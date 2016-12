Jenson Button se despide de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

El último Gran Premio de Jenson Button ha terminado después de tan solo 12 vueltas cuando le ha fallado la suspensión delantera derecha. Ha supuesto el final prematuro de una ilustre carrera de 17 temporadas y 305 Grandes Premios en la Fórmula 1 pero no ha manchado un fin de semana emotivo e inolvidable junto a sus amigos y familiares. Su temporada más sublime fue 2009 al conquistar su único título mundial de pilotos.



Al finalizar la carrera en Yas Marina Circuit, el británico comentó: " Ha fallado una pieza de la suspensión - algo que no nos pasa casi nunca. Ha tenido lugar en la zona delantera derecha y estoy contento de haberlo detectado antes de pisar el freno (para la curva 11). Uno de los puntos fuertes del equipo es que las piezas casi nunca fallan pero ha sucedido justo hoy desafortunadamente.



Aun así, me lo he pasado muy bien en esta carrera. Mi carrera ha sido corta pero me ha encantado todo el resto. Estaba muy emocionado antes de meterme en el auto, el ambiente era único, con el equipo entero, mis amigos y mi familia apoyándome de camino al garaje. Me alegro de haber llevado mis gafas de sol en ese momento... Estoy muy contento con todo lo que he conseguido a lo largo de mi carrera. Ahora, se ha acabado.



Esta carrera representa la culminación de mucho trabajo, dedicación y pasión para un deporte al que amo y estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido en las últimas 17 temporadas, y el gran progreso que hemos realizado en los últimos años con McLaren-Honda. Ha sido increíble formar parte de este gran proyecto y mi implicación no termina aquí. No puedo esperar para ver qué depara el futuro ", declaró el ex piloto de Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn y McLaren.