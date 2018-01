Home >> Noticias

Alonso correrá también en 2018 las 24 Horas de Le Mans y todo el Campeonato Mundial de Resistencia



El primer test de Alonso con el Toyota TS050 HYBRID El primer test de Alonso con el Toyota TS050 HYBRID

El piloto español Fernando Alonso tendrá un 2018 bastante ajetreado. Adicional a su participación en la Fórmula 1 con McLaren, el asturiano correrá en el Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC) con Toyota Gazoo Racing, confirmando así su gran deseo de correr en las míticas 24 Horas de Le Mans.El debut de Alonso en el WEC será el 5 de mayo con motivo de las 6 Horas de Spa-Francorchamps. Posteriormente estará en las 24 Horas de Le Mans el 16 y 17 de junio, seguido por las 6 Horas de Silverstone el 19 de agosto y las 6 Horas de Shanghai el 18 de noviembre.Luego de llegar a un acuerdo con McLaren, la prioridad de Fernando Alonso es Fórmula 1. Por esta razón no participará en las 6 Horas de Fuji el 21 de octubre, ya que esta fecha se cruza con el GP de Estados Unidos de F1 en el Circuito de Las Américas.El Campeonato Mundial de Resistencia tendrá una temporada 2018-2019, en la que los eventos del próximo año serán: 1500 Millas de Sebring (16-17 de marzo), 6 Horas de Spa-Francorchamps (19-20 de mayo) y las 24 Horas de Le Mans (15-16 de junio), en los que también se espera la participación de Alonso.Los compañeros del piloto español en el Toyota No.8 TS050 HYBRID serán el suizo Sébastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, ex compañeros de Alonso en Fórmula 1.El asturiano estuvo probando este auto al final del año pasado en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahrein, con muy buenos resultados, mientras que el pasado fin de semana incursionó en las 24 Horas de Daytona.Sobre este anunció, Fernando Alonso expresó: "", concluyó el piloto español.Entretanto Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, comentó: "", sentenció el directivo norteamericano.Finalmente Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation dijo: "", declaró el directivo japonés.