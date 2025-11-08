 Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP BRASIL F1

                          

Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
   nov 8 /2025 20:38 GMT
 São Paulo, Brasil
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El fin de semana sigue marchando de forma perfecta para Lando Norris. Luego de ganar la competencia Sprint esta mañana, logró el mejor tiempo en la clasificación del GP de Brasil y mañana saldrá desde la pole position. No fue la mejor sesión para Oscar Piastri, terminando cuarto. Max Verstappen quedó eliminado en Q1.

Norris aseguró la sexta pole de su temporada con un tiempo de 1:09.511, imponiéndose en los instantes finales a una sorprendente Kimi Antonelli de Mercedes, quien logró su segunda primera fila del fin de semana, y a Charles Leclerc de Ferrari.

La sesión no fue del todo sencilla para Norris, luego de un error en la curva 1 en su primera vuelta en Q3. Este tropiezo dejó a su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, en la pole provisional. Sin embargo, en su intento definitivo, Norris logró una vuelta limpia y contundente para llevarse la primera posición.

La gran sorpresa la protagonizó el novato de Mercedes, Kimi Antonelli. El italiano arrebató la segunda plaza a Charles Leclerc en los segundos finales, colocando su Mercedes en la primera fila junto al McLaren de Norris y demostrando una formidable evolución.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

Max Verstappen, tetracampeón del mundo y uno de los favoritos, fue la baja más sonada. Los cambios realizados en su Red Bull tras la carrera Sprint resultaron contraproducentes, dejándolo luchando sin agarre.

Sus esfuerzos por remontar fueron insuficientes y el neerlandés fue eliminado en un impactante decimosexto puesto, un resultado que supone un duro golpe para sus aspiraciones en el campeonato. La desgracia de Red Bull fue doble, ya que Yuki Tsunoda en el también cayó eliminado en la Q1 (19º).

Oscar Piastri, se verá obligado a salir desde la cuarta posición, casi cuatro décimas por detrás de su compañero. Isack Hadjar (Racing Bull) fue otra de las sorpresas al clasificar quinto.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Oliver Bearman (Haas), que había lucido en las primeras fases, terminó octavo. Lewis Hamilton, por su parte, no pudo superar la Q2 y se quedó en un decepcionante decimotercer lugar, a apenas 15 milésimas de entrar entre los diez primeros.

El argentino Franco Colapinto saldrá desde el decimoctavo lugar, mientras que el brasilero Gabriel Bortoleto lo hará desde el fondo de la parrilla, luego de no poder clasificar debido a que su auto no se encontraba totalmente reparado tras el fuerte accidente durante la Sprint. Mañana a las 14:00 hs de Sao Paulo iniciará la carrera del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 L. Norris McLaren GBR 1:09.511 -.--- Q3
2 K. Antonelli Mercedes ITA 1:09.685 +0.174 Q3
3 C. Leclerc Ferrari MON 1:09.805 +0.294 Q3
4 O. Piastri McLaren AUS 1:09.886 +0.375 Q3
5 I. Hadjar RB FRA 1:09.931 +0.420 Q3
6 G. Russell Mercedes GBR 1:09.942 +0.431 Q3
7 L. Lawson RB NZL 1:09.962 +0.451 Q3
8 O. Bearman Haas GBR 1:09.977 +0.466 Q3
9 P. Gasly Alpine FRA 1:10.002 +0.491 Q3
10 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:10.039 +0.528 Q3
11 F. Alonso Aston Martin ESP 1:10.001 +0.490 Q2
12 A. Albon Williams TAI 1:10.053 +0.542 Q2
13 L. Hamilton Ferrari GBR 1:10.100 +0.589 Q2
14 L. Stroll Aston Martin CAN 1:10.161 +0.650 Q2
15 C. Sainz Williams ESP 1:10.472 +0.961 Q2
16 M. Verstappen Red Bull NLD 1:10.403 +0.892 Q1
17 E. Ocon Haas FRA 1:10.438 +0.927 Q1
18 F. Colapinto Alpine ARG 1:10.632 +1.121 Q1
19 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:10.711 +1.200 Q1
20 G. Bortoleto Sauber BRA -:--.--- -:--.--- Q1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025

Fórmula 1

Listado de vueltas rápidas del Gran Premio de Brasil 2025
Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli

Fórmula 1

Verstappen protagonizó una remontada épica en Interlagos y elogió a Kimi Antonelli
McLaren ficha a la joven promesa italiana Matteo De Palo para su programa de pilotos

Fórmula 1

McLaren ficha a la joven promesa italiana Matteo De Palo para su programa de pilotos
Norris gana con autoridad y se ratifica como líder del campeonato - GP de Brasil

Fórmula 1

Norris gana con autoridad y se ratifica como líder del campeonato - GP de Brasil
Carrera del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Gabriel Bortoleto: ''Tuve suerte y fui bendecido por salir ileso de mi accidente''

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto: ''Tuve suerte y fui bendecido por salir ileso de mi accidente''
Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025

Fórmula 1

Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil

Fórmula 1

Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
Clasificación del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil

Fórmula 1

Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil
Sprint del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint del Gran Premio de Brasil - ¡EN VIVO!
Grilla de partida de la Sprint del GP de Brasil 2025

Fórmula 1

Grilla de partida de la Sprint del GP de Brasil 2025
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Brasil 2025GP de Brasil 2025
EN VIVO - GP Brasil F1 2025EN VIVO - GP Brasil F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

nov 11 - 18:18
Nueva BMW F 450 GS: debuta la trail de media cilindrada Nueva BMW F 450 GS: debuta la trail de media cilindrada
nov 11 - 14:55
Petro busca subir arancel a vehículos de combustión hasta 40 por ciento Petro busca subir arancel a vehículos de combustión hasta 40 por ciento
nov 11 - 10:05
Bajaj llevará su academia de conducción segura a todo Colombia Bajaj llevará su academia de conducción segura a todo Colombia
nov 11 - 00:08
El legendario Mitsubishi Lancer EVO VII de 'Rápidos y Furiosos 2' vuelve a las pistas de la subasta El legendario Mitsubishi Lancer EVO VII de 'Rápidos y Furiosos 2' vuelve a las pistas de la subasta
nov 11 - 00:05
Coches eléctricos reemplazan carruajes de caballos en Cartagena Coches eléctricos reemplazan carruajes de caballos en Cartagena
nov 10 - 20:58
Última hora: Se aplaza el cobro del arancel a autos importados desde Brasil Última hora: Se aplaza el cobro del arancel a autos importados desde Brasil
nov 10 - 13:05
Toyota Hilux 2026: llega la novena generación con hibridación y una versión totalmente eléctrica Toyota Hilux 2026: llega la novena generación con hibridación y una versión totalmente eléctrica
nov 10 - 12:49
Renault Twingo E-Tech: regresa el icónico modelo ahora cinco puertas y 100 por ciento eléctrico Renault Twingo E-Tech: regresa el icónico modelo ahora cinco puertas y 100 por ciento eléctrico
nov 08 - 01:58
Autoelite, 30 años marcando el camino de Porsche en Colombia Autoelite, 30 años marcando el camino de Porsche en Colombia
nov 08 - 00:24
Porsche celebra los 30 años de Autoelite en Colombia con la llegada de ''El Ocelote'': un exclusivo GT3 Touring Porsche celebra los 30 años de Autoelite en Colombia con la llegada de ''El Ocelote'': un exclusivo GT3 Touring
nov 07 - 22:08
Bogotá calienta motores para el Salón Internacional del Automóvil 2025 Bogotá calienta motores para el Salón Internacional del Automóvil 2025
nov 07 - 15:24
El 7 de noviembre se va a celebrar el Día Nacional del Motociclista El 7 de noviembre se va a celebrar el Día Nacional del Motociclista
+ Ver más noticias +