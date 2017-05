Publicidad

Hamilton buscará minimizar los daños en carrera tras complicada clasificación en Mónaco

He luchado hoy con el auto y no creo que hubiera tenido oportunidad. Fue un poco desafortunada la bandera amarilla, pero realmente eso no importa ahora si hubiera ido más rápido. Creo que la vuelta podía haberme dejado en el top 10, pero aun así estaría luchando para entrar al top 5 con el ritmo que llevaba.



Valtteri no ha tenido inconvenientes hoy, así que estoy un poco confundido y no puedo precisar el problema de momento. Estoy algo bajo de ánimo, pero lo intentaré mañana nuevamente. Es genial que Valtteri haya realizado una buena vuelta. Necesitamos identificar la razón por la que no pude estar allí. Altas y bajas

El piloto británico Lewis Hamilton tendrá mañana en Monte Carlo una carrera bastante exigente. Su posición de clasificación no es la ideal y además porque es extremadamente complicado adelantar en las estrechas calles de Principado. Adicionalmente sus rivales de la Scuderia Ferrari, Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel, partirán desde la primera fila.Su clasificación se comprometió principalmente por problemas de adherencia con los neumáticos. Al no poder establecer un tiempo ideal esperó al último intento en la Q2, pero la colisión de Stoffel Vandoorne lo privó de completar su vuelta y quedó eliminado, impidiéndole pasar a la Q3 y finalizando en el decimocuarto lugar. Por la sanción a Jenson Button, sube al decimocuarto puesto en la partida.".