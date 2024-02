Stake devela el llamativo C44 que pilotearán Bottas y Zhou en 2024

El nuevo auto que hemos presentado hoy, el C44, es un tributo al trabajo realizado por James Key y el equipo técnico, y a todos los hombres y mujeres de Hinwil, que han contribuido a crear el auto que vemos hoy. Presenciar el lanzamiento de un nuevo auto es siempre un momento especial, y aún más cuando marca el inicio de una nueva era, la del Stake F1 Team

Siempre es fantástico ver salir un auto nuevo. El proyecto del C44 ya estaba en marcha antes de que yo me uniera al equipo, por supuesto: Me incorporé en medio de él, así que tengo que reconocer el mérito del equipo, que ha hecho un trabajo fantástico. Hay un gran equipo en Hinwil, con un ambiente de trabajo bueno y positivo, y todo el mundo tiene ganas de progresar. Por supuesto, diseñar y construir un auto como el C44 no es el trabajo de una sola persona: es un proyecto inmensamente complejo, más aún hoy en día, con las regulaciones que tenemos. La clave está en gestionar este proceso, con los cientos de personas que han trabajado duro para desarrollar el auto, diseñarlo y finalmente construirlo.



El C44 es prácticamente un auto completamente nuevo, con algunas zonas de la parte trasera que se han mantenido. El equipo tuvo que tomar una dirección ambiciosa mucho antes de que yo me incorporara: hay muchos cambios mecánicos, algunos de los cuales no se ven en absoluto, pero otros son muy visibles. La suspensión delantera es completamente nueva, un proyecto duro y ambicioso para un equipo de nuestro tamaño.



También hay muchos cambios aerodinámicos, como era de esperar dado que sigue siendo el área principal de desarrollo, así que, en general, el auto tendrá un aspecto muy diferente al del año pasado. Hemos tomado muchas direcciones nuevas y emocionantes, y todas parecen tener un gran potencial, así que estamos deseando verlas en la pista

Cambio de nombre y de auto. La escudería Stake - otrora Alfa Romeo Sauber -, ha dado a conocer el C44, auto con el que esta temporada pilotearán el finlandés Valtteri Bottas y el chino Guanyu Zhou.Mediante una presentación en el Guildhall, edificio legendario de la ciudad de Londres, el equipo en su cambio de imagen muestra que el nuevo, al contrario, desea que sea agresivo, diferente y emocionante.Esto se logra gracias a sus nuevas tonalidades de la librea:. En cuanto a su concepción técnica, el C44 tiene un marcado cambio con respecto a su predecesor, el C43. Cuenta con una serie de cambios -algunos muy visibles, otros más sutiles- para mejorar el rendimiento del conjunto y abrir nuevas áreas de desarrollo.El más visible, y quizá el más importante, es el cambio a una, en comparación con el sistema push-rod del C43: el cambio es testimonio del sólido trabajo realizado por el equipo de Hinwil, que ha dedicado grandes recursos a ello, y está impulsado principalmente por el deseo de aprovechar las ventajas aerodinámicas del pull-rod.El C44 también luce un paquete aerodinámico agresivamente rediseñado, con un, que llevan los conceptos existentes a nuevos extremos y muestran la capacidad del equipo para empaquetar el auto en espacios reducidos, un cambio que también requirió el rediseño de muchos de los elementos internos del auto; y, un área clave para generar carga aerodinámica.Y con las nuevas vías de desarrollo abiertas por las decisiones tomadas en la creación del C44, el equipo de diseño está ocupadoque se pondrán en pista en las primeras carreras del campeonato, ya que el equipo pretende ser un jugador fuerte en la carrera de desarrollo.El C44 tendrá su, durante una jornada de rodaje en Barcelona, antes de viajar a Bahrein para los tres días de tests que marcan el inicio oficial de la temporada.Alessandro Alunni Bravi, representante del equipo, comentó: "", indicó el directivo italiano.Entretanto James Key, director técnico, señaló: "", concluyó el reconocido ingeniero británico.