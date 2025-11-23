 Max Verstappen gana con autoridad y sin inconvenientes - GP de Las Vegas - F1LATAM.COM
Max Verstappen gana con autoridad y sin inconvenientes - GP de Las Vegas
Max Verstappen gana con autoridad y sin inconvenientes - GP de Las Vegas
   nov 23 /2025 07:33 GMT
 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
Por: Henry Bonilla
El piloto neerlandés Max Verstappen se impuso en la carrera nocturna del GP de Las Vegas. Su auto tuvo un ritmo invencible y logró descontar puntos importantes por el campeonato. El líder Lando Norris logró minimizar los daños finalizando segundo. El podio lo completó George Russell.

Vuelta a vuelta del GP de Las Vegas 2025:


Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.

Vuelta 1: Norris se mueve excesivamente a la izquierda para bloquear a Verstappen y sale de largo en la curva 1. Cae Lando al P3. Hadjar pasa del P8 al P5. Recuperan 6 puestos Bearman y Hamilton. Ahora en P8 y P13.

Vuelta 2: Tsunoda y Bortoleto en pits. Insólito lo que acaba de ocurrir con varios asistentes de pista en el trazado con la carrera en marcha en la curva 1. Virtual Safety Car.

Vuelta 3: La repetición muestra como Bortoleto se lleva por delante a Gasly y Stroll en la primera vuelta.

Vuelta 4: Se reanuda la carrera. Verstappen a 1.1s de Russell en el liderato. En la vuelta 1 Lawson también tocó a Piastri.

Vuelta 5: Norris se va alejando en el P3 de Russell. Gap de 2s. Piastri intenta acercar a Hadjar por el P5. Entretanto Russell se acerca a Verstappen por el P1. Gap de 0.6s.

Vuelta 6: Bajo investigación Bortoleto por la colisión en la primera vuelta. Fuerte presión de Russell a Verstappen por el liderato. Entretanto Norris a 2.6s de George.

Vuelta 7: Verstappen logra mantenerse por delante a pesar del DRS que activa Russell en las largas rectas de Las Vegas.

Vuelta 8: Verstappen marca la vuelta más rápida y se aleja de Russell a 1.5s.

Vuelta 9: Verstappen sigue firme en el P1. Ahora son 1.7s sobre Russell.

Vuelta 10: Lando Norris hace todo lo posible para acercarse a Russell por el P2. Gap de 2.1s.

Vuelta 11: Hadjar contiene a Piastri y Leclerc por el P5. Activan estos dos últimos el DRS.

Vuelta 12: Leclerc pasa a Piastri y cae el australiano al P7. Hülkenberg presiona a Alonso por el P9.

Vuelta 13: Leclerc pasa a Hadjar y sube al P5. Ahora Piastri presionando al francés de RB.

Vuelta 14: Albon en pits. Cae al último lugar. Intentando pasar a Hamilton, calcula mal y golpea su auto.

Vuelta 15: Penalización de 5s para Antonelli por adelantarse en la partida. Albon de nuevo en pits. Hay un destrozo en la pista antes de la curva 14. Es peligroso.

Vuelta 16: Un corto Virtual Safety Car para recoger los destrozos sobre la pista. Un asistente de pista lo hace de forma manual. Quedan algunos elementos pequeños.

Vuelta 17: Piastri pasa a Hadjar y es P6. Alonso en pits. Norris se acerca a Russell.

Vuelta 18: Russell en pits y sale en el P7. Asciende Norris al P2..

Vuelta 19: Verstappen a 2.7s de Norris. El británico de McLaren se va acercando progresivamente.

Vuelta 20: Penalización de 5s para Albon por causar colisión y reprimenda por infracción en procedimiento de partida.

Vuelta 21: Leclerc conectado a Sainz por el P3. Colapinto contiene a Tsunoda y Alonso en el P12.

Vuelta 22: Piastri en pits. Cae al P10. Leclerc con todo sobre Sainz.

Vuelta 23: Norris y Sainz en pits. Salen en el P4 y P9 respectivamente. Piastri pasa a Sainz y toma el P9 del español. Su compatriota, Fernando Alonso pasa a Tsunoda y Colapinto, ascendiendo al P12.

Vuelta 24: Verstappen marca la vuelta más rápida y está a 22.2 de Russell y a 25s de Norris por el P3.

Vuelta 25: Sainz persiguiendo a Leclerc por el P9. Colapinto en pits.

Vuelta 26: Verstappen en pits. Detención un poco lenta, de 3s. Sale a 1.2s por delante de Russell.

Vuelta 27: Norris a 3.6s de Russell por el P2. Verstappen logra aumentar el ritmo y se aleja a 1.8s de Russell. Ocon en pits.

Vuelta 28: Hamilton en el P5 a 0.9s de Hülkenberg. Ninguno de los dos se han detenido en boxes.

Vuelta 29:Leclerc marca la vuelta rápida. Norris se acerca a 2.6s de Russell. Entretanto Norris se acerca a George a 2.6s

Vuelta 30: Hamilton en pits. Sale en el P10.

Vuelta 31: Hülkenberg en pits. Ahora todos han cumplido su detención. Norris marca la vuelta rápida y está a 1.4s de Russell.

Vuelta 32: Norris con todo sobre Russell. Gap de 0.9s.

Vuelta 33: Verstappen a 4.7s de Russell en el liderato. Además tiene Max un compuesto duro más nuevo.

Vuelta 34: V34/50: Norris pasa a Russell y asciende al P2. Ahora Verstappen a 4.9s de Lando.

Vuelta 35: Antonelli en el P4 es presionado por Piastri y Leclerc.

Vuelta 36: Colapinto está siendo presionado por Lawson. El argentino en el P16.

Vuelta 37: Max continúa fortaleciendo su liderato.

Vuelta 38: Verstappen marca la vuelta rápida. Se aleja a 5.5s de Norris. Piastri cerca de Antonelli por el P5.

Vuelta 39: Verstappen sigue tranquilo adelante con 5.3s de gap sobre Norris.

Vuelta 40: Vuelta rápida de Max Verstappen. Gap de 5.9s sobre Lando Norris.

Vuelta 41: Antonelli sigue conteniendo a Piastri y Leclerc.

Vuelta 42: Norris con la vuelta rápida. Ritmo casi calcado de Verstappen para quedar a 6s.

Vuelta 43: Leclerc cerca de Piastri por el P6, esperando que el australiano pueda pasar a Antonelli.

Vuelta 44: Ritmo calcado entre Verstappen y Norris. Se mantiene el gap en 5.8s.

Vuelta 45: Leclerc activa DRS con Piastri. Antonelli se aleja de Oscar.

Vuelta 46: Verstappen aprieta y se aleja de Norris a 8s.

Vuelta 47: Vuelta rápida de Verstappen. Son 9.6s sobre Norris. Piastri se conecta de nuevo al DRS de Antonelli.

Vuelta 48: Norris suelta y Verstappen se aleja. Lando quiere preservar esta unidad de potencia para el final de temporada.

Vuelta 49: Cae dramáticamente el ritmo de Norris. Verstappen a 18s y Russell se acerca a 5s

Vuelta 50: ¡Última vuelta en Las Vegas Strip Circuit! Norris continúa bajando el ritmo.

Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:33.365 en el giro final. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

Con los resultados finales de este GP de Las Vegas en el campeonato de pilotos Lando Norris es el nuevo líder con 408 puntos, segundo Oscar Piastri (378), tercero Max Verstappen (366), cuarto George Russell (291), quinto Charles Leclerc (222), sexto Lewis Hamilton (149), séptimo Kimi Antonelli (132), octavo Alex Albon (73), noveno Isack Hadjar (47) y décimo Nico Hülkenberg (45).

En el campeonato de equipos, McLaren es campeón con 786 puntos, segundo Mercedes (423), tercero Red Bull (391), cuarto Ferrari (371), quinto Williams (117), sexto Racing Bulls (86), séptimo Aston Martin (72), octavo Haas (70), noveno Sauber (64) y último Alpine (22).

La vigésima tercera válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará la próxima semana, del 28 al 30 de noviembre con motivo del GP de Qatar en el Circuito de Losail.

