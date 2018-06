Home >> Noticias

Vettel se llevó la victoria y retomó el liderato del campeonato - Reporte Carrera - GP de Canadá

Posiciones Finales del Gran Premio de Canadá 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:28.31.377 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 7.3 18 3. Max Verstappen Red Bull + 8.3 15 4. Daniel Ricciardo Red Bull + 20.8 12 5. Lewis Hamilton Mercedes + 21.5 10 6. Kimi Räikkönen Ferrari + 27.1 8 7. Nico Hülkenberg Renault + 1 vuelta 6 8. Carlos Sainz Renault + 1 vuelta 4 9. Esteban Ocon Force India + 1 vuelta 2 10. Charles Leclerc Sauber + 1 vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 vuelta 12. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 13. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 14. Sergio Pérez Force India + 1 vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 2 vueltas 16. Stoffel Vandoorne McLaren + 2 vueltas 17. Sergey Sirotkin Williams + 2 vueltas No finalizó: - Fernando Alonso McLaren - - Brendon Hartley Toro Rosso - - Lance Stroll Williams -

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) cerró de forma exitosa su participación en el GP de Canadá. No solo ganó la carrera - su número 50 en la F1 -, sino que también volvió al liderato del campeonato de pilotos. En el podio lo acompañaron el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el holandés Max Verstappen (Red Bull). Estos tres pilotos finalizaron tal cual como empezaron esta tarde en el Circuit Gilles Villeneuve.A pesar que la clasificación marcó un cerrado duelo entre los tres equipos líderes, realmente en pista no hubo duelos intensos y predominó la ausencia de adelantamientos. En la partida Sebastian Vettel mantuvo la primera posición, mientras que Max Verstappen intentó pasar a Valtteri Bottas en la curva dos, pero el piloto finlandés resistió y conservó el segundo lugar.Vettel fue progresivamente aumentando la diferencia con el compuesto ultrablando, al igual que sus rivales inmediatos. Todos realizaron las detenciones de manera simultánea para pasar al compuesto súperblando. En el caso de los Red Bull, iniciaron la competencia con hiperblandos y terminaron con súperblandos.Luego de 70 vueltas, Sebastian Vettel se llevó la victoria por 7.3s sobre Valtteri Bottas y 8.3s de ventaja sobre Max Verstappen.En el cuarto lugar terminó Daniel Ricciardo (Red Bull), quien venía con un auto 'entre algodones' desde el inicio del fin de semana por un elemento que podría molestar en el MGU-K. Finalmente no sucedió y pudo resistir la presión de Lewis Hamilton (Mercedes), quien terminó quinto y con algunos problemas en la unidad de potencia desde el inicio de la carrera.Kimi Räikkönen (Ferrari) terminó sexto, seguido por los pilotos de Renault, Nico Hülkenberg y Carlos Sainz, mientras que el top 10 fue completado por Esteban Ocon (Force India) y Charles Leclerc (Sauber). De nuevo este joven piloto monegasco terminó en los puntos por tercera vez en esta temporada.El piloto mexicano Sergio Pérez (Force India) perdió sus posibilidades en esta carrera, luego de una salida de pista en la vuelta 5 provocada por Carlos Sainz. Le costó recuperarse y al final terminó en el decimocuarto lugar.Segundo retiro consecutivo para el piloto español Fernando Alonso (McLaren). Su auto tuvo inconvenientes y se fue con las manos vacías. Ahora se alista para su próximo reto: las 24 Horas de Le Mans con Toyota.El único incidente de la carrera se produjo en la primera vuelta, tras una colisión entre Brendon Hartley y Lance Stroll, generando el ingreso del Safety Car. Ambos fueron llevados por precaución al hospital del circuito para chequeos preventivos.Con los resultados de este GP de Canadá, Sebastian Vettel retoma el liderato del campeonato de pilotos con 121 puntos. Segundo Lewis Hamilton (120), tercero Valtteri Bottas (86), cuarto Daniel Ricciardo (84), quinto Kimi Räikkönen (68), sexto Max Verstappen (50), séptimo Fernando Alonso (32), octavo Nico Hülkenberg (32), noveno Carlos Sainz (24) y décimo Kevin Magnussen (19).En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 206 puntos, segundo Ferrari (189), tercero Red Bull (134), cuarto Renault (56), quinto McLaren (40), sexto Force India (28), séptimo Toro Rosso (19), octavo Haas (19), noveno Alfa Romeo Sauber (12) y décimo Williams (4).La octava válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará del 22 al 24 de junio en el Circuito Paul Ricard, sede del GP de Francia, en el regreso del país galo a la máxima categoría del automovilismo.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Canadá:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Se apagan los semáforos! Inicia el GP de Canadá. Vettel mantiene el P1. Bottas resiste el ataque de Verstappen y mantiene el P2. Colisión entre Hartley y Stroll.Ingresa el Safety Car. Ericsson y Vandoorne en pits.Siguen las labores de limpieza de la pista.Finalizará en la próxima vuelta el Safety Car.Se reanuda la carrera. Toque entre Sainz y Pérez. El mexicano se sale de la pista pero puede regresar el de Force India.Pérez cae al P14. Presiona a Gasly. Vettel se aleja a 1.7s de Bottas.Bajo investigación Pérez y Sainz. El mexicano pide bandera negra para el español.Hamilton en el P4 pierde contacto con Verstappen. Está a 1.4s. El holandés se acerca a Bottas por el P2 a 1sVettel sigue apretando. Se aleja a 2.7 de BottasOcon tiene la presión de Hülkenberg y Sainz por el P7. Pérez en pits. Cae al P18, últimoFuerte Sebastian Vettel. Fue 0.9s más veloz que Valtteri Bottas en este giro. Llega a 3.6s la diferencia.Ocon en pits. Los Force India completan su primera detención. Pérez y él salen con súperblandos nuevos. Intentan stint largoNo hay acción en contra de Pérez y Sainz tras el incidenteAlonso sobre Leclerc por el P8. Hülkenberg en boxes.Sainz en pits. También sale con súperblandos nuevos, al igual que su compañero en Renault, Hülkenberg.Ricciardo se acerca a Hamilton. Lo tiene a 0.6sVerstappen y Hamilton en pits.Ricciardo en pits. Sale con súperblandos como Verstappen y HamiltonTras la detención en pits, Ricciardo salió por delante de Hamilton. Es P5 provisionalmente el australiano.La diferencia entre Vettel y Bottas es de 4.6s. Se mantiene estable.Alonso pasa a Leclerc y toma el P13.Gasly quien inició P19, está P7 con el mismo set de hiperblandos con un buen ritmo.Hamilton cada vez más cerca de Ricciardo por el P6 a 1s.Gasly en pits.Hülkenberg pasa a Grosjean y toma el P7. El francés aún no se detiene. Vettel bloquea. Bottas se acerca a 3.6s.Sainz pasa a Grosjean. Sigue el progreso de los Renault. Vettel recupera el ritmo. Hamilton sigue cerca de Ricciardo a 1.2s.Hülkenberg tiene la presión de Carlos Sainz. El español se acerca a su compañero de equipo alemán.Bajo la mira de Ocon está Grosjean. Duelo de franceses por el P9.Vettel marca la vuelta más rápida y está a 3.5s de Bottas.Hamilton en el P6 a 2.7s de Ricciardo. No está cómodo el británico de Mercedes.Vettel se aleja de Bottas a 4.1sFuerte ritmo de Vettel. Se alistan en Ferrari para una detención.Räikkönen en pits. Al salir se encuentra tráfico con Sirotkin. Queda a 1.2s de Hamilton.Gasly presionando a Leclerc por el P12. Gap de 0.7sHamilton no lleva un buen ritmo. Räikkönen se acerca. Está a 1.s.Se alistan en Mercedes para la detención.Bottas en boxes. Sale con súperblandos. Mantiene el P2.Vettel en boxes. También sale con súperblandos. Solo queda Grosjean para el cambio de neumáticos. Está P9Bottas a 5.4s de Vettel tras la detenciónPérez sigue conectado a Gasly, pero el francés resiste en el P13. Vettel marca la vuelta más rápida y de aleja a 6.2s de BottasProblemas para Alonso. Regresan los inconvenientes para el español. Le piden retirar el auto.Vettel a 5.2s de Bottas. Hamilton bloqueaGrosjean sigue aguantando con el ultrablando desde el inicio de la carrera. Está P9Ricciardo y Hamilton con el mismo tiempo de vuelta. Están a 1.9s.Pérez en pits.Ocon intenta atacar nuevamente a Grosjean. El de Haas resiste en el P9.Hamilton está acercándose a Ricciardo por el P4. Gap de 1.2s.Vettel a 6.1s de Bottas. Sainz se salta la chicana de la última curva.Grosjean en pits. Antes de ingresar, pasa por el césped luego que lo sobrepasara Ocon.Bottas mejora y le descuenta a Vettel. Gap se deduce a 5s.Bottas con la vuelta más rápida. Sigue apretando. Ahora a 4.3s de Vettel.Pérez presiona a Magnussen por el P13. Carrera complicada para el mexicano.Hamilton no logra acercarse lo suficiente a Verstappen por el P3. Gap de 1.9s.Vettel mantiene su ritmo sin inconvenientes.Ocon cada vez más cerca de Sainz a 1.1s-Bottas con problemas. Sale ancho en la curva 1-Vettel con la vuelta más rápida. Firme el alemán para recuperar el liderato del campeonato.Grosjean se acerca a Gasly por el P11.Hamilton otra vez cerca de Ricciardo. Lo tiene a 1.1s-Lewis Hamilton intenta entrar en zona de activación de DRS de Daniel Ricciardo.Sainz y Ocon hacen lo posible para acercarse al P7 de Hülkenberg.Ocon a 1.1s de Sainz. Peligra el P8 del español de Renault.Vettel a 7.7s de Bottas. Tiene controlada la carreraHamilton activa DRS sobre Ricciardo. En este momento Vettel es líder del campeonato por un punto sobre Lewis. Al británico le sirve este punto para mantener el liderato.Ricciardo sorteando el tráfico para intentar despegarse de Hamilton.Verstappen marca la vuelta rápida y se acerca a Bottas por el P2. Gap de 1.5s.Hamilton está conectado a Ricciardo. Gap de tan solo 0.3s.Muy complicado Hamilton con el tráfico. Ricciardo hábilmente se libra rápidamente de este.Verstappen a 1.1s de Bottas por el P2. Hamilton a 1.5s de Ricciardo por el P4. Sale de forma errónea la bandera a cuadros al final de esta vuelta.Hamilton se acerca a Ricciardo, pero no lo suficiente. Ahora sí sale la bandera a cuadros de forma correcta. Sebastian Vettel (Ferrari) logró la victoria en el GP de Canadá. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Daniel Ricciardo (Red Bull), 5º Lewis Hamilton (Mercedes), 6º Kimi Räikkönen (Ferrari), 7º Nico Hülkenberg (Renault), 8º Carlos Sainz (Renault), 9º Esteban Ocon (Force India), 10º Charles Leclerc (Sauber).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:13:864 en el giro 65.