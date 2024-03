Sebastian Vettel se alista para probar el 963 de Porsche Penske Motorsport

El cuatro veces campeón de la F1, Sebastian Vettel, se vuelve a activar en el automovilismo y esta vez será con el prestigioso equipo Porsche Penske Motorsport al confirmarse una prueba con el 963, auto que compite en el Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC) y en el Campeonato Norteamericano IMSA.El piloto alemán tratará de adquirir la máxima experiencia posible al volante de un vehículo de resistencia perteneciente a la máxima categoría. Y no será la primera vez que conduzca el Porsche 963, ya que tuvo ocasión de dar unas vueltas que sirvieron de toma de contacto en la pista de pruebas del Centro de Desarrollo de Weissach.El equipo oficial ha iniciado la temporada 2024 con una victoria en cada uno de los certámenes. Desde marzo de 2002, los autos participantes en el WEC funcionan con biocombustible en todas las pruebas, incluida las 24 Horas de Le Mans." , dijo Sebastian Vettel. "", señaló el expiloto de Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y Aston Martin en Fórmula 1.", explica Thomas Laudenbach, Vicepresidente de Porsche Motorsport. "", indicó el directivo.El 14 de marzo Vettel se reunió con el equipo de operaciones en las instalaciones de Porsche Penske Motorsport en Mannheim. Al día siguiente, el alemán completó una larga sesión de simulador en Porsche Motorsport. Allí conoció a los ingenieros y se familiarizó con las particularidades del prototipo y sus complejos sistemas de control.El 21 de marzo probó por primera vez el Porsche 963 en la pista del Centro de Desarrollo de Porsche en Weissach. Resultó ser una experiencia inusual para el piloto de 36 años que, después de 299 carreras en autos de Fórmula 1, apenas ha pilotado autos de carreras con techo, más allá de la Carrera de Campeones o algunas vueltas de demostración.La próxima semana. Porsche Penske Motorsport se dirigirá al circuito de 5 078 kilómetros de Motorland Aragón, en las cercanías de Alcañiz, para realizar unas 36 horas de pruebas.Junto a Sebastian Vettel estarán los pilotos oficiales Matt Campbell (Australia), Michael Christensen (Dinamarca), Frédéric Makowiecki (Francia), Kévin Estre (Francia), André Lotterer (Alemania) y Laurens Vanthoor (Bélgica).Estos entrenamientos sirven de preparación para el plato fuerte de la temporada: las 24 Horas de Le Mans (15 y 16 de junio), donde Porsche aspira a conseguir su vigésima victoria absoluta en la mítica carrera.Para aumentar las posibilidades de éxito, Porsche Penske Motorsport presentará un tercer prototipo híbrido fabricado en Weissach. Ya se ha confirmado que Mathieu Jaminet (Francia) conducirá el auto número 4.Los equipos cliente Hertz Team Jota y Proton Competition han inscrito tres Porsche 963 más. Dos Porsche 911 GT3 R patrocinados por Manthey EMA y Manthey Pure Rxcing estarán presentes en la nueva categoría LMGT3.