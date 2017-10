Home >> Noticias

Verstappen se lleva la victoria y Hamilton se corona tetracampeón mundial - Reporte Carrera - GP de México

Viva México

Es emocionante coronarse ante la mejor afición del público. Les agradezco su entusiasmo. La carrera fue dura, pero logramos el objetivo trazado para la temporada. Le agradezco a todo mi equipo

Posiciones Finales del Gran Premio de México 2017

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Max Verstappen Red Bull 1:36.26.552 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 19.6 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 54.0 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 70.7 12 5. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 10 6. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 8 7. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 6 8. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 4 9. Lewis Hamilton Mercedes + 1 Vuelta 2 10. Fernando Alonso McLaren + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Felipe Massa Williams + 1 Vuelta 12. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 13. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 14. Pascal Wehrlein Sauber + 2 Vueltas 15. Romain Grosjean Haas + 2 Vueltas No finalizaron: 16. Carlos Sainz Renault - 17. Marcus Ericsson Sauber - 18. Brendon Hartley Toro Rosso - 19. Nico Hülkenberg Renault - 20. Daniel Ricciardo Red Bull -

El nombre de Lewis Hamilton ya está junto a los del francés Alain Prost y el alemán Sebastian Vettel. Todos tetracampeones mundiales de la Formula 1. Con su noveno lugar en el Gran Premio de México, el británico de Mercedes alcanzó su cuarto campeonato. La carrera fue ganada por Max Verstappen, seguido por Valtteri Bottas y Kimi Räikkönen.Hamilton puso emoción a la carrera celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de que sufrió un pinchazo en uno de sus neumáticos en la arrancada en un incidente con el Ferrari de Vettel. Sin embargo recuperó posiciones hasta llegar a la zona de puntos para sellar su cuarto título, en carrera ganada por el holandés Max Verstappen (Red Bull).", comentó el monarca al bajar del auto. "", agregó.Ahora Lewis suma los títulos de las temporadas 2008, 2014 y 2015; sustituyendo al alemán Nico Rosberg como el vigente monarca de la F1. Hamilton alcanzó su primer campeonato con McLaren, mientras que sus otras tres coronas las ha logrado con un auto de Mercedes.El inicio de la carrera comenzó con el escenario que menos quería Mercedes y Ferrari. Hamilton y Vettel se tocaron después de la recta principal con consecuencias para ambos. Pinchazo en el neumático trasero para Lewis y el alerón delantero lastimado para Vettel. Parecía que Sebastian se le metió en la trayectoria de Hamilton cuando ya lo había rebasado, pero los oficiales de pista no lo consideraron así.Hamilton fue mesurado y paciente para ir avanzando posiciones. Hasta que en el giro 58 alcanzó la zona de puntos con un rebase sobre Felipe Massa (Williams). Después le dio emoción a la afición mexicana con un duelo por la novena posición con el español Fernando Alonso, de McLaren.Verstappen se adueñó de la punta, con tiempos muy competitivos vuelta a vuelta utilizando el compuesta ultra blando. A cada giro fue aumentando la diferencia con Bottas y mejoraba el récord de vuelta rápida de la carrera. Su triunfo pasó a segundo término con la definición del campeonato 2017.En tanto que Vettel encontró en la recta principal el mejor lugar para realizar sus rebase y remontar posiciones, que para la mitad de la carrera marchaba octavo. Hizo una segunda parada en la vuelta 33, aprovechando una bandera amarilla. Finalmente concluyó cuarto, que matemáticamente lo dejó fuera de la pelea por el título.Sergio Pérez aprovechó la accidentada arrancada para realizar cuatro adelantamientos y situarse quinto después de las primeras vueltas, por detrás de su coequipero Sebastian Ocon y por delante de Kimi Raikonnen (Ferrari). El mexicano paro a cambiar neumáticos en los giros 19 y 52. Encendió al público con un lindo rebase al danés Kevin Magnussen (Haas) en la vuelta 30, aunque la fuerte degradación de sus neumáticos lo ubicaron en el séptimo puesto.El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) abandonó primero cuando empezaba la carrera. Le siguió el alemán Nico Hülkenberg (Renault) con problemas en el motor en la vuelta 26, el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) con el motor en llamas y Marcus Ericsson (Sauber) en las mismas condiciones en su motor.Al inicio de la carrera, se realizó un homenaje con minuto de silencio a las personas que fallecieron por los sismos del 7 y 19 de septiembre que se suscitaron en el centro y sur de México. También hubo un segundo homenaje cuando los aficionados levantaron el puño en alto durante le vuelta 19. Con pañuelos tricolores agitados en las gradas, se entonó el Himno Nacional.El desfile de pilotos estuvo adornado con un carnaval colorido de catrinas, diablitos y personajes relacionados al Día de Muertos que el país festeja la próxima semana. Un marco colorido para el nuevo tetracampeón mundial de la F1, Lewis Hamilton.Con los resultados de este GP de México, Lewis Hamilton logró su cuarto título alcanzando 333 puntos. Sebastian Vettel segundo (277), tercero Valtteri Bottas (262), cuarto Daniel Ricciardo (192), quinto Kimi Räikkönen (178), sexto Max Verstappen (148), séptimo Sergio Pérez (92), octavo Esteban Ocon (83), noveno Carlos Sainz (54) y décimo Lance Stroll (40).En el campeonato de constructores, Mercedes suma 595 puntos. Segundo Ferrari (495), tercero Red Bull (340), cuarto Force India (175), quinto Williams (78), sexto Toro Rosso (53), séptimo Renault (48), octavo Haas (47), noveno McLaren (24) y décimo Sauber (5).La decimonovena válida del campeonato se realizará la próxima semana, del 10 al 12 de noviembre en el Circuito de Interlagos, sede del GP de Brasil.A continuación el vuelta a vuelta del GP de México:Todos pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia el GP de México! Qué partida. Problemas para Lewis Hamilton. Está pinchado tras toque con Vettel. Sebastian con daños en el auto. Vettel tiene contacto con Verstappen y Hamilton en la curva 1 en la partida.Vettel y Hamilton en pits.Max Verstappen lidera el GP de México. Con todo el holandés de Red Bull. Massa en pits.Verstappen sigue apretando y tiene a 3.6s a Bottas.Sergio Pérez está en el P5. Buena recuperación del mexicano.Problemas para Daniel Ricciardo. Es retiro.Ocon marcha en el P3. El de Force India con buen ritmo en el Hermanos Rodríguez.Räikkönen presionando a Pérez por el P5. Checo también se acerca al P4 de Hülkenberg.Bajo anotación el toque de Vettel a Hamilton y Verstappen.Kimi cada vez más cerca de Checo.Verstappen con fuerte ritmo a 5.4s de Bottas.Vettel luchando para pasar a Massa por P15 en la curva 4. El brasilero lo forzó a salirse de la pista.Pérez no logra conectarse a Hülkenberg por el P4.Se turnan las vueltas rápidas Verstappen y Bottas.Vettel P15 y Hamilton P19.Vettel toma el P14 tras superar a Gasly.Hamilton le llega a Sainz por el P19.Uno más para Vettel. Llega al P13 tras pasar a Grosjean.Sergio 'Checo' Pérez en pits.Muy buen progreso de Stroll. Está en el P5 y con un fuerte ritmo.Ocon en pits. El de Force India cambia ultrablandos por blandos.Hamilton no logra pasar a Sainz. Sigue en el P19. Banderas azules para Hamilton. Verstappen le saca una vuelta al líder del campeonato.Vettel es P11. Pasa a Vandoorne.Vettel sigue presionando.Problemas para Nico Hülkenberg. Retiro para el alemán de Renault.Vettel asciende al P10 tras el retiro de Hülkenberg. Zona de puntos.Ericsson y Alonso, los objetivos de Vettel.Hamilton pasa a Sainz. Sube al P17 el líder del campeonato.Hamilton presionando a Wehrlein. Pascal es piloto de desarrollo de Mercedes. No lo incomodará mucho.Uno más para Lewis. P16 para Hamilton.Vettel P8. Supera a Alonso. La unidad de potencia Honda carece de velocidad final en la larga recta.Grosjean pierde el P11 con Gasly y Massa. Hartley con problemas en el auto. Virtual Safety Car..Verstappen, Bottas, Räikkönen, Stroll, Magnussen, Vandoorne, Gasly, Grosjean, Hamilton y Sainz en pits.Finaliza el Virtual Safety Car. La diferencia entre Verstappen y Bottas es de 7.5s.Muy buena carrera de Lance Stroll. Se ubica en el P5 en medio de Ocon y Pérez.Hamilton P15 tras superar a Grosjean.Verstappen cada vez más fuerte. Vuelta rápida. Se aleja de Bottas a 9s.Otro más para Hamilton. P14 tras pasar a Wehrlein.Vettel comienza a acercarse a Pérez. Está a 11.3s por el P6.Le piden a Verstappen controlar un poco más el ritmo. Pide disculpas Max por ir a tope.Max a 13.4s de Valtteri.Ante el ritmo de Pérez, Stroll lo aumenta para evitar que se acerque. Está a 3.7s en el P5 el canadiense.Hamilton conectado a Ericsson por el P13.Alonso en el P9. El español haciendo lo que puede con una unidad de potencia carente de ritmo.Verstappen a 14.6s de Bottas.Ocon en el P4 a 3.7s de Stroll.Vettel tiene en la mira a Pérez. Tan solo lo separan 2.8s y cayendo.Pérez no lleva el ritmo esperado. Vettel cada vez más cerca.Sebastian Vettel ya está sobre Sergio Pérez.Vettel pasa Pérez por el P6.Sergio Pérez en pits.Hamilton pasa a Vandoorne. Ya es P11 el británico, a una posición de los puntos.Verstappen a 17.3s de Bottas.Vettel pasa a Stroll. Toma el P5 del canadiense de Williams.Hamilton tiene en la mira a Massa por el P10.Récord de vuelta para Vettel con 1:19.516.Problemas para Marcus Ericsson. Retiro para el piloto de Sauber.Massa cede fácil el paso a Hamilton y el británico entra a los puntos. P10.Verstappen en el P1 a 17.6s de Bottas. ¡Qué ritmo!Hamilton tiene como objetivo a Alonso y Magnussen por el P8.Sainz en pits. Una carrera complicada para Renault en México.Hamilton ya está conectado a Alonso.Alonso con DRS sobre Magnussen. Hamilton no sobre el español.Hamilton tranquilo. Sabe que su título de momento está asegurado.Pérez se acerca a Stroll.Hamilton ahora atacando a Alonso. Casi se tocan en la curva 2. Alonso no le hace la vida fácil.Stroll cada vez más cerca de Ocon a 1.2s.Gran duelo entre Alonso y Hamilton. A lo grande. Luchan por el P9. El español hizo todo lo que pudo.Pérez con todo intentando acercarse a Stroll.Hamilton en P9 ya tiene el título en sus manos.Última vuelta en Ciudad de México. Max Verstappen logra la victoria en el GP de México. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4 º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Esteban Ocon (Force India), 6º Lance Stroll (Williams), 7º Sergio Pérez (Force India), 8º Kevin Magnussen (Haas), 9º Lewis Hamilton (Mercedes), 10º Fernando Alonso (McLaren).Sebastian Vettel registró la vuelta más rápida con 1:18:785 en el giro 68.