 Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil - F1LATAM.COM
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
   nov 7 /2025 19:51 GMT
 São Paulo, Brasil
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El británico Lando Norris se impuso en la sesión de clasificación de la Sprint del GP de Brasil, sacando una ventaja clave sobre sus rivales directos por el título, Oscar Piastri y Max Verstappen, quien solo pudo ser sexto.

El piloto de McLaren estará acompañado en la primera fila por una sorprendente Kimi Antonelli (Mercedes). Norris, que también fue el más rápido en las fases iniciales SQ1 y SQ2, culminó su trabajo con un impecable último intento de 1:09.243, dejando a sus perseguidores sin opción.

Esta pole supone un tanque de oxígeno en su duelo particular con su compañero de equipo, Oscar Piastri, y con Max Verstappen, quien tuvo una sesión discreta y terminará sexto, sacudiendo la cabeza incrédulo tras su vuelta final.

El gran protagonista inesperado fue el novato Kimi Antonelli. El joven italiano, en una meritoria exhibición al volante del Mercedes, se colocó en la segunda posición, a menos de una décima de Norris, robándole la primera fila a un Piastri que se tendrá que conformar con la tercera plaza. George Russell, en el otro Mercedes, completó un gran resultado para el equipo alemán al cerrar la segunda fila en cuarta posición.

La sesión dejó un regusto amargo para Max Verstappen y Red Bull. El neerlandés, triple campeón del mundo, luchó con el equilibrio de su RB21 durante todo el día y no pudo luchar por las primeras posiciones. Su sexto puesto en la grilla supone un contratipo significativo en su intento por recortar puntos a Norris.

Tampoco fue un día para el recuerdo de Ferrari. Lewis Hamilton, que afronta su primera temporada con el equipo de Maranello, fue eliminado en la SQ2 en una polémica salida. El británico se encontró con banderas amarillas por un trompo de su compañero Charles Leclerc y no pudo completar su vuelta rápida final, quedándose fuera del top 10.

Los comisarios investigaron una infracción de Hamilton bajo banderas amarillas. Esto le generó una reprimenda. Leclerc, por su parte, logró pasar a la SQ3 pero solo pudo ser octavo.

Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto ocuparon la decimocuarta y decimosexta posición respectivamente.

Entretanto el español Carlos Sainz tuvo una jornada para el olvido al clasificarse último.

Mañana a las 11:00 hs de São Paulo se realizará la Sprint del Gran Premio de Brasil y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 L. Norris McLaren GBR 1:09.243 -.--- SQ3
2 K. Antonelli Mercedes ITA 1:09.340 +0.097 SQ3
3 O. Piastri McLaren AUS 1:09.428 +0.185 SQ3
4 G. Russell Mercedes GBR 1:09.495 +0.252 SQ3
5 F. Alonso Aston Martin ESP 1:09.496 +0.253 SQ3
6 M. Verstappen Red Bull NLD 1:09.580 +0.337 SQ3
7 L. Stroll Aston Martin CAN 1:09.671 +0.428 SQ3
8 C. Leclerc Ferrari MON 1:09.725 +0.482 SQ3
9 I. Hadjar RB FRA 1:09.775 +0.532 SQ3
10 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:09.935 +0.692 SQ3
11 L. Hamilton Ferrari GBR 1:09.811 +0.568 SQ2
12 A. Albon Williams TAI 1:09.813 +0.570 SQ2
13 P. Gasly Alpine FRA 1:09.852 +0.609 SQ2
14 G. Bortoleto Sauber BRA 1:09.923 +0.680 SQ2
15 O. Bearman Haas GBR 1:09.946 +0.703 SQ2
16 F. Colapinto Alpine ARG 1:10.441 +1.198 SQ1
17 L. Lawson RB NZL 1:10.666 +1.423 SQ1
18 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:10.692 +1.449 SQ1
19 E. Ocon Haas FRA 1:10.872 +1.629 SQ1
20 C. Sainz Williams ESP 1:11.120 +1.877 SQ1

