Verstappen gana cómodamente. Norris y Pérez completan el podio - Reporte Carrera - GP de China

Posiciones Finales del Gran Premio de China 2024

Luego de imponerse ayer en la Sprint y de lograr la pole position, esta tarde Max Verstappen redondeó su faena en Shanghai al obtener la victoria en la carrera. Tras él finalizaron Lando Norris y Sergio Pérez.A continuación el vuelta a vuelta del GP de China 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Todo el top 10 con medios. Stroll en P11 con blandos al igual que Hamilton, Tsunoda y Sargeant del P18 al P20. Magnussen en P17 con duros.Se apagan los semáforos. ¡Comienza la carrera del GP de China! Serán 56 vueltas. Verstappen mantiene el P1. Alonso ataca a Pérez y lo pasa. El mexicano cae al P3. Leclerc y Sainz caen al P8 y P9, dos posiciones. Los favorecidos son Russell y Hülkenberg. Charles pasa a Nico y sube al P7.Verstappen se aleja a 1.8s de Alonso. Lo priva de activar DRS. Pérez conectado a Fernando.Verstappen se va alejando del grupo. Pérez pierde tiempo con Alonso por el P2. Norris intenta conectarse al mexicano.Ahora Verstappen a 3.4s de Alonso. Pérez a 0.4s de Fernando. Sainz pasa a Hülkenberg y Stroll hace lo propio con el alemán. Lance sube al P9.Pérez pasa a Alonso en la curva 6. Gap de 5s entre el mexicano y su compañero Max Verstappen. Fernando intenta no desconectarse y se conecta al DRS de Checo. Hamilton pasa a Magnussen y hasta ahora sube al P17 con blandos.Piastri tiene la presión de Russell, Leclerc y Sainz por el P5. Norris se cuelga del alerón trasero de Alonso. Gap de 0.4s por el P3.Aprovechando el DRS de la recta posterior, Norris pasa a Alonso y es P3. Albon toma el P13 de Gasly.Verstappen a 7s de Pérez. Es 0.6s más rápido por vuelta el neerlandés.Leclerc toma el P6 de Russell. Zhou en pits. Ahora Charles tiene en la mira a Piastri. Gap de 0.8s y cayendo.Stroll, Bottas, Ocon, Albon y Hamilton en pits. Sainz presiona a Russell por el P7.Verstappen a 8.2s de Checo. Impresionante el ritmo de Max. Sigue siendo 0.6s más veloz por vuelta, con el mismo auto.Leclerc sube al P5 tras pasar a Piastri. Alonso, Russell y Gasly en pits.En la vuelta anterior, muy cerca de generarse choques en el pit lane. Lo revisará dirección de carrera. Sargeant en pits. Hamilton pasa a Tsunoda y sube al P15. Yuki se resiste a no perder la posición.Verstappen y Pérez en pits. Gran trabajo de Red Bull con 2.1 y 2s. Salen en P4 y P6 respectivamente. Norris toma el liderato provisional. Alpine tuvo problemas en la detención de Gasly. Afectado un mecánico que atendía el neumático trasero derecho.Ricciardo en pits. Verstappen pasa a Piastri y asciende al P3. Tiene a Leclerc a 1.4s por el P2. El monegasco aún no se detiene. Max lleva duros nuevos. Stroll pasa a Magnussen y es P9.Verstappen se deshace rápidamente de Leclerc y toma el P2. Entretanto Pérez sigue a Sainz por el P5.Piastri en pits. Pérez pasa a Sainz y sube al P4. Ahora el mexicano tiene a 7s al monegasco de Ferrari, quien aún no se detiene.Norris en P1 pierde 2s por vuelta con Verstappen. Gap de 1.6s en este momento luego que Max marcara el giro más rápido de carrera.Verstappen pasa a Norris al final de la recta posterior y toma nuevamente el liderato. Su ritmo es demencial. Ricciardo toma el P14 de su compañero Tsunoda.A Sainz le cae bastante bien el duro nuevo. Queda a 0.2s del mejor tiempo establecido por Verstappen.Bottas queda fuera de pista. Bandera amarilla en sectores 2 y 3. Sainz intenta pasar a Stroll por el P8. Luego Virtual Safety Car.Leclerc, Stroll y Hamilton en pits. Sigue el Virtual Safety Car.Norris en pits. Sale en P3. Los asistentes de pista intentan mover el auto de Bottas, pero no está en neutro. Ahora Safety Car.Verstappen en pits. Red Bull hace una espectacular detención de 1.9s. También entra Pérez y el pit stop es de 2s. Norris y Leclerc salen por delante del mexicano. Es P4., También entraron Tsunoda, Albon, Zhou y Gasly.V25/56: Orden de carrera: 1VER 2NOR 3LEC 4PER 5SAI 6ALO 7RUS 8PIA 9RIC 10STR 11HUL 12OCO 13 HAM 14MAG 15TSU 16ALB 17SAR 18ZHO 19GAS.Poco comprensible que un auto que se encuentra en una zona de escape no pueda ser removido rápidamente. Desconocemos si es por falta de preparación de los asistentes chinos o si es una falla en el auto. Se retira en este giro el Safety Car.Se reanuda la carrera. Verstappen se aleja fácilmente de Norris y evita que le active DRS. Pérez a 0.6s de Leclerc. Problemas para Tsunoda y Magnussen. Stroll enviste Ricciardo previo al reinicio de la carrera. Luego Magnussen golpea a Tsunoda.Safety Car.Siguen las labores de remoción en la pista por parte de los asistentes. Ricciardo reporta que tiene daños en el piso luego que Stroll lo envistiera.Todos los pilotos con el compuesto duro excepto Alonso que lleva blandos y Ricciardo, Magnussen y Stroll con medios.El Safety Car dejará la pista en este giro.Se reanuda la carrera. Verstappen vuelve a alejarse de Norris. Ocon pasa a Ricciardo y es P11. Alpine sueña con su primer punto del año.Verstappen a 1.4s de Norris. Penalización para Sargeant de 10s por infracción durante el período de Safety Car. También 10s para Magnussen y Stroll por causar colisión.Intenso duelo entre Magnussen y Stroll por el P16. Al final sale adelante el canadiense.Verstappen a 2.8s de Norris en el P1.Stroll en pits cumpliendo la penalización. Dice que es increíble, luego de envestir a Ricciardo y dejarlo fuera de carrera. Lance, autocrítica por favor.Pérez presiona a Leclerc por el P3. Gap de 0.5s.Pérez no logra estar cerca de Leclerc para intentar aprovechar el DRS. El Ferrari SF-24 es muy rápido en las rectas.Pérez pasa a Leclerc y asciende al P3. Norris está a 5.4s en el P2.Hamilton presiona a Hülkenberg por el P9.Zhou en pits. Sargeant pasa a Magnussen y es P13. Hamilton pasa a Hülkenberg.Pérez a 5.2s de Norris. Amplia distancia por el P2.Verstappen a 7.5s de Norris. Magnussen recupera el P13 de Sargeant.Pérez aprieta y se acerca a 3.6s de Norris por el P2.Norris aprieta y se distancia a 4s de Pérez. Entretanto Verstappen a 8.6s de Lando.Alonso marca la vuelta más rápida. El español aprovecha el compuesto medio nuevo. Dirección de carrera confirma que la infracción durante el Safety Car que involucra a Hülkenberg y Ricciardo, será investigado tras la carrera.Norris ahora a 4.5s de Pérez. Alonso se acerca a Hülkenberg por el P9.Al P7 de Piastri se acerca Hamilton. Gap de 1.1s. Entretanto Alonso está cerca de Lewis.Alonso estuvo cerca de perder el auto en la última curva. Luego el español pasa a Hamilton y es P8.Ahora el P7 es de Alonso tras superar a Piastri. Verstappen a 10.7s de Norris. Pérez a 4.8s de Lando.Norris no cede y cada vez se afianza su P2. Gap de 4.9s con Pérez.Gasly a 0.6s de Magnussen por el P13.Norris llevó un fuerte e interesante ritmo con el McLaren para no permitirle a Pérez acercarse.Zhou pasa a Magnussen con blandos. Sin embargo realizó un mal cálculo y daña su end plate izquierdo.Hamilton se acerca a Piastri por el P8. Gap de 1.1s.¡Última vuelta en Shanghai!Max Verstappen (Red Bull) logró laen el GP de China.Lando Norris (McLaren),Sergio Pérez (Red Bull),Charles Leclerc (Ferrari),Carlos Sainz (Ferrari),George Russell (Mercedes),Fernando Alonso (Aston Martin),Oscar Piastri (McLaren),Lewis Hamilton (Mercedes),Nico Hülkenberg (Haas).Fernando Alonso registró la vuelta más rápida con 1:37.810 en el giro 45. Se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de China, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 110 puntos,Sergio Pérez (85),Charles Leclerc (76),Carlos Sainz (69),Lando Norris (58),Oscar Piastri (38),George Russell (33),Fernando Alonso (31),Lewis Hamilton (19) yLance Stroll (9).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 195 puntos,Ferrari (151),McLaren (96),Mercedes (52),Aston Martin (40),RB (7),Haas (5), octavo Williams (0),Alpine (0) yKick Sauber (0) .Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen el