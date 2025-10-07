 Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP SINGAPUR F1

                          

Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA
   oct 7 /2025 21:27 GMT
 Stuttgart, Alemania
 Porsche AG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Porsche AG ha definido su nueva estrategia en el automovilismo. El fabricante alemán apostará como equipo oficial en Fórmula E con el monoplaza eléctrico 99X en y en IMSA WeatherTech SportsCar con el prototipo 963, tras una reestructuración integral de su división deportiva.

Con esta decisión, Porsche Penske Motorsport anuncia su final a su participación en el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA (WEC) al término de la presente temporada.

El automovilismo siempre ha sido muy importante para Porsche y es una parte esencial de la marca. "Utilizamos la competición como plataforma de desarrollo para la tecnología del futuro y para ilustrar el potencial de nuestros deportivos", afirmó Thomas Laudenbach, Vicepresidente de Porsche Motorsport.


"Con el Porsche 963 en el campeonato norteamericano IMSA y el Porsche 99X Electric en el Campeonato del Mundo de Fórmula E, en el futuro queremos seguir luchando por la victoria. Esa es nuestra tradición y nuestro objetivo", indicó el directivo.

En Fórmula E, Porsche está obteniendo valiosos conocimientos para sus autos deportivos eléctricos de serie. "En este entorno competitivo, seguiremos impulsando el desarrollo de vehículos de alto rendimiento", comentó Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo.

La cuarta generación de autos de Fórmula E se presentará en la temporada 13 (2026/27) y aportará una mayor libertad técnica. Esto permitirá a Porsche lograr una curva de aprendizaje aún más pronunciada para sus vehículos de producción totalmente eléctricos.


Con su participación en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, cuya prueba más destacada son las 24 Horas de Daytona, Porsche subraya la importancia del mercado norteamericano y de las carreras de resistencia para la marca. Además de los dos compromisos oficiales en Fórmula E y el IMSA, las carreras de clientes siguen siendo un pilar importante de la estrategia de Porsche en competición.

Sobre la salida del WEC, Michael Steiner dijo: "Lamentamos profundamente que, debido a las circunstancias actuales, no podamos continuar participando en el WEC después de esta temporada".

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA

Fórmula E

Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA
McLaren se corona campeón de constructores por décima ocasión en la F1

Fórmula 1

McLaren se corona campeón de constructores por décima ocasión en la F1
Lewis Hamilton es penalizado tras finalizar la carrera del GP de Singapur

Fórmula 1

Lewis Hamilton es penalizado tras finalizar la carrera del GP de Singapur
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Singapur

Fórmula 1

Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Singapur
Carrera del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon
Sainz y Albon de Williams son descalificados de la clasificación del GP de Singapur

Fórmula 1

Sainz y Albon de Williams son descalificados de la clasificación del GP de Singapur
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur

Fórmula 1

Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Clasificación del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur

Fórmula 1

Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur

Fórmula 1

Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Singapur 2025GP de Singapur 2025
EN VIVO - GP Singapur F1 2025EN VIVO - GP Singapur F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 04 - 01:06
KGM Actyon en Colombia: se renueva la conocida SUV con imponente diseño y tecnología KGM Actyon en Colombia: se renueva la conocida SUV con imponente diseño y tecnología
oct 03 - 22:46
Kia Colombia continúa su crecimiento cerrando septiembre como líder del sector automotor Kia Colombia continúa su crecimiento cerrando septiembre como líder del sector automotor
oct 03 - 16:08
Deepal S07 y S05 son reconocidos en los premios TADA 2025 en el Salón de Turín Deepal S07 y S05 son reconocidos en los premios TADA 2025 en el Salón de Turín
oct 03 - 15:44
Kia Tasman en Colombia: la primera pickup de la marca coreana llegó oficialmente Kia Tasman en Colombia: la primera pickup de la marca coreana llegó oficialmente
oct 02 - 18:09
Volkswagen confirma la llegada del nuevo Tiguan 2025 a Colombia Volkswagen confirma la llegada del nuevo Tiguan 2025 a Colombia
sep 26 - 19:20
Honda con su línea 'SUV' obtiene el primer puesto en lealtad a la marca según J.D. Power Honda con su línea 'SUV' obtiene el primer puesto en lealtad a la marca según J.D. Power
sep 26 - 17:18
El nuevo Nissan Sentra 2026 se presentó oficialmente en Estados Unidos El nuevo Nissan Sentra 2026 se presentó oficialmente en Estados Unidos
sep 24 - 20:08
BYD Song Plus EV 2026 en Colombia: la variante 100 por ciento eléctrica llegó oficialmente BYD Song Plus EV 2026 en Colombia: la variante 100 por ciento eléctrica llegó oficialmente
sep 24 - 19:35
BYD Song Plus DM-i 2026 en Colombia: la exitosa SUV híbrida se renueva en tecnología y seguridad BYD Song Plus DM-i 2026 en Colombia: la exitosa SUV híbrida se renueva en tecnología y seguridad
sep 19 - 23:15
Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas
sep 18 - 21:22
Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65'' Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65''
sep 15 - 17:06
Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina
+ Ver más noticias +