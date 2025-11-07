Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
El británico Lando Norris se impuso en la sesión de clasificación de la Sprint del GP de Brasil, sacando una ventaja clave sobre sus rivales directos por el título, Oscar Piastri y Max Verstappen, quien solo pudo ser sexto.
El piloto de McLaren estará acompañado en la primera fila por una sorprendente Kimi Antonelli (Mercedes). Norris, que también fue el más rápido en las fases iniciales SQ1 y SQ2, culminó su trabajo con un impecable último intento de 1:09.243, dejando a sus perseguidores sin opción.
Esta pole supone un tanque de oxígeno en su duelo particular con su compañero de equipo, Oscar Piastri, y con Max Verstappen, quien tuvo una sesión discreta y terminará sexto, sacudiendo la cabeza incrédulo tras su vuelta final.
El gran protagonista inesperado fue el novato Kimi Antonelli. El joven italiano, en una meritoria exhibición al volante del Mercedes, se colocó en la segunda posición, a menos de una décima de Norris, robándole la primera fila a un Piastri que se tendrá que conformar con la tercera plaza. George Russell, en el otro Mercedes, completó un gran resultado para el equipo alemán al cerrar la segunda fila en cuarta posición.
La sesión dejó un regusto amargo para Max Verstappen y Red Bull. El neerlandés, triple campeón del mundo, luchó con el equilibrio de su RB21 durante todo el día y no pudo luchar por las primeras posiciones. Su sexto puesto en la grilla supone un contratipo significativo en su intento por recortar puntos a Norris.
Tampoco fue un día para el recuerdo de Ferrari. Lewis Hamilton, que afronta su primera temporada con el equipo de Maranello, fue eliminado en la SQ2 en una polémica salida. El británico se encontró con banderas amarillas por un trompo de su compañero Charles Leclerc y no pudo completar su vuelta rápida final, quedándose fuera del top 10.
Los comisarios investigaron una infracción de Hamilton bajo banderas amarillas. Esto le generó una reprimenda. Leclerc, por su parte, logró pasar a la SQ3 pero solo pudo ser octavo.
Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto ocuparon la decimocuarta y decimosexta posición respectivamente.
Entretanto el español Carlos Sainz tuvo una jornada para el olvido al clasificarse último.
Mañana a las 11:00 hs de São Paulo se realizará la Sprint del Gran Premio de Brasil y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:09.243
|-.---
|
SQ3
|2
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:09.340
|+0.097
|
SQ3
|3
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:09.428
|+0.185
|
SQ3
|4
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:09.495
|+0.252
|
SQ3
|5
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:09.496
|+0.253
|
SQ3
|6
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:09.580
|+0.337
|
SQ3
|7
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:09.671
|+0.428
|
SQ3
|8
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:09.725
|+0.482
|
SQ3
|9
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:09.775
|+0.532
|
SQ3
|10
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:09.935
|+0.692
|
SQ3
|11
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:09.811
|+0.568
|
SQ2
|12
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:09.813
|+0.570
|
SQ2
|13
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:09.852
|+0.609
|
SQ2
|14
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:09.923
|+0.680
|
SQ2
|15
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:09.946
|+0.703
|
SQ2
|16
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:10.441
|+1.198
|
SQ1
|17
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:10.666
|+1.423
|
SQ1
|18
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:10.692
|+1.449
|
SQ1
|19
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:10.872
|+1.629
|
SQ1
|20
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:11.120
|+1.877
|
SQ1