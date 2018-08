Publicidad

Fernando Alonso dirá adiós al Campeonato Mundial de Fórmula 1 al final de 2018

Después de 17 fantásticos años en este gran deporte, ha llegado el momento de realizar un cambio. He disfrutado de cada minuto de esas increíbles temporadas y no tengo palabras para agradecer a la gente que ha contribuido a que sea tan especial.



Quedan varios Grandes Premios aún esta temporada, y voy a participar en ellos con más compromiso y pasión que nunca. Vamos a ver qué nos depara el futuro; hay nuevos retos ilusionantes a la vuelta de la esquina. Estoy en uno de los momentos más felices de mi vida pero tengo que seguir explorando nuevas aventuras.



Quiero darle las gracias a todo el mundo en McLaren. Mi corazón está con el equipo para siempre. Sé que van a ser mejores y más fuertes en el futuro y ese podría ser el momento correcto para mí para volver al campeonato; eso me haría muy feliz. He construido unas relaciones fantásticas con mucha gente increíble en McLaren, y ellos me dieron la oportunidad de ampliar mis horizontes y competir en otras categorías. Siento que ahora soy un piloto más completo que nunca.



Tomé esta decisión hace unos meses y es una decisión firme. Aun así, quiero agradecer sinceramente a Chase Carey y Liberty Media por sus esfuerzos para que cambiara de opinión, así como a toda la gente que se ha puesto en contacto conmigo durante este periodo de tiempo.



Finalmente, también me gustaría agradecer a mis antiguos equipos, compañeros de equipo, rivales, patrocinadores, periodistas y todas las personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera en la F1. Y, en especial, a mis aficionados por todo el mundo. Estoy seguro de que nuestro caminos se cruzarán de nuevo en el futuro

Fernando no es solamente un gran embajador para McLaren sino también para la Fórmula 1. Sus 17 años en este deporte, en los que se podría decir que ha sido el mejor piloto de su generación y se puede afirmar sin duda que es una leyenda de la F1, han supuesto un capítulo más en la rica historia de la Fórmula 1.



A todo el mundo le llega el momento de hacer un cambio y Fernando ha decidido que el suyo vendrá al final de esta temporada. Respetamos esta decisión, aunque creemos que está en el mejor momento de su carrera. Nuestro diálogo abierto con Fernando nos ha permitido estar preparados para esta eventualidad.



A pesar de evaluar su futuro en los últimos meses, la competitividad de Fernando se ha mantenido intacta. Ha seguido rindiendo al más alto nivel, y sabemos que lo va a seguir haciendo durante las nueve últimas carreras del campeonato.



Sé que todo el equipo se suma a mí a la hora de rendir homenaje a la enorme contribución de Fernando a McLaren; es una leyenda tanto para el campeonato como para el equipo. Fernando es una parte importante de nuestra historia y se sumará a un grupo ilustre de pilotos de McLaren. De parte de Shaikh Mohammed, Mansour y toda nuestra junta, le deseamos todo los mejor a Fernando para el futuro

Al final de la presente temporada 2018, el piloto español Fernando Alonso se despedirá del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Las frustraciones y los resultados poco favorables de los últimos años, han desmotivado al campeón de 2005 y 2006. Aunque no confirmó su próximo destino, la mayor posibilidad recae en la IndyCar junto con sus compromisos contractuales con Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC).Fernando, que cumplió 37 años en julio, está compitiendo en su 17ª temporada en la F1, su quinta con McLaren, y ha conseguido 32 victorias, 22 poles y 97 podios hasta la fecha. Además de sus dos campeonatos – en 2005 se convirtió en el campeón del mundo más joven en la historia de la F1 en ese momento – Fernando ha sido subcampeón en tres ocasiones.El piloto español comentó: "", concluyó Alonso. Entretanto Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, expresó: "", sentenció el directivo norteamericano.Fernando Alonso llegó a Fórmula 1 en 2001 como piloto titular. En 2002 fue tester de Renault. Luego en 2003 ascendió como titular y con los franceses estuvo hasta 2006. En 2007 pasó a McLaren y en 2008 regresó a Renault y allí estuvo hasta 2009. En 2010 fue fichado por Ferrari y permaneció con la escuadra italiana hasta 2014. En 2015 retorna a McLaren, equipo donde milita actualmente.No es un secreto que Fernando Alonso va en búsqueda de la triple corona. Luego de haber ganado el GP de Mónaco de F1 (2006 y 2007) y las 24 Horas de LeMans (2018), ahora su objetivo en lograr la victoria en las 500 millas de Indianápolis. El año pasado lo intentó, pero una falla mecánica lo dejo fuera, en su primer contacto en la IndyCar.