Alonso y Vandoorne esperan un fin de semana complicado en Melbourne - Previo - GP de Australia - McLaren

Alonso y Vandoorne esperan un fin de semana complicado en Melbourne

El inicio de una nueva temporada siempre nos da una mezcla de sensaciones ‚Äď mucha emoci√≥n por volver a competir y una sensaci√≥n de desconocimiento al arrancar una temporada con un reglamento completamente nuevo. A√ļn no sabemos d√≥nde est√° cada uno porque los tests sirvieron para hacer pruebas m√°s que nunca, y ser√° interesante ver cu√°nto tarda los equipos en mostrar sus cartas a lo largo del fin de semana.¬†



Estoy incre√≠blemente motivado de cara a 2017 y no puedo esperar para ver c√≥mo van a ser las carreras con todos los cambios. Ya sabemos que este deporte es mucho m√°s f√≠sico y que es m√°s exigente pilotar los coches ‚Äď desde el punto de vista del piloto esto es exactamente lo que busc√°bamos con el nuevo reglamento, y espero que esto se traduzca en buenas pugnas sobre la pista.¬†



Después de dos semanas complicadas de tests nos preparamos para afrontar un fin de semana difícil en Melbourne. Lo haremos lo mejor posible con lo que tenemos y se está llevando a cabo mucho trabajo y colaboración dentro del equipo, pero la falta de tiempo antes de la primera carrera significa que tienes menos opciones de realizar cambios importantes. El primer paso será trabajar sobre la fiabilidad antes de llegar a ninguna conclusión o de realizar pronósticos sobre el rendimiento, e intentaremos pasarlo bien este fin de semana en la mayor medida posible

Desde que se confirm√≥ que iba a ser un piloto titular de McLaren-Honda en septiembre, tuve la sensaci√≥n de que el Gran Premio de Australia no iba a llegar nunca. Es una gran sensaci√≥n saber que estoy a punto de arrancar mi primera temporada completa en la F√≥rmula 1 y es un sue√Īo para el cual llevo trabajando toda mi carrera.¬†



Tengo ganas de sentarme al volante del MCL32 el viernes por la ma√Īana y me siento preparado para el reto que me espera. Me he preparado muy bien a lo largo del invierno, he trabajado mucho en mis entrenamientos, particularmente mi fuerza y resistencia, y estoy muy motivado para trabajar duro junto al equipo para mejorar paso a paso. Empujar√© tan fuerte como siempre y estoy con ganas de volver al auto.



En cuanto a rendimiento, no me estoy marcando ningunos objetivos en concreto más allá de bajar la cabeza, aprender mucho del equipo y Fernando, y hacerlo lo mejor posible. Conozco a los chicos y chicas de McLaren y Honda muy bien, y me siento como una parte de la familia, así que no me siento nervioso sobre el inicio de primera temporada completa como piloto de Fórmula 1. Es la primera vez que voy a Australia así que voy absorber el ambiente, disfrutar del alboroto de la primera carrera de la temporada y veremos cómo se desenvuelve el fin de semana

