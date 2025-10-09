Victoria del piloto colombiano Óscar Tunjo en el Campeonato IMSA VP Challenge

Muy feliz de conseguir esta victoria en este evento tan importante del Campeonato IMSA para mi país, mi equipo y mis patrocinadores. Seguimos trabajando fuerte para cerrar la temporada con los mejores resultados

El piloto colombiano Óscar Tunjo logró una actuación impecable en el circuito de Road Atlanta, consiguiendo la pole position, la vuelta rápida y la victoria en la carrera 1 del Campeonato IMSA VP Challenge, el cual hace parte del prestigioso evento Petit Le Mans.Partiendo desde la primera posición, Tunjo dominó la competencia de principio a fin, manteniendo un ritmo sólido y constante que le permitió cruzar la línea de meta con más de cinco segundos de ventaja sobre sus rivales.Tujo compitió a bordo del auto #31 Pinaxis del equipo alemán Gebhardt Motorsport, consolidando así una nueva victoria internacional en su exitosa trayectoria deportiva.", declaró el piloto colombiano.Con este resultado, Tunjo continúa destacándose como uno de los pilotos latinoamericanos más competitivos del automovilismo internacional, esta vez en los campeonatos más exigentes de Norteamérica.