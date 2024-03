Porsche apunta a un gran fin de semana en IMSA en Sebring y Fórmula E en São Paulo

Pocas marcas en la industria pueden darse el lujo de competir al máximo nivel del automovilismo. Éste es el caso de Porsche. La marca alemana estará en IMSA, más exactamente en las 12 horas de Sebring tras la espectacular victoria en las 24 horas de Daytona. En Fórmula E disputará la cuarta válida en São Paulo, Brasil. Hace dos semanas el triunfo fue en el Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC) en Qatar.En las tradicionales 12 horas clásicas del estado norteamericano de Florida, los pilotos titulares contarán con el apoyo de sus colegas Frédéric Makowiecki, de Francia, y Matt Campbell, de Australia. Los equipos de clientes Proton Competition y JDC-Miller MotorSports se enfrentarán a la máxima categoría GTP con otros dos autos de carreras Porsche 963. En las dos categorías GT, un total de cuatro Porsche 911 GT3 R de equipos de clientes experimentados se enfrentarán a una feroz competencia.Con 18 victorias, Porsche es el ganador indiscutible de la legendaria carrera de 12 horas en Florida Central. Tras su éxito en el inicio de la temporada en Daytona, el equipo de fábrica viaja a Sebring liderando las clasificaciones de fabricantes, equipos y pilotos. Porsche también lidera actualmente la clasificación de fabricantes de la IMSA Michelin Endurance Cup. Este campeonato adicional de larga distancia incluye las carreras más largas de la temporada, en Sebring y Daytona, así como las carreras de Watkins Glen e Indianápolis y el final de temporada, "Petit Le Mans" en Road Atlanta.Los equipos cliente En la máxima categoría GTP, los equipos cliente JDC-Miller MotorSports y Proton Competition cuentan con un Porsche 963 cada uno. En el auto No. 5 del equipo alemán, el piloto de fábrica Gianmaria Bruni de Italia compartirá la cabina con el ex Porsche Junior Julien Andlauer de Francia y el belga Alessio Picariello. En el auto de JDC-Miller MotorSports (No. 85), Tijmen van der Helm de Holanda y el experimentado profesional Richard Westbrook (Reino Unido) serán los pilotos titulares. En la carrera de resistencia de Florida contarán con el apoyo de Phil Hanson (Reino Unido).El Porsche 911 GT3 R de AO Racing competirá en la categoría GTD Pro. El alemán Laurin Heinrich, antiguo Porsche Junior, y el británico Sebastian Priaulx son los pilotos titulares del auto No. 77. En Sebring contarán con el apoyo del piloto de fábrica, el danés Michael Christensen. En la categoría GTD, los equipos Andretti Motorsports, MDK Motorsports y Wright Motorsports participarán con sendos autos GT3 de Weissach. Klaus Bachler, entre otros, competirá para MDK. El austriaco ganó recientemente la categoría LMGT3 en Qatar al volante del Porsche 911 GT3 R de Manthey PureRxcing.Cuatro autos de carreras Porsche 99X Electric se alinearán en la parrilla del único evento del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA en Sudamérica. Pascal Wehrlein, ganador en México, y António Félix da Costa pilotarán dos de los autos de carreras eléctricos del equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E, desarrollados en la planta de Weissach, que opera sobre una base neutra de carbono.El equipo cliente de Porsche, Andretti Fórmula E, también se enfrentará al circuito urbano de São Paulo con dos autos Porsche 99X Electric. Los pilotos que representan a la escudería de la leyenda del automovilismo estadounidense Michael Andretti son el defensor del título mundial Jake Dennis, que ganó una carrera en la doble cita de Diriyah, y el francés Norman Nato.Después de tres de las 16 carreras disputadas en lo que va de temporada, el mejor piloto de Porsche es Pascal Wehrlein. Con 38 puntos, ocupa actualmente la segunda posición en la clasificación de pilotos del Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E, por detrás de Nick Cassidy (NZL, 57 puntos). Jake Dennis (28) es cuarto y Norman Nato (9), decimotercero.Jaguar lidera la clasificación de equipos con 78 puntos, por delante de DS Penske (47) y el TAG Heuer Porsche Formula E Team (38). Andretti Fórmula E (37) es cuarto.