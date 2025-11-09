 Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025 - F1LATAM.COM
Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025
Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025
   nov 9 /2025 02:00 GMT
 São Paulo, Brasil
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Brasil 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la vigésimo primera carrera de la temporada, la cual se realizará en el Autódromo de Interlagos.

Por múltiples cambios en unidad de potencia, Max Verstappen partirá desde el pit lane.

A continuación la grilla de partida:

1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Isack Hadjar (RB)
6. George Russell (Mercedes)
7. Liam Lawson (RB)
8. Oliver Bearman (Haas)
9. Pierre Gasly (Alpine)
10. Nico Hülkenberg (Sauber)
11. Fernando Alonso (Aston Martin)
12. Alex Albon (Williams)
13. Lewis Hamilton (Ferrari)
14. Lance Stroll (Aston Martin)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Esteban Ocon (Haas)

17. Franco Colapinto (Alpine)
18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Desde el pit lane:
Max Verstappen (Red Bull)
Mañana a las 14:00 hs de São Paulo comenzará la carrera del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

