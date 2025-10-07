Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA

Porsche AG ha definido su nueva estrategia en el automovilismo. El fabricante alemán apostará como equipo oficial en Fórmula E con el monoplaza eléctrico 99X en y en IMSA WeatherTech SportsCar con el prototipo 963, tras una reestructuración integral de su división deportiva.Con esta decisión, Porsche Penske Motorsport anuncia su final a su participación en el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA (WEC) al término de la presente temporada.El automovilismo siempre ha sido muy importante para Porsche y es una parte esencial de la marca. "", afirmó Thomas Laudenbach, Vicepresidente de Porsche Motorsport.", indicó el directivo.En Fórmula E, Porsche está obteniendo valiosos conocimientos para sus autos deportivos eléctricos de serie. "", comentó Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo.La cuarta generación de autos de Fórmula E se presentará en la temporada 13 (2026/27) y aportará una mayor libertad técnica. Esto permitirá a Porsche lograr una curva de aprendizaje aún más pronunciada para sus vehículos de producción totalmente eléctricos.Con su participación en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, cuya prueba más destacada son las 24 Horas de Daytona, Porsche subraya la importancia del mercado norteamericano y de las carreras de resistencia para la marca. Además de los dos compromisos oficiales en Fórmula E y el IMSA, las carreras de clientes siguen siendo un pilar importante de la estrategia de Porsche en competición.Sobre la salida del WEC, Michael Steiner dijo: "".