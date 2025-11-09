Gabriel Bortoleto: ''Tuve suerte y fui bendecido por salir ileso de mi accidente''

El piloto brasilero Gabriel Bortoleto expresó su alivio y gratitud tras sufrir un fuerte accidente durante la Sprint de esta tarde en el GP de su país, del cual logró salir completamente ileso.", aseguró el paulista de 21 años, destacando el trabajo de la FIA en pro de la seguridad.El piloto de Sauber aprovechó para reconocer el trabajo incansable de los mecánicos de su equipo, quienes se esforzaron al máximo para reconstruir su auto a tiempo para la clasificación. "", explicó el joven piloto.Pese a no haber podido clasificar en su primer Gran Premio en casa, el piloto se mostró optimista de cara a la carrera del domingo. "", añadió Bortoleto.La atención ahora se centra en la carrera, donde el piloto buscará convertir la frustración de la clasificación en una actuación destacada frente a su público local. Los comisarios lo dejaron competir a pesar de no haber marcado tiempo en la clasificación, ya que su ritmo en los entrenamientos libres lo habilita.