendiarse de repente. Esto generó una bandera roja. En principio se pensó en la caída de algún fuego artificial, pero ninguna tribuna estaba cerca del lugar.Luego en la Sprint Qualifying unas horas después, el fuego fue mucho más intenso. Esto ocurrió entre la SQ1 y SQ2. Los bomberos lo apagaron y allí se mantuvieron en espera durante el fin de semana. Aún no hay respuesta de qué lo generó, pero un escape de gas podría ser una razón.