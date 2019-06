Publicidad

Análisis Gran Premio de Francia - Lo positivo, lo negativo, la polémica



El Gran Premio de Francia fue otro monólogo de Lewis Hamilton y del equipo Mercedes, que volvió a meter otro doblete en clasificación y carrera; la emoción solo llegó en las últimas dos vueltas. Las 'flechas plateadas' cabalgan en solitario y sus rivales con más dudas que respuestas en un campeonato que se torna predecible. En territorio francés Hamilton arrasó, McLaren brilló, Verstappen sigue a lo suyo, Räikkönen volvió a los puntos y Haas tuvo su peor fin de semana. Volvió la F1 a Europa y la vida sigue igual.De las 6 victorias de Lewis Hamilton esta temporada, 4 de manera consecutiva, la de Francia ha sido la más dominante. Valtteri Bottas estuvo por delante en prácticas, Q1 y Q2, pero en el momento decisivo de la clasificación el británico metió un cambio más y puso la casa en orden. El domingo Lewis se paseó en Paul Ricard. Preciso, implacable en el ritmo de carrera, no le dio oportunidad a sus rivales ni siquiera de verle el ala trasera -18 segundos le metió a su compañero de equipo- y solo 5 pilotos cruzaron la meta en la misma vuelta que él. Con neumáticos duros con blistering y 30 vueltas encima fue a buscar la vuelta rápida. La diferencia de apenas centésimas entre su tiempo y el de Sebastian Vettel (en blandos) que se quedó con el punto, solo hizo más evidente su superioridad. Tiene el mejor auto, de eso no hay duda, pero, ¿qué tanto hay de Hamilton en esta ecuación ganadora? En Rosberg y Bottas encontramos parte de la respuesta. Hamilton sigue rompiendo récords rumbo a su sexta corona y va sobrado.En el Gran Premio de Francia, el piloto británico volvió a mostrar sus galones y ratificó su condición como el mejor debutante. En prácticas y clasificación, poniéndose quinto, estuvo por delante de su compañero de equipo y aunque perdió la posición en la salida con Sainz se mantuvo cerca del español durante casi toda la carrera. La falla hidráulica en su MCL34 lo obligó a defenderse con uñas y dientes de los dos Renault y de Räikkönen, aunque finalmente lo superaron en una maniobra al límite. El premio por parte del público como piloto del día es un reconocimiento a su actuación durante todo el fin de semana. Con tan solo 19 años, el más joven de la parrilla, Norris ha mostrado velocidad y madurez; y lo mejor de todo es que está disfrutando al máximo su primer año en Fórmula 1.McLaren vivió en Francia uno de sus mejores fines de semana en años recientes. Más allá de la sexta posición de Sainz y el noveno lugar de Norris, tras la penalización a Ricciardo, lo positivo es el desempeño que mostraron desde las prácticas y que refleja su crecimiento y evolución. Una gran sesión de clasificación donde los de Woking coparon la tercera fila potenció un resultado en carrera, que de no ser por la falla hidráulica en el auto del piloto británico hubiera sido incluso mejor. Sainz, con una gran largada (otra más) y una carrera sin errores y con buen ritmo encabezó la ofensiva de McLaren en Paul Ricard, que sumó 10 puntos y extendió su ventaja en la lucha que mantiene con Renault por el cuarto lugar en el campeonato de constructores. Mientras que el español redujo la brecha con Pierre Gasly, actualmente sexto, Norris volvió a mostrar su talento y se ratificó como el mejor debutante. McLaren brinda destellos de aquel equipo histórico y ganador de otras épocas y ahora el reto es mantener este estado de forma (velocidad y constancia) para consolidarse como los mejores del resto.Si Alfa Romeo todavía tiene chances de pelear en el grupo medio es por Kimi Räikkönen. Desde Bakú la escudería italosuiza no sumaba y vivió estos Grandes Premios gracias a los ahorros del finlandés, pero en Francia asomaron la cabeza. En clasificación, Giovinazzi se la jugó con los blandos y se metió en Q3, pero el domingo no tardó en darse cuenta que estaba en aprietos y se fue retrasando hasta la posición 16 donde terminó, mientras que Kimi no falló en carrera y con buen ritmo y sin errores se metió en la zona de puntos. Kimi fue actor en las maniobras de Daniel Ricciardo a una vuelta del final y sacó provecho de un Norris que se retrasó con un McLaren herido y la posterior sanción al australiano para ubicarse 7mo. En Alfa Romeo hubo mejoras y quedó la sensación que se puede pelear más arriba.Lo de Canadá pareció ser solo un mal día para Haas, pero en Paul Ricard la escuadra norteamericana volvió a evidenciar falta de ritmo en sus autos. En clasificación Magnussen fue 15to y a Romain Grosjean le alcanzó apenas para ser 17mo; el domingo las cosas no han ido mucho mejor. En el inicio del Gran Premio pudieron avanzar algunas posiciones, pero tras sus respectivas detenciones se retrasaron y no encontraron en sus VF-19 ni la velocidad ni el balance para recuperar los lugares perdidos. Ante su gente Grosjean se retiró a 6 vueltas del final, pero no estaba ni cerca de la zona de puntos así que lo positivo es que lograron preservar algunas piezas. En Haas no encuentran respuestas a su pobre rendimiento y cada vez se alejan más de donde quieren y deberían estar.Transitando la última vuelta del Gran Premio de Francia Daniel Ricciardo intentó un adelantamiento por la parte externa en la curva 8 sobre Lando Norris que arrastraba una significativa perdida de rendimiento en su McLaren por una falla hidráulica. El australiano estiró la frenada cruzó más allá de los límites de la pista y cuando se reincorporó forzó a Norris a salirse de la misma y evitar una colisión.En la misma secuencia apareció Kimi Räikkönen, quien tras el incidente de la curva 8 se puso por delante de Norris y Ricciardo, pero el australiano, que ya había retomado el control de su auto, alcanzó a Räikkönen desde la curva 9. El finlandés protegió su posición moviéndose a la derecha, pero para adelantarlo Ricciardo se tiró aún más a la derecha saliéndose de la pista para sobrepasarlo. Las dos maniobras fueron declaradas independientes una de la otra; en la primera se sancionó al piloto de Renault por un reingreso inseguro a la pista y en el segundo por salirse de los límites y ganar ventaja.