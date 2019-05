Home >> Noticias

Análisis Gran Premio de Azerbaiyán - Lo positivo, lo negativo, la polémica

Con respecto a otras ediciones Bakú ofreció pocas sorpresas y variables. La cuarta carrera de la temporada sirvió para consolidar la posición dominante de Mercedes y reavivar las dudas en sus rivales, mientras se aprieta la lucha en el grupo medio. En ese escenario los pilotos jóvenes y los debutantes se destacaron. Mucha ilusión hay para que en España cambie el color de un campeonato que empieza a pintarse de plateado.Cuatro dobletes en igual número de carreras, dan cuenta del dominio de los de Brackley. La diferencia que separa a Valtteri Bottas -hoy líder del campeonato- de Lewis Hamilton, es de tan solo un punto (87 a 86), justamente el de la vuelta rápida que consiguió el finlandés en Australia. De no ser por esas unidades, que han quedado en manos de Leclerc (Bahrein y Bakú) y Gasly (China), Mercedes tendría el máximo de puntos en el campeonato de constructores.Salvo en Bahrein donde ni Hamilton ni Bottas estaban para ganar, pero sacaron máximo provecho de la mala fortuna de sus rivales; el equipo de Toto Wolff repite la fórmula cada fin de semana: guardan sus cartas el viernes, dan el golpe el sábado y el domingo, cuando uno de sus pilotos toma ventaja sobre el otro usualmente en la largada, controlan los momentos de la carrera sin sobresaltos. Los alemanes, eficaces con su denominación de origen, marcan el 'tempo' de la temporada y salvo un radical cambio de libreto van rumbo a extender su hegemonía.Hay circuitos y pilotos que tienen una relación especial, es el caso de Bakú y 'Checo' Pérez, dueño de dos podios en suelo azerí. El mexicano estuvo al límite todo el fin de semana y pudo sacar de su auto más de lo que por ahora puede ofrecer, primero en clasificación logrando su mejor puesto en parrilla en esta pista -5to- y después en carrera superando a Max Verstappen al inicio y luego, sin poder aspirar a más, gestionando su ritmo para mantenerse en la sexta posición por delante de los McLaren de Sainz y Norris. Se va de Azerbaiyán como el mejor del resto.Un arranque problemático para Carlos Sainz, que se fue en blanco en las 3 primeras carreras, estaba opacando un poco el buen inicio de año de McLaren que ha mostrado tener un auto competitivo y capaz de estar en los puntos con regularidad. El español terminó séptimo en Bakú -por fin pudo terminar con la sequía- justo por delante del sorprendente Lando Norris que volvió a sumar y es el mejor debutante del 2019. Con el resultado de ambos, los de Woking se ubican cuartos en el campeonato de constructores, aunque lejos de los equipos de punta.Por votación popular Charles Leclerc fue elegido como el mejor del Gran Premio de Azerbaiyán, pero ese reconocimiento bien pudo ser compartido con Pierre Gasly. El de Ferrari dominó en prácticas y apuntaba a su segunda Pole de la temporada, pero su error en Q3 lo obligó a remar desde la octava posición cuando debía verlos a todos por sus espejos. En carrera volvió a mostrar sus galones, se puso líder, pero el Safety Car que necesitaba para aprovechar la estrategia nunca llegó y el quinto lugar sabe a poco para lo que pudo haber sido. La vuelta rápida es muestra de su velocidad y la dosis de realidad le ayudará a llegar más fuerte a esa merecida primera victoria.Obligado a salir desde pits tras una serie de penalizaciones, Pierre Gasly también hizo méritos para ser considerado el piloto del día, aunque no terminó la carrera. El de Red Bull inició el Gran Premio con neumáticos medios y al cabo de 12 vueltas se ubicó en sexta posición, llegó a ser quinto tras estirar su parada, -similar a lo que hizo Leclerc para ponerse líder- y había construido un buen gap para quedar por delante de 'Checo' Pérez tras hacer su parada, pero una falla en su RB15 lo obligó a abandonar. Remontar 14 posiciones ya es todo un reto, pero lo que habla muy bien de Gasly es su gestión de los neumáticos que en un momento de la carrera le permitió tener mejor ritmo que el propio Leclerc. De menos a más el piloto francés.Que el automovilismo es un deporte de algo riesgo lo sabemos todos, pero hay unos mínimos para garantizar la seguridad de todos los involucrados en los que no se pueden hacer concesiones. Lo que sucedió en la Práctica Libre 1 donde una tapa de alcantarilla suelta terminó rompiendo el auto de George Russell no puede volver a repetirse. No solo perjudicó el programa de trabajo de un equipo, que además ya viene complicado, sino que pudo tener consecuencias mucho más graves. Este episodio así como el actuar de algunos auxiliares de pista deben revisarse y corregirse.El inicio de temporada de Ferrari se resume en "lo que pudo haber sido y no fue"; los de Maranello empiezan fuerte los viernes, pero el domingo cuando se juegan los puntos son sus colegas alemanes los que se llevan todo, y así ya se les fueron cuatro carreras. La SF90 es un auto veloz pero no logran hacer rendir los neumáticos en la ventana de operación correcta, tienen dos grandes pilotos, pero cuando es al Do or Die cometen errores como le pasó a Leclerc en la Qualy en Bakú o a Vettel en Bahrein; optan por estrategias que no funcionan y fallan en la gestión de las carreras. A Ferrari se le acumulan los problemas y se le acaban las oportunidades de dar vuelta a la historia, mientras tanto sus rivales suman y siguen.En Bakú Daniel Ricciardo volvió a tener una tarde complicada, muy en la línea de su inicio de temporada. El australiano, que clasificó 12, logró ubicarse 9no en el inicio del Gran Premio, pero poco más pudo avanzar y fue perdiendo posiciones hasta quedar en el límite de la zona de puntos. Ansioso por regresar a los 10 primeros, sobre el final de carrera Ricciardo intentó adelantar a Daniil Kvyat llegando a la curva 3, pero se pasó de frenada forzándolos a ir a la escapatoria. En su intento por reincorporarse rápidamente a la pista el piloto de Renault dio reversa sin mirar sus espejos y no se percató de que el ruso seguía allí. El choque los obligó a ambos a abandonar y Ricciardo fue penalizado con 3 puestos en parrilla para el Gran Premio de España.