Todo listo en São Paulo para la cuarta válida de la FIA Fórmula E - décima temporada

LAS CALLES DE SÃO PAULO: DONDE LA VELOCIDAD SE UNE A LA SAMBA

UNA CARRERA HACIA LA CIMA LA TEMPORADA HASTA AHORA

LA EMOCIÓN DEL AÑO PASADO PROMETE OTRO E-PRIX IMPREVISIBLE EN SÃO PAULO

ACELERAR EL CAMBIO: SOSTENIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL EN SÃO PAULO

ENTRETENIMIENTO FUERA DE LA PISTA

CALENDARIO: DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO VER EL SÃO PAULO E-PRIX 2024

Tras un emocionante debut el año pasado, la Formula E vuelve a Brasil, cuna de las leyendas Senna, Piquet y Fittipaldi, para el siguiente capítulo de la batalla por el ABB FIA Formula E World Championship ante una apasionada afición al automovilismo mañana sábado 16 de marzo.El año pasado, el São Paulo E-Prix ofreció algunas de las carreras más emocionantes del campeonato. En el circuito del Sambódromo de Anhembi se produjeron 114 adelantamientos y 11 cambios de líder, con un final de infarto en el que los tres primeros pilotos cruzaron la línea de meta separados por tan solo 0.5 segundos, uno de los finales más cerrados en la historia de la Fórmula E.El evento del año pasado marcó un hito en particular para Jaguar TCS Racing, con Mitch Evans liderando a Nick Cassidy, de Envision Racing, y a su compañero de equipo Sam Bird en el podio. Cassidy, que ahora forma parte del equipo Jaguar TCS Racing, lidera actualmente el Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA, y el equipo de origen británico también encabeza la clasificación de equipos. El equipo intentará aprovechar su buen comienzo y repetir el éxito del año pasado en Brasil.El equipo Jaguar parece estar en plena forma, pero con tres ganadores diferentes en las tres primeras carreras de la Temporada 10, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Saldrá un nuevo vencedor?Para Lucas Di Grassi, esta carrera tiene un significado especial: El piloto brasileño estará ansioso por hacer un buen papel delante de su público y aumentar su impresionante récord de podios en todas las temporadas de Formula E hasta la fecha. Del mismo modo, Sergio Sette Camara tratará de causar impacto, con la esperanza de asegurar un buen resultado frente a sus compatriotas.Por su parte, Sébastien Buemi tiene la vista puesta en batir el récord de victorias en la Formula E. El piloto suizo ha sido una fuerza dominante en el campeonato desde sus inicios y tratará de añadir otra victoria a su palmarés.El campeón mundial de la FIA en 2023, Jake Dennis, llega a la carrera tras una victoria y una vuelta rápida en Diriyah y tratará de mantener su buena forma, mientras que Pascal Wehrlein, de Tag Heuer Porsche, ha sido un modelo de regularidad, puntuando en 14 carreras consecutivas, un récord que sólo tres pilotos han superado.El São Paulo E-Prix 2024 comienza el sábado 16 de marzo a las 14:00 hora local, 11:00 am hora CDMX.Situado a las afueras del centro de la ciudad más grande de Brasil, el escenario de la segunda aparición de la Formula E en ese país promete un emocionante espectáculo de habilidad y velocidad. Las 11 curvas del circuito de 2.933 km incluyen tres largas y rápidas rectas entrelazadas por chicanas técnicas y curvas cerradas a la derecha, lo que permitirá realizar muchos adelantamientos y una verdadera demostración del potencial de velocidad del Gen3.El trazado en el sentido de las agujas del reloj se mantiene sin cambios desde el año pasado, con la zona de activación del ATTACK MODE situada en el exterior de la curva 3. Los aficionados pueden esperar adelantamientos, amplios deslizamientos y una gestión crítica de la energía.La segunda temporada de la era GEN3 lleva tres rondas, en la Ciudad de México y una doble cita en Diriyah, Arabia Saudita. La competición ha sido feroz, y en cada una de las tres primeras rondas ha habido un ganador diferente. Siete pilotos han subido al podio y ocho equipos diferentes están representados entre los 10 primeros de la clasificación de pilotos.Mientras el ABB FIA Formula E World Championship se prepara para su cuarta ronda, la clasificación actual de pilotos es la siguiente: Nick Cassidy, de Jaguar TCS Racing, lidera el pelotón, seguido de cerca por el ganador de la primera carrera, Pascal Wehrlein, de Tag Heuer Porsche Formula E Team.Jean-Éric Vergne, del equipo DS Penske de Formula E, ocupa la tercera posición, mientras que Jake Dennis, campeón defensor del año pasado del equipo Andretti de Formula E, y Mitch Evans, compañero de equipo de Cassidy en Jaguar TCS Racing, completan los cinco primeros puestos en cuarta y quinta posición, respectivamente.Maximilian Gunther, de Maserati MSG Racing, y Robin Frijns, de Envision Racing, ocupan actualmente la sexta y séptima posición, mientras que Sébastien Buemi, compañero de equipo de Frijns, Oliver Rowland, de Nissan Formula E Team, y Jake Hughes, de NEOM McLaren Formula E Team, les siguen de cerca con los mismos puntos para completar los diez primeros puestos.Fue territorio desconocido para los 22 pilotos de talla mundial en la primera visita de la Formula E en 2023, ya que más de 23,000 aficionados presenciaron múltiples cambios de líder en la primera mitad de la carrera, antes de que los tres finalistas del podio cruzaran finalmente la línea de meta con medio segundo de diferencia.Una maniobra de última hora de Mitch Evans, de Jaguar TCS Racing, sobre su ahora compañero de equipo Nick Cassidy marcó la primera victoria del año para el equipo, con un bloqueo del tren motriz de Jaguar en el podio, ya que a la nueva pareja de Jaguar para 2024 se unió Sam Bird, compañero de equipo de Evans en la novena temporada antes de su fichaje por NEOM McLaren para este año.El caos en la primera vuelta también significa que varios pilotos buscarán redimirse tras no haber terminado, mientras que pilotos como Lucas Di Grassi, de ABT Cupra, y Sergio Sette Camara, de ERT Formula E Team, tratarán de impresionar ante su público.En línea con el compromiso de la Formula E con la sostenibilidad, el São Paulo E-Prix 2024 funcionará con combustibles HVO de origen sostenible, y el campeonato medirá, reducirá y compensará rigurosamente todas las emisiones inevitables invirtiendo en la producción de energía renovable. El uso de HVO produce una reducción del 90% de las emisiones de carbono en comparación con el diésel normal.En un intento de educar en la reducción de los residuos plásticos, las 10 estaciones de hidratación de la Allianz Fan Village contarán con vasos reutilizables.Más allá de la pista, el programa FIA Girls on Track ofrecerá a las jóvenes de São Paulo una introducción a las oportunidades en el automovilismo, a través de talleres de los socios Allianz y Hankook. Las participantes también tendrán la oportunidad de reunirse con miembros de la Autoridad Deportiva Nacional (ASN)local, participar en un pit lane walk, ver la Práctica Libre 1 en directo y disfrutar de la emocionante Gaming Arena.Además de toda la acción en la pista, los aficionados a la Formula E pueden prepararse para pasar un día inolvidable en la Allianz Fan Village.Los visitantes podrán sumergirse en la emoción de la gaming arena y el Bikerama, y hacerse fotos con artistas callejeros locales. Los más pequeños la pasarán en grande en la Kid's Zone, pintándose la cara, jugando con burbujas gigantes y mucho más.La jornada también promete actuaciones en directo, como las de samba de Rainha y Fernanda Ferriera, con Bruno Martini y el DJ Ryan Arnold liderando el espectáculo posterior a la carrera.Aún quedan entradas disponibles para quienes no quieran perderse la acción: https://formulae.eleventickets.com/ El São Paulo E-Prix arranca el viernes 15 de marzo con los Prácticas libres 1 a las 16:25 hora local, 13:25 hora CDMX.El sábado 16 de marzo se disputará la carrera con los Prácticas libres 2 a las 07:25 hora local/04:25 hora CDMX, la sesión de Clasificación a las 09:40 hora local/06:40 hora CDMX y la carrera a las 14:00 hora local/11:00 hora CDMX.Los aficionados podrán ver la acción de la carrera enproporcionará una cobertura dedicada a todo el fin de semana de la carrera en toda América Latina, con el apoyo de DirecTV en determinados mercados.En Canadá,mostrarán toda la acción de la carrera desde Brasil en francés e inglés, respectivamente.Todas las sesiones de carrera en directo estarán disponibles con nuestro nuevo socio, con cobertura en diferido deel domingo.