Pérez: 'Quiero que este sea mi mejor año en la F1 y volver a estar en el podio' - Previo GP de Australia

La carrera de Melbourne es algo que esperamos todo el invierno. Es un estupendo lugar para comenzar la temporada. Me encanta la ciudad y es probablemente uno de mis lugares favoritos para visitar. Una cosa que me gusta de Melbourne es la vida silvestre y el paisaje. Recuerdo que cuando iba por el gran camino del océano hace unos años me encantó la experiencia. También me gusta visitar el zoológico, porque siempre me gusta ver los koalas, a pesar de que están generalmente dormidos.



Siempre llego en Melbourne lleno de esperanza. Hay un montón de preguntas sin respuesta y es cuando realmente comienzas a entender su competitividad. Al mismo tiempo, no es una carrera típica, porque por lo general es bastante impredecible. A menudo, sólo terminar la carrera es la clave para conseguir un buen resultado.



Me siento en buena forma y listo para comenzar la temporada. Quiero que este sea mi mejor año en la F1 y quiero volver a estar en el podio. Durante las pruebas vimos que todos los equipos de la mitad de la parrilla están bastante cerca en términos de rendimiento. También creo que la brecha en la parte delantera de la parrilla es más pequeña. Veremos qué pasa.



El Circuito Albert Park es siempre difícil. No es fácil de encontrar tu ritmo porque es bastante de frenar y acelerar. Es necesario estar fuerte en los frenos y contar con una buena tracción. Yo diría que mi parte favorita de la vuelta es la curva uno: es difícil y llena de baches, y no es fácil ver el ápice cuando vas sobre ella. Se vuelve aún más difícil al final del día cuando el sol está bajo y en tus ojos

Con gran ilusión y expectativa afronta el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez una nueva temporada en la Fórmula 1, su octava para ser más exacto. Desde ya se ha marcado dos grandes objetivos: consolidar a 2018 como su mejor año en la máxima categoría y regresar al podio, situación que no fue posible en 2017. Su primera oportunidad se presenta este fin de semana en el Circuito Albert Park en Melbourne.".