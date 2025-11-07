Confirmado: El argentino Franco Colapinto seguirá en la F1 con Alpine en 2026

Llevamos tiempo observando la evolución de Franco y siempre creímos que posee los atributos para ser un piloto de primer nivel

Mantenerlo con nosotros en 2026 no es una simple renovación; es una declaración de intenciones. Es nuestro voto de confianza en su potencial para crecer con el equipo. Ha sido un año complicado para todos, pero tanto él como Pierre han dado lo mejor de sí para sentar las bases de la temporada que viene







Agradezco a Flavio y a todo el equipo por su confianza. Compartir garaje con Pierre es un lujo; es un compañero del que no dejo de aprender. El próximo año, con el reinicio que vivirá la Fórmula 1, esperamos poder devolverle toda esa pasión a nuestra afición con resultados que les hagan sonreír. ¡Vamos Alpine! Estar aquí, tan cerca de mi Argentina, y sentir el apoyo de la gente como si fuera mi casa, hace este momento aún más especial.

El Autódromo de Interlagos ha sido el lugar elegido por Alpine para confirmar la continuidad del piloto argentino Franco Colapinto en la F1, una noticia esperada por todos sus fans en su país y en Latinoamérica. El acuerdo es por una temporada más.Flavio Briatore, figura clave en la toma de decisiones, no ha ahorrado elogios para su joven piloto. "", declaró el italiano.".Por su parte, Colapinto no ha ocultado su emoción, especialmente al hacer el anuncio en suelo sudamericano. "".La confirmación, hecha pública en el vibrante escenario del fin de semana de formato Sprint en Brasil, tiene un gran significado. Alpine apuesta por la continuidad y la química en un momento crucial, confiando en que la unión de Gasly y Colapinto será el catalizador que los lleve de vuelta a la lucha por puntos y, quizás, a algo más, aprovechando el impetuoso cambio de reglamento técnico para 2026.