Home >> Noticias

Carlos Sainz piloteó el Renault Mégane R.S. en el Rally de Monte Carlo



Sainz con a bordo del nuevo Renault Mégane R.S. Sainz con a bordo del nuevo Renault Mégane R.S.

Fue muy especial. He soñado esto muchas veces en mi vida y le agradezco a Renault por hacerlo realidad. Siempre había querido hacer un rally con un copiloto, pasar notas y tener un buen ritmo. Me encanta.



El auto es muy bueno. Tiene diferentes modos de conducción, los estuve probando y me sentí muy cómodo. Se tiene el modo de carrera, deportivo y uno con un poco de tracción que se puede ajustar. El volante fue muy preciso y la suspensión rígida para las secciones entrelazadas, así que realmente lo disfruté bastante. Fue una experiencia fantástica, muy deslizantes en algunos lugares para darle total experiencia de Monte Carlo. Mi padre me dijo que lo tomara con calma, pero me he divertido mucho. Gracias a todos por la oportunidad.



El español se divirtió en el último tramo del Rally de Monte Carlo El español se divirtió en el último tramo del Rally de Monte Carlo

Estoy muy contento porque Carlos ha experimentado un poco de un rally legendario. Monte Carlo fue y sigue siendo una carrera muy especial para todos los aficionados del automovilismo. Carlos ya ha piloteado autos de rally, pero hacerlo en rutas de este evento es diferente. Le di un par de consejos, pero lo más importante es que lo haya disfrutado

El piloto español Carlos Sainz tuvo ayer su primer contacto con el Campeonato Mundial de Rally, al conducir el nuevo Renault Mégane R.S. en el último tramo del Rally de Monte Carlo de 13.58 Km entre La Cabanette-Col de Braus y el Principado.La etapa inició a 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar y fue descendiendo en una serie de horquillas, antes de subir nuevamente en el Col de Braus. El nuevo Renault Mégane R.S. estaba equipado con neumáticos con clavos que le ayudaron a Carlos a rodar sobre la nieve bajo condiciones deslizantes.Tras esta experiencia, Carlos Sainz comentó: "", dijo el piloto español de Fórmula 1.Renault tiene una larga historia de competición en el Rally de Monte Carlo. Allí ganó la edición de 1925 y de 1935 en Renault Nervasport. Jean Ragnotti logró el triunfo en 1985 con el Renault 5 Turbo, mientras que 2018 marca el 60º aniversario de la victoria de 1958 con un Dauphine Spéciale piloteado por Jacques Féret y Guy Monraisse.En cuanto a Carlos Sainz padre, logró tres victorias en el Principado (1991, 1995 y 1998), y el título del Campeonato Mundial de Rally en 1990 y 1992.Sobre este primer contacto de su hijo en el Rally, 'El Matador' expresó: "", sentenció el campeón del Rally Dakar 2018.