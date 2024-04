Verstappen aplasta a sus rivales en Shanghai - Reporte Sprint - GP de China

Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de China:

Posiciones Sprint del GP de China 2024:

Hasta ahora es sábado en la mañana y ya Max Verstappen dio una muestra de lo que puede ser el resto del fin de semana. En la Sprint se impuso de forma categórica a pesar de iniciar desde el cuarto lugar.La primera Sprint de 2024 dejó muy buenas sensaciones por los buenos duelos que se presentaron en la parte final de la competencia, especialmente entre Sergio Pérez En el inicio Lando Norris quien iniciaba en el primer lugar, fue superado por Lewis Hamilton . Intentando recuperar la posición, Lando se sale de pista en la curva 2 y cae hasta el séptimo lugar.Una vez al frente, Lewis Hamilton extrajo todo lo que pudo de su Mercedes , pero desde atrás venía Max Verstappen con un fuerte ritmo, a pesar que en los dos primeros giros tuvo problemas con la batería.El neerlandés se deshizo primero de Fernando Alonso en la vuelta 7 y posteriormente superó fácilmente a Lewis Hamilton en la 9.Luego de 19 giros, Max Verstappen se impuso con una diferencia de 13 segundos sobre Lewis Hamilton. Es sin duda un gap enorme teniendo en cuenta el poco número de vueltas recorridas. Es el octavo triunfo de Verstappen en las Sprint y el tercero consecutivo.En el tercer lugar terminó Sergio Pérez , luego de realizar en una maniobra un doble adelantamiento a los españoles Fernando Alonso Carlos Sainz . De hecho ambos fueron llamados por los comisarios debido a un incidente que tuvieron.También hubo un fuerte duelo entre los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc , saldado a favor del monegasco quien se quedó con el cuarto lugar y el español con el quinto.Los McLaren de Lando Norris Oscar Piastri terminaron sexto y séptimo, mientras que George Russell fue octavo, completando así los puntos de la Sprint. El británico fue el único que giró con blandos, mientras que sus rivales lo hicieron con medios.El piloto local Guanyu Zhou quedó cerca de entrar en los puntos al terminar noveno, mientras que su compañero de equipo Valtteri Bottas fue decimosegundo perdiendo tres lugares respecto a su posición de partida.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de China, Max Verstappen suma 85 puntos,Sergio Pérez (70),Charles Leclerc (64),Carlos Sainz (59),Lando Norris (40),Oscar Piastri (34),George Russell (25),Fernando Alonso (24),Lewis Hamilton (17) yLance Stroll (9).En el campeonato de constructores, Red Bull adelante con 155 puntos,Ferrari (129),McLaren (74),Mercedes (42),Aston Martin (33),Racing Bulls (7),Haas (4), octavo Williams (0),Kick Sauber (0) yAlpine (0).A las 15:00 hs de Shanghai, comenzará la clasificación del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Hamilton parte mejor que Norris y le quita el P1. Luego Lando se desespera en la curva 1 y se sale de pista. Cae al P7. Sainz presiona a Verstappen por el P3.Pérez se acerca a Sainz por el P4. Leclerc hace lo propio con Checo. Entretanto Hamilton hace todo lo posible para alejarse de Alonso.Sainz presiona con todo a Verstappen. Intercambia posiciones con DRS. Bloqueo de Carlos en la curva 4. Verstappen se queja de la batería de su auto.Russell avanza al P10 tras pasar a Magnussen. El británico es el único con blandos. Verstappen marca la vuelta más rápida. Hamilton a 1.3s de Alonso y lo deja sin DRS.Sainz se desconecta de Verstappen y lo presionan Pérez, Leclerc y Norris. Hamilton aumenta la ventaja sobre Alonso a 1.6s.Mercedes con Hamilton mostrando un mejor ritmo de lo esperado. Verstappen se acerca a Alonso a 1.1s. Pérez se desconecta un poco de Sainz. Leclerc bloquea tras conectarse a Pérez.Leclerc yendo al límite, muy cerca de perder el auto. Verstappen conectado a Alonso por el P2. Hamilton a 1.9s de Fernando. Max pasa con DRS en la recta a Alonso y es P2.Gap de 1.8s de Hamilton a Verstappen. Pérez conectado a Sainz por el P4 a 0.5s. Alonso pierde ritmo y su compatriota Carlos está a 0.4s.El Mercedes de Hamilton no dobla fácilmente en la curva 2. Una diferencia notable con el Red Bull de Verstappen. Lo pasa Max con DRS…Verstappen con un auto más dócil se aleja de Hamilton a 2.1s. Pérez sigue presionando a Sainz pero no logra pasar al P4.Alonso sigue conteniendo a Sainz, Pérez, Leclerc y Norris. Piastri desconectado de su compañero a 5.7s.Bloquea Sainz y Pérez intenta aprovechar para acercarse. Gap de 0.4s.El tren DRS no permite que generen los adelantamientos deseados a pesar de una recta de 1,1 km. Verstappen a 4.9s de Alonso.Alonso mantiene el P3 a pesar de la presión de Sainz, Pérez, Leclerc y Norris. Charles le hace un lance a Checo por el P5 pero no lo logra.Pérez se queja que no tiene tracción. Sainz cada vez más cerca de Alonso por el P3. El DRS no es nada efectivo en esta larga recta en Shanghai. Leclerc no logra pasar a Pérez a pesar que estaba conectado el monegasco.¡Qué duelo! Alonso en una maniobra defensiva pierde con Pérez, Sainz y Leclerc. Rueda a rueda los Ferrari. Carlos lleva fuera de pista a Charles.Pinchazo de Alonso. Leclerc pasa a Sainz en la curva 2. Sainz pierde ritmo. Norris se le acerca. Pérez a 3.9s de Hamilton.Comisarios anotan maniobra entre Alonso y Sainz. Verstappen a 11s de Hamilton. Alonso en pits.Última vuelta de la Sprint en Shanghai. Anotado por la dirección de carrera el incidente entre Sainz y Leclerc. Pérez a 2.3s de Hamilton.Max Verstappen (Red Bull) logró el triunfo en la Sprint del GP de China. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Sergio Pérez (Red Bull), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Oscar Piastri (McLaren) , 8º George Russell (Mercedes). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.