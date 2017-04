Home >> Noticias

Bottas logra su primera victoria en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 - Reporte Carrera - GP de Rusia

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:28.08.743 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 0.6 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 11.0 15 4. Lewis Hamilton Mercedes + 36.3 12 5. Max Verstappen Red Bull + 60.4 10 6. Sergio Pérez Force India + 86.7 8 7. Esteban Ocon Force India + 95.0 6 8. Nico Hülkenberg Renault + 96.1 4 9. Felipe Massa Williams + 1 Vuelta 2 10. Carlos Sainz Toro Rosso + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 12. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 13. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 14. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 16. Pascal Wehrlein Sauber + 2 Vueltas No finalizaron: 17. Daniel Ricciardo Red Bull - 18. Jolyon Palmer Renault - 19. Romain Grosjean Haas - No inició: - Fernando Alonso McLaren -





Un nuevo piloto se suma al listado de ganadores de un Gran Premio de Fórmula 1, más exactamente el 107. Esta tarde en el Circuito de Sochi, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) logró el triunfo tras un intenso final de carrera con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari). El podio del GP de Rusia fue completado por otro finlandés, Kimi Räikkönen (Ferrari).Una giro menos tuvo el GP de Rusia, de 53 a 52, luego que en la vuelta de formación se detuviera el auto del piloto español Fernando Alonso y ni siquiera alcanzara a llegar a la grilla de partida.Una vez iniciada la carrera, Valtteri Bottas desde el tercer lugar, superó a los Ferrari de Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen quienes largaban desde la primera fila, algo que no sucedía desde el GP de Francia 2008 para el equipo de Maranello.El ritmo de Bottas fue muy fuerte en el primer stint, alejándose de Vettel y alcanzando una ventaja de seis segundos. Luego en la vuelta 28 realizó su primera y única detención. Entretanto Vettel lo hizo en el giro 35.En el último stint de carrera Vettel apretó y venía alcanzando a Bottas, pero el de Mercedes comenzó a sortear favorablemente el tráfico, especialmente con Felipe Massa en la última vuelta. El brasilero no le hizo la vida fácil a Vettel y al final Valtteri se llevó su primera victoria en la F1, seguido por tan solo 0.617s de Vettel. Tras ellos terminó Kimi Räikkönen a 11s, completando así el podio en Sochi.Lewis Hamilton tuvo un fin de semana muy complicado y esta carrera fue evidencia de dicha situación. No logró encontrar ritmo en el auto, la temperatura era bastante alta en el W08 EQ Power+ y además no se sintió cómodo. Se llevó el cuarto lugar, sin poder combatir en carrera.El quinto puesto quedó en manos de Max Verstappen, quien minutos antes de la carrera tenía problemas en su auto. Red Bull trabajó a marcha forzada y logró ponerlo a tiempo en la grilla de partida. Su compañero de equipo Daniel Ricciardo tuvo que retirarse de la carrera por problemas en los frenos.Continúa el gran trabajo de los pilotos de Force India. El mexicano Sergio Pérez fue sexto y por decimocuarta carrera consecutiva terminó en los puntos, mientras que el francés Esteban Ocon siguió sumando al terminar séptimo. Lo ha hecho en las cuatro carreras de esta temporada.Buen resultado para Nico Hülkenberg, logrando meter de nuevo a Renault en los puntos con el octavo puesto. Su compañero de equipo, el británico Jolyon Palmer, tuvo una colisión con Romain Grosjean en la primera vuelta.El noveno puesto fue para Felipe Massa (Williams), mientras que Lance Stroll, también integrante del equipo de Grove, finalizó undécimo. En el inicio de la carrera el joven canadiense tuvo un trompo en el primer giro, cayendo al último lugar.El top 10 fue cerrado por Carlos Sainz (Toro Rosso), quien tenía una penalización de tres posiciones en la grilla de partida, logró sumar el último punto. Su compañero Daniil Kvyat, corriendo en casa, fue decimosegundo.El danés Kevin Magnussen de Haas se quedó con el decimotercer lugar. Stoffel Vandoorne logró terminar la carrera con el limitado McLaren MCL32 en el decimocuarto puesto, mientras que Fernando Alonso, como lo comentábamos al comienzo, no pudo participar en la carrera.Los pilotos de Sauber lograron completar la competencia. El sueco Marcus Ericsson fue decimoquinto y el alemán Pascal Wehrlein decimosexto.Con los resultados de este GP de Rusia, Sebastian Vettel lidera el campeonato con 86 puntos. En el segundo lugar está Lewis Hamilton (73), tercero Valtteri Bottas (63), cuarto Kimi Räikkönen (49), quinto Max Verstappen (45), sexto Daniel Ricciardo (22), séptimo Sergio Pérez (22), octavo Felipe Massa (18), noveno Carlos Sainz (11) y décimo Esteban Ocon (9).En el campeonato de constructores, ahora Mercedes lidera con 136 puntos, segundo Ferrari (135), tercero Red Bull (57), cuarto Force India (31), quinto Williams (18), sexto Toro Rosso (13), séptimo Haas (8) y octavo Renault (6).La próxima válida se realizará del 12 al 14 de Mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, sede del GP de España.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Rusia:Problemas para Alonso. No alcanza a llegar a la grilla de partida. Se cancela la partida. Una vuelta menos. Serán 52 vueltas.¡Verde! Bottas tiene una súper partida y pasa a Vettel y Räikkönen. Trompo de Stroll en la curva 2. Fuerte colisión entre Grosjean y Palmer. Safety Car. Pilotos OK. En pits Vandoorne y Ericsson.Asistentes de pista continúan removiendo los destrozos de los autos de Grosjean y Palmer.Bajo investigación Hülkenberg y Stroll por causar colisión.Se retira el Safety Car. Bottas saca una distancia importante sobre Vettel. Hamilton en el P4 atrás de los Ferrari de Vettel y Räikkönen.Problemas para Ricciardo. Son los frenos en el RB13.Bottas muy fuerte a 1.8s de Vettel. El alemán de Ferrari hace todo para no alejarse. Ricciardo en pits.El incidente entre Grosjean y Palmer se investigará tras la carrera. Comisarios no toman acciones en el incidente entre Hülkenberg y Stroll.Bottas no baja el ritmo. Ahora el gap es de 2.6s sobre Vettel.La diferencia entre Bottas P1 y Hamilton P4 es de casi 8s.Bottas no cree en nadie. Sigue apretando y se aleja de Vettel a 3.3s.Entretanto Hamilton presiona a Räikkönen por el P3. Gap de 1.4s.Buena carrera de Force India con Pérez y Ocon en el P7 y P8.Ingeniero le alerta a Hamilton por alta temperatura en el auto.Räikkönen se aleja de Hamilton. Gap de 2.7s.Bottas sigue marcando vueltas rápidas. Este circuito se le da muy bien. Ahora a 4.3s de Vettel.Hamilton frustrado por el P4. Ahora está a 4.3s de Räikkönen y fuera del podio.Verstappen está en el P5 en una isla. A 12.5s de Hamilton y a 6s por delante de Massa.Mismo gap entre Bottas-Vettel y Vettel-Räikkönen: 4.8s.Hamilton bloqueando. No está cómodo el piloto de Mercedes. Este fin de semana ha sido una pesadilla para él.Bottas no baja el ritmo. Está a 5.2s de Vettel.Räikkönen tranquilo en el P3, asegurando de momento el podio. Wehrlein en boxes..Massa, Magnussen, Kvyat y Ericsson en pits.Hamilton sigue sufriendo. Impacta fuerte el bordillo y casi pierde el auto.Cae el ritmo de Bottas. Vettel se acerca a 3.3sBottas con tráfico. Pierde algunas décimas.Se alistan en Mercedes para la detención.Ocon y Stroll en pits.Bottas y Pérez en pits.Vettel P1 y Bottas P4, tras el ingreso del finlandés a boxes.Räikkönen y Verstappen en boxes.Hamilton en pits. Bastante humo en los frenos de Hamilton.Buen ritmo de Vettel, constante. Estira este stint con el ultrablando.Buen ritmo lleva Räikkönen con súperblandos. Le descuenta a Bottas. Está a 7.4s y cayendo.Se alistan en Ferrari para la detención de Vettel.Vettel en pits. Bottas recupera el P1.La diferencia entre Bottas y Vettel es de 4.7s por el P1.Vettel con mejor ritmo. Le va descontando 0.3s por vuelta a Bottas.El gap entre Vettel y Bottas es de 3.5s. Se acerca el alemán de Ferrari.Bottas bloqueando, pierde décimas valiosas. Vettel a la caza del finlandés de Mercedes.Vettel ya tiene en la mira a Bottas. Está a 2.2s. Sufre Valtteri.Bottas sufriendo.El gap entre Bottas y Vettel es de 1sMassa en pits. Pérez asciende al P6.Bottas evita que Vettel entre en activación de DRS. Gap de 1.3s.Tráfico para Bottas y Vettel.El gap entre Bottas y Vettel asciende a 1.8s.Hamilton está en el P4 a 26s de su compañero Bottas. Lewis en una carrera para el olvido.Vettel apretando. Récord en S1 y S2.Vettel entra en activación de DRS. Bottas en riesgo.Presión de Vettel. Está a tan solo 0.8s.Vettel cada vez más cerca de Bottas. ¿Aguantará Valtteri? Tráfico con Massa.¡Última vuelta en Sochi! Bottas pasa a Massa y se protege. Felipe complica a Sebastian Vettel. Se queja el de Ferrari. Victoria de Valtteri Bottas (Mercedes) en el GP de Rusia. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Sergio Pérez (Force India), 7º Esteban Ocon (Force India), 8º Nico Hülkenberg (Renault), 9º Felipe Massa (Williams) y 10º Carlos Sainz (Toro Rosso).Kimi Räikkönen registró la vuelta más rápida con 1:36:844 en el giro 49.