Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
La única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil en el Autódromo de Interlagos dejó un duelo espectacular entre los dos pilotos de McLaren, que cerraron la práctica con un emocionante 1-2. Lando Norris, líder del campeonato, logró la vuelta rápida en el último momento, registrando un 1:09.975 para superar por un estrecho margen a Oscar Piastri.
La sesión comenzó con el entusiasmo local dirigido a Gabriel Bortoleto, pero fue Fernando Alonso (Aston Martin) quien puso el primer tiempo de referencia. Sin embargo, el dominio rápidamente pasó a McLaren, con Piastri y Norris intercambiándose la primera posición en las primeras fases, utilizando neumáticos duros.
George Russell (Mercedes), ganador aquí en 2022, también mostró un ritmo fuerte y se colocó en cabeza durante un tiempo, mientras Max Verstappen, que también llegó a liderar momentáneamente, no pudo mantener el ritmo de los McLaren en la clasificación simulada.
El neerlandés tuvo una sesión complicada; tras abandonar su vuelta rápida con neumáticos blandos, terminó rodando con compuestos duros usados y se quedó en un lejano decimoséptimo puesto.
La sesión dio un vuelco cuando los equipos comenzaron a montar neumáticos más blandos. Carlos Sainz (Williams) fue el primero en dar el salto, colocándose primero con los medios. Poco después, Esteban Ocon (Haas) se situó segundo, mostrando una grata sorpresa.
Pero la verdadera lucha fue entre los dos McLaren. Oscar Piastri, con neumáticos medios, se adjudicó el liderato con un impresionante 1:10.193, relegando a Norris a casi tres décimas. El australiano mejoró aún más en su siguiente intento, bajando a un 1:09.998 y ampliando su ventaja, pareciendo tener la sesión bajo control.
Sin embargo, el campeonato tiene respuestas. En la última tanda de vueltas rápidas, tanto Piastri como Norris salieron con el mismo juego de neumáticos medios. Mientras el australiano no pudo mejorar su tiempo, Norris encontró un ritmo demoledor en su vuelta final, logrando los mejores parciales en los dos primeros sectores y un 'sector púrpura' en el final para cruzar la línea con un 1:09.975, arrebatándole la primera posición a su compañero por solo 0.023 segundos.
Detrás del doblete de McLaren, Nico Hülkenberg (Kick Sauber) completó un sorprendente tercer puesto. Fernando Alonso, con neumáticos duros, fue cuarto, seguido del ídolo local Gabriel Bortoleto en un meritorio quinto lugar. George Russell, Pierre Gasly (Alpine) y Carlos Sainz ocuparon las posiciones sexta a octava. Isack Hadjar (Racing Bulls) y el novato Kimi Antonelli (Mercedes) cerraron el top 10.
La sesión también tuvo su momento de bandera roja virtual cuando Yuki Tsunoda (Red Bull) sufrió un trompo tras un fuerte contacto con un bordillo en la curva 4, dañando su monoplaza contra las barreras. El japonés pudo regresar a boxes y, tras las reparaciones, volvió a la pista para terminar la sesión.
Franco Colapinto quien esta mañana fue renovado por Alpine
para 2026, ocupó la decimosexta posición.
A las 15:30 hs de São Paulo comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
