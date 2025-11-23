Norris y Piastri son descalificados de la carrera del Gran Premio de Las Vegas

Norris y Piastri son descalificados de la carrera del Gran Premio de Las Vegas El Delegado Técnico de la F1, Jo Bauer, reportó una irregularidad en los autos de Lando Norris y Oscar Piastri, luego de terminar del GP de Las Vegas. Tras las revisión, los comisarios los han descalificado por infringir el reglamento.El grosor de los bloques de deslizamiento trasero del piso de los dos McLaren, no cumplió con lo establecido Artículo 3.5.9 de las Regulaciones Técnicas, equivalente a un mínimo de 9 mm.Los resultados arrojaron valores de 8.96 mm en el lado izquierdo frontal (LHS), 8.74 mm en el lado derecho frontal (RHS) y 8.90 mm lado derecho trasero (RHS).Las medidas fueron realizadas con el Micrómetro Mitutoyo, un dispositivo de alta precisión que fue comprado en mayo de este año y que de acuerdo a las especificaciones del fabricante, tiene una precisión de 0.001 mm.Los bloques de deslizamiento traseros fueron medidos nuevamente en presencia de los comisarios y de los tres representantes de McLaren (Jefe de equipo, Director Deportivo y Director Técnico), y dichas medidas confirmaron la infracción. Las medidas eran incluso más bajas de las muestras tomadas inicialmente por el Delegado Técnico.El equipo argumentó que existían circunstancias atenuantes, ya que se produjo un rebote adicional e inesperado en este evento, y que las oportunidades para realizar pruebas fueron limitadas debido al clima que hizo el primer día y la reducción en tiempo en las sesiones de entrenamiento. Además, el equipo alegó que el grado de infracción era menor que en infracciones anteriores de este reglamento en 2025.La FIA argumentó que, lamentablemente, no existe ninguna disposición en el reglamento ni ningún precedente que contemplara otra sanción que no fuera la habitual (es decir, la descalificación). La FIA señaló que mantiene en firme la opinión de que la infracción no ha sido intencionada y que no había habido un intento deliberado de eludir el reglamento.Los equipos tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos pertinentes, las directrices y las pruebas presentadas.Con esta descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri, el más favorecido es Max Verstappen debido a que se acerca en el campeonato, igualando los puntos de Oscar Piastri y quedando a tan solo 24 unidades de Lando Norris por el liderato.Quedan dos Grandes Premios, Qatar con formato Sprint y Abu Dhabi, con 58 puntos en disputa.