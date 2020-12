Verstappen cierra 2020 con una victoria contundente - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi

Análisis carrera del GP de Abu Dhabi 2020:

Posiciones Finales del Gran Premio de Abu Dhabi 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:36:28.645 25 - 25 2. Valtteri Bottas Mercedes +15.976 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes +18.415 15 - 15 4. Alexander Albon Red Bull +19.987 12 - 12 5. Lando Norris McLaren +60.729 10 10 6. Carlos Sainz McLaren +65.662 8 - 8 7. Daniel Ricciardo Renault +73.748 6 1 7 8. Pierre Gasly AlphaTauri +89.718 4 - 4 9. Esteban Ocon Renault +101.069 2 - 2 10. Lance Stroll Racing Point +102.738 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniil Kvyat AlphaTauri +1 vuelta 12. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 13. Charles Leclerc Ferrari +1 vuelta 14. Sebastian Vettel Ferrari +1 vuelta 15. George Russell Williams +1 vuelta 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 17. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 18. Kevin Magnussen Haas +1 vuelta 19. Pietro Fittipaldi Haas +2 vueltas No terminó: 20. Sergio Pérez Racing Point -

El piloto holandés Max Verstappen se llevó el triunfo del GP de Abu Dhabi y lo ha hecho de forma aplastante, ganando de punta a punta y con una amplia diferencia. Tercera victoria para el de Red Bull en 2020 y la décima en F1. El podio lo completaron los pilotos de Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen mantiene el P1. Bottas y Hamilton siguen en P2 y P3. Albon intenta atacar a Norris por el P4. Partida limpia.Verstappen se aleja a 1.5s de Bottas. Gasly en medio de los Renault. Asciende al P10 tras pasar a Ricciardo. También deja a Ocon. Albon sigue presionando a Norris.Verstappen sigue alejándose. Está a 2.3s de Bottas. Mercedes redujo la potencia de sus autos por temor a presentar fallas de fiabilidad.Norris sigue resistiendo la presión de Albon por el P4. Entretanto Pérez en P17 tras pasar a Latifi, Fittipaldi y Magnussen.Leclerc se acerca a Vettel por el P12. El alemán hace lo propio con el grupo de los Renault de Ocon y Ricciardo. Pérez P16, pasa a Russell.Verstappen a 2.5s de Bottas. Entretanto Valtteri a 3.4s de Hamilton. Recordemos que Lewis tuvo hace algunos días COVID-19.Ocon deja pasar a Ricciardo y es P10. Pérez toma el P15 de Giovinazzi. Ahora en la mira Kimi Räikkönen, el otro Alfa Romeo.Pérez sube al P14. Ahora tiene a 2s de Leclerc. Verstappen a 3s de Bottas.Gasly apretando a Kvyat. El ruso le muestra el auto, pero logra pasarlo. El francés, ganador del GP de Italia, sube al P8.Problemas para Sergio Checo Pérez. La fiabilidad de la unidad de potencia Mercedes otra vez. Se baja con furia el piloto mexicano. Decepción absoluta. Aún no se sabe si continuará en F1. Virtual Safety Car.Todos en pits excepto Ricciardo, Vettel, Leclerc, Giovinazzi, Magnussen y Latifi.Ingresa el Safety Car. Los oficiales de pista retirando el auto del Racing Point de Pérez. Una pena por Checo, no era la forma de terminar una temporada dura e intensa para él, pero con la satisfacción de la victoria en Sakhir.Todos los pilotos con duros, excepto Giovinazzi y Leclerc quienes giran con medios.Se reanuda la carrera. Verstappen adelante. Sainz pasa a su futuro compañero en Ferrari, Charles Leclerc. Es P8.Verstappen a 1.4s de Bottas. Entretanto Hamilton perdiendo distancia con Valtteri a 1.8s.Ahora la responsabilidad del P3 de Racing Point en el campeonato recae sobre Stroll. El canadiense en P10 luego de ser adelantado por Leclerc.Por rodar lento en el pit lane, es investigado Sainz de McLaren. El español acaba de pasar a Vettel y es P7.Albon gira 0.9s más lento por vuelta que su compañero Verstappen. Está P4.Stroll pasa a Leclerc y recupera el P9. Cada punto para Racing Point es fundamental para mantener el P3 en el campeonato.Verstappen a 3.5s de Bottas. Max en modo Lewis sobre Valtteri. Gasly toma el P10 de Leclerc.Ocon presiona a Leclerc por el P11. Vettel en P8. Se le acerca Stroll.Esteban Ocon aprovecha el DRS y sube al P11 tras pasar a Leclerc. Sufre el de Ferrari con los neumáticos medios.Leclerc en pits. Cambia medios por duros. Verstappen a 5s de Bottas.Stroll no logra acercarse a Vettel. Lo tiene a 1.5s por el P8. El alemán aún no ha entrado a pits.Stroll con problemas al frenar en la curva 11. Sigue en el P9, ahora a 1.8s de Vettel.De momento McLaren está dos puntos de Racing Point en el P3.Leclerc recuperando posiciones tras el ingreso a pits. Sube al P15.Se investigará tras la carrera la maniobra de Sainz en pits al rodar lento. Ralentizó la marcha de Stroll. Posteriormente Lance sale de forma insegura del pit.Verstappen a 7.3s de Bottas.Stroll dormido, deja la puerta abierta y Gasly lo pasa. Ahora Racing Point se aleja del P3 en constructores. Una responsabilidad que le queda grande al piloto canadiense.Gasly a 1s de Vettel.Buen duelo entre Gasly y Vettel. El de AlphaTauri toma el P8 del piloto de Ferrari.Stroll se acerca a Vettel por el P9. Los McLaren de Norris y Sainz en P6 y P7.Magnussen es el primero piloto en perder vuelta con Verstappen. Max a 8.2s de Bottas.Stroll en aprietos. Ocon y Kvyat están conectados. El canadiense no puede con Vettel por el P8. Leclerc pasa a Russell y es P14.Stroll sigue sin poder acercarse a Vettel, quien lleva el compuesto duro desde que inició la carrera.Vettel en pits. Duros por medios para el piloto alemán en su última carrera con Ferrari.Verstappen a 8.1s de Bottas. Valtteri a 3.3s de Hamilton. Lewis a 8.8s de Albon.Stroll en el P9 se aleja de Ocon. Tiene a Gasly a 7.6s.Ricciardo en pits. Cae al P7 el australiano de Renault en su última carrera con los franceses. Tiene a 15s a Sainz. Cambió duros por medios.Bottas intentando marca la vuelta rápida para quitarle el punto a Verstappen, pero no lo consigue de momento.Verstappen a 8.6s de Bottas, bastante tranquilo.Este set de medios no le ha caído bien a Ricciardo. Ahora está a 16s de Sainz.Leclerc presiona a Räikkönen por el P12.Verstappen se aleja de Bottas a 10.8s.Hamilton se acerca a Bottas. Le descuenta 0.9s en una sola vuelta. Gap de 2s.Bottas recupera el ritmo y es 0.2s más rápido que Hamilton. Entretanto Albon le descuenta a Hamilton. Gap de 6.3s y cayendo.Verstappen le dice al equipo que si quieren pueden bajar el motor. Confianza de Max.Albon a 4.8s de Hamilton. Lewis en el P3. Verstappen a 11s de Bottas.Sigue acercándose Albon a Hamilton. Ahora a 4.2s.Ocon descontándole a Stroll. Gap de 1.3s por el P9.Verstappen a 11.3s de Bottas.Norris y Sainz en el P5 y P6. Hay una investigación pendiente para el español por rodar lento en el pit lane. Se resolverá después de la carrera. Está a 10.4s de Ricciardo.Albon a 1.7s de Hamilton.Hamilton controla a Albon. Entretanto Ocon pasa a Stroll y sube al P9.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Abu Dhabi. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Alex Albon (Red Bull), 5º Lando Norris (McLaren), 6º Carlos Sainz (McLaren), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Pierre Gasly (AlphaTauri), 9º Esteban Ocon (Renault), 10º Lance Stroll (Racing Point).Daniel Ricciardo registró la vuelta más rápida con 1:40.926 en el giro 55 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.Con los resultados de este GP de Abu Dhabi, el heptacampeón Lewis Hamilton finaliza con 347 puntos, subcampeón Valtteri Bottas (223), tercero Max Verstappen (214), cuarto Sergio Pérez (125), quinto Daniel Ricciardo (119), sexto Carlos Sainz (105), séptimo Alexander Albon (105), octavo Charles Leclerc (98), noveno Lando Norris (97) y décimo Pierre Gasly (75).En el campeonato de constructores, Mercedes termina con 573 puntos, segundo Red Bull (319), tercero McLaren (202), cuarto Racing Point (195), quinto Renault (181), sexto Ferrari (131), séptimo AlphaTauri (107), octavo Alfa Romeo (8), noveno Haas (3) y último Williams (0).Ahora la Fórmula 1 tendrá una corta pretemporada en febrero y luego, en 98 días, iniciará la temporada 2021 en el del 19 al 21 de marzo en el Circuito Alberto Park.