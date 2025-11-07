 Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP BRASIL F1

                          

Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
   nov 7 /2025 18:09 GMT
 São Paulo, Brasil
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil en el Autódromo de Interlagos dejó un duelo espectacular entre los dos pilotos de McLaren, que cerraron la práctica con un emocionante 1-2. Lando Norris, líder del campeonato, logró la vuelta rápida en el último momento, registrando un 1:09.975 para superar por un estrecho margen a Oscar Piastri.

La sesión comenzó con el entusiasmo local dirigido a Gabriel Bortoleto, pero fue Fernando Alonso (Aston Martin) quien puso el primer tiempo de referencia. Sin embargo, el dominio rápidamente pasó a McLaren, con Piastri y Norris intercambiándose la primera posición en las primeras fases, utilizando neumáticos duros.

George Russell (Mercedes), ganador aquí en 2022, también mostró un ritmo fuerte y se colocó en cabeza durante un tiempo, mientras Max Verstappen, que también llegó a liderar momentáneamente, no pudo mantener el ritmo de los McLaren en la clasificación simulada.

El neerlandés tuvo una sesión complicada; tras abandonar su vuelta rápida con neumáticos blandos, terminó rodando con compuestos duros usados y se quedó en un lejano decimoséptimo puesto.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

La sesión dio un vuelco cuando los equipos comenzaron a montar neumáticos más blandos. Carlos Sainz (Williams) fue el primero en dar el salto, colocándose primero con los medios. Poco después, Esteban Ocon (Haas) se situó segundo, mostrando una grata sorpresa.

Pero la verdadera lucha fue entre los dos McLaren. Oscar Piastri, con neumáticos medios, se adjudicó el liderato con un impresionante 1:10.193, relegando a Norris a casi tres décimas. El australiano mejoró aún más en su siguiente intento, bajando a un 1:09.998 y ampliando su ventaja, pareciendo tener la sesión bajo control.

Sin embargo, el campeonato tiene respuestas. En la última tanda de vueltas rápidas, tanto Piastri como Norris salieron con el mismo juego de neumáticos medios. Mientras el australiano no pudo mejorar su tiempo, Norris encontró un ritmo demoledor en su vuelta final, logrando los mejores parciales en los dos primeros sectores y un 'sector púrpura' en el final para cruzar la línea con un 1:09.975, arrebatándole la primera posición a su compañero por solo 0.023 segundos.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

Detrás del doblete de McLaren, Nico Hülkenberg (Kick Sauber) completó un sorprendente tercer puesto. Fernando Alonso, con neumáticos duros, fue cuarto, seguido del ídolo local Gabriel Bortoleto en un meritorio quinto lugar. George Russell, Pierre Gasly (Alpine) y Carlos Sainz ocuparon las posiciones sexta a octava. Isack Hadjar (Racing Bulls) y el novato Kimi Antonelli (Mercedes) cerraron el top 10.

La sesión también tuvo su momento de bandera roja virtual cuando Yuki Tsunoda (Red Bull) sufrió un trompo tras un fuerte contacto con un bordillo en la curva 4, dañando su monoplaza contra las barreras. El japonés pudo regresar a boxes y, tras las reparaciones, volvió a la pista para terminar la sesión.

Franco Colapinto quien esta mañana fue renovado por Alpine para 2026, ocupó la decimosexta posición.

A las 15:30 hs de São Paulo comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025

Fórmula 1

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025
Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli

Fórmula 1

Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli
McLaren ficha a la joven promesa italiana Matteo De Palo para su programa de pilotos

Fórmula 1

McLaren ficha a la joven promesa italiana Matteo De Palo para su programa de pilotos
Norris gana con autoridad y se ratifica como líder del campeonato - GP de Brasil

Fórmula 1

Norris gana con autoridad y se ratifica como líder del campeonato - GP de Brasil
Carrera del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Gabriel Bortoleto: ''Tuve suerte y fui bendecido por salir ileso de mi accidente''

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto: ''Tuve suerte y fui bendecido por salir ileso de mi accidente''
Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025

Fórmula 1

Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil

Fórmula 1

Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
Clasificación del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil

Fórmula 1

Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil
Sprint del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Grilla de partida de la Sprint del GP de Brasil 2025

Fórmula 1

Grilla de partida de la Sprint del GP de Brasil 2025
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Brasil 2025GP de Brasil 2025
EN VIVO - GP Brasil F1 2025EN VIVO - GP Brasil F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

nov 11 - 18:18
Nueva BMW F 450 GS: debuta la trail de media cilindrada Nueva BMW F 450 GS: debuta la trail de media cilindrada
nov 11 - 14:55
Petro busca subir arancel a vehículos de combustión hasta 40 por ciento Petro busca subir arancel a vehículos de combustión hasta 40 por ciento
nov 11 - 10:05
Bajaj llevará su academia de conducción segura a todo Colombia Bajaj llevará su academia de conducción segura a todo Colombia
nov 11 - 00:08
El legendario Mitsubishi Lancer EVO VII de 'Rápidos y Furiosos 2' vuelve a las pistas de la subasta El legendario Mitsubishi Lancer EVO VII de 'Rápidos y Furiosos 2' vuelve a las pistas de la subasta
nov 11 - 00:05
Coches eléctricos reemplazan carruajes de caballos en Cartagena Coches eléctricos reemplazan carruajes de caballos en Cartagena
nov 10 - 20:58
Última hora: Se aplaza el cobro del arancel a autos importados desde Brasil Última hora: Se aplaza el cobro del arancel a autos importados desde Brasil
nov 10 - 13:05
Toyota Hilux 2026: llega la novena generación con hibridación y una versión totalmente eléctrica Toyota Hilux 2026: llega la novena generación con hibridación y una versión totalmente eléctrica
nov 10 - 12:49
Renault Twingo E-Tech: regresa el icónico modelo ahora cinco puertas y 100 por ciento eléctrico Renault Twingo E-Tech: regresa el icónico modelo ahora cinco puertas y 100 por ciento eléctrico
nov 08 - 01:58
Autoelite, 30 años marcando el camino de Porsche en Colombia Autoelite, 30 años marcando el camino de Porsche en Colombia
nov 08 - 00:24
Porsche celebra los 30 años de Autoelite en Colombia con la llegada de ''El Ocelote'': un exclusivo GT3 Touring Porsche celebra los 30 años de Autoelite en Colombia con la llegada de ''El Ocelote'': un exclusivo GT3 Touring
nov 07 - 22:08
Bogotá calienta motores para el Salón Internacional del Automóvil 2025 Bogotá calienta motores para el Salón Internacional del Automóvil 2025
nov 07 - 15:24
El 7 de noviembre se va a celebrar el Día Nacional del Motociclista El 7 de noviembre se va a celebrar el Día Nacional del Motociclista
+ Ver más noticias +