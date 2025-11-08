Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
El fin de semana sigue marchando de forma perfecta para Lando Norris. Luego de ganar la competencia Sprint esta mañana, logró el mejor tiempo en la clasificación del GP de Brasil y mañana saldrá desde la pole position. No fue la mejor sesión para Oscar Piastri, terminando cuarto. Max Verstappen quedó eliminado en Q1.
Norris aseguró la sexta pole de su temporada con un tiempo de 1:09.511, imponiéndose en los instantes finales a una sorprendente Kimi Antonelli de Mercedes, quien logró su segunda primera fila del fin de semana, y a Charles Leclerc de Ferrari.
La sesión no fue del todo sencilla para Norris, luego de un error en la curva 1 en su primera vuelta en Q3. Este tropiezo dejó a su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, en la pole provisional. Sin embargo, en su intento definitivo, Norris logró una vuelta limpia y contundente para llevarse la primera posición.
La gran sorpresa la protagonizó el novato de Mercedes, Kimi Antonelli. El italiano arrebató la segunda plaza a Charles Leclerc en los segundos finales, colocando su Mercedes en la primera fila junto al McLaren de Norris y demostrando una formidable evolución.
Max Verstappen, tetracampeón del mundo y uno de los favoritos, fue la baja más sonada. Los cambios realizados en su Red Bull tras la carrera Sprint resultaron contraproducentes, dejándolo luchando sin agarre.
Sus esfuerzos por remontar fueron insuficientes y el neerlandés fue eliminado en un impactante decimosexto puesto, un resultado que supone un duro golpe para sus aspiraciones en el campeonato. La desgracia de Red Bull fue doble, ya que Yuki Tsunoda en el también cayó eliminado en la Q1 (19º).
Oscar Piastri, se verá obligado a salir desde la cuarta posición, casi cuatro décimas por detrás de su compañero. Isack Hadjar (Racing Bull) fue otra de las sorpresas al clasificar quinto.
Oliver Bearman (Haas), que había lucido en las primeras fases, terminó octavo. Lewis Hamilton, por su parte, no pudo superar la Q2 y se quedó en un decepcionante decimotercer lugar, a apenas 15 milésimas de entrar entre los diez primeros.
El argentino Franco Colapinto saldrá desde el decimoctavo lugar, mientras que el brasilero Gabriel Bortoleto lo hará desde el fondo de la parrilla, luego de no poder clasificar debido a que su auto no se encontraba totalmente reparado tras el fuerte accidente durante la Sprint
.
Mañana a las 14:00 hs de Sao Paulo iniciará la carrera del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:09.511
|-.---
|
Q3
|2
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:09.685
|+0.174
|
Q3
|3
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:09.805
|+0.294
|
Q3
|4
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:09.886
|+0.375
|
Q3
|5
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:09.931
|+0.420
|
Q3
|6
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:09.942
|+0.431
|
Q3
|7
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:09.962
|+0.451
|
Q3
|8
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:09.977
|+0.466
|
Q3
|9
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:10.002
|+0.491
|
Q3
|10
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:10.039
|+0.528
|
Q3
|11
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:10.001
|+0.490
|
Q2
|12
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:10.053
|+0.542
|
Q2
|13
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:10.100
|+0.589
|
Q2
|14
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:10.161
|+0.650
|
Q2
|15
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:10.472
|+0.961
|
Q2
|16
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:10.403
|+0.892
|
Q1
|17
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:10.438
|+0.927
|
Q1
|18
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:10.632
|+1.121
|
Q1
|19
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:10.711
|+1.200
|
Q1
|20
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|-:--.---
|-:--.---
|
Q1