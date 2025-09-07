Paliza de Max Verstappen a los McLaren en Monza - Reporte Carrera - GP de Italia

El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing ganó de forma contundente el Gran Premio de Italia. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri terminaron a 19 y 21 segundos del vencedor. Paliza para el equipo líder del campeonato. Ferrari estuvo opaco con casa.
Oscar Piastri cedió el segundo puesto a su compañero de equipo a cinco vueltas del final, después de que un percance en boxes situara brevemente a Norris por detrás de su compañero, líder del campeonato.
Cuando se apagaron las luces en la salida, Max Verstappen hizo una buena salida desde la pole y se puso en cabeza por delante de Lando Norris . El piloto de McLaren se colocó a su altura, pero en el forcejeo el británico se vio obligado a salirse a la hierba. Sin embargo, Norris se mantuvo firme en la curva 1 y Verstappen se vio obligado a cortar la chicana.
Al comienzo de la segunda vuelta, Verstappen decidió evitar cualquier posible investigación sobre la salida y redujo la velocidad para permitir que Norris tomara la delantera. Por detrás de los dos primeros, Leclerc volvió a intentar adelantar a Charles Leclerc y, esta vez, la maniobra del piloto de Ferrari fue más decisiva y le arrebató la tercera posición al australiano.
En cabeza, con el DRS activado, Verstappen se acercó a Norris y, al comienzo de la cuarta vuelta, abrió el alerón y le adelantó para recuperar el liderato. Piastri también utilizó la reducción de resistencia con buenos resultados, adelantando a Leclerc para tomar la tercera posición.
Poco después de la mitad de la carrera, los pilotos líderes comenzaron a hacer sus paradas en boxes. Ambos Mercedes entraron para cambiar a neumáticos duros y comenzaron a marcar buenos tiempos con los medios. Se le preguntó a Norris y Piastri si querían prolongar su primera tanda con los medios y ambos aceptaron. Verstappen también continuó con los neumáticos medios con los que había salido, mientras los líderes esperaban a ver quién parpadeaba primero.
Verstappen rompió el empate en la vuelta 38, entrando en boxes para una parada de 2,3 segundos y cambiar a neumáticos duros. Salió en tercera posición, a 19 segundos de Norris y a 13 de Piastri. Inmediatamente comenzó a marcar vueltas rápidas y, con los pilotos de McLaren esperando la salida del Safety Car, el neerlandés comenzó a recortar distancias con los autos naranja y, en la vuelta 44, estaba a solo 11,9 segundos de Norris.
Piastri hizo su parada en boxes en la vuelta 46 para cambiar a neumáticos blandos y Norris hizo lo mismo. Sin embargo, la parada del británico fue lenta debido a un problema con la pistola delantera izquierda y salió detrás de Piastri.
El muro de McLaren pidió al australiano que devolviera la posición al desafortunado Norris y, a pesar de decir que no entendía la maniobra, Piastri redujo la velocidad y permitió a Norris recuperar la segunda posición a cinco vueltas del final.
Por delante, Verstappen tenía el control total y, tras solo en 1h 13 m y 24 s, el holandés cruzó la línea de meta para conseguir su 66.ª victoria en su carrera, por delante de Norris y Piastri.
Leclerc fue cuarto por delante de Russell, mientras que Hamilton terminó sexto, lo que supuso una carrera medianamente aceptable en casa para Ferrari.
Alex Albon terminó séptimo para Williams , por delante de Gabriel Bortoleto, de Sauber, mientras que Kimi Antonelli recibió una penalización de 5 segundos al final de la carrera por conducir de forma errática y cayó al noveno puesto. El último punto fue para Isack Hadjar, que salió desde el pit lane.
Con los resultados finales de este GP de Italia en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 324 puntos, segundo Lando Norris (293), tercero Max Verstappen (230), cuarto George Russell (194), quinto Charles Leclerc (163), sexto Lewis Hamilton (117), séptimo Alex Albon (70), octavo Kimi Antonelli (66), noveno Isack Hadjar (38) y décimo Nico Hülkenberg (37).
En el campeonato de equipos, McLaren lidera con 617 puntos, segundo Ferrari (280), tercero Mercedes (260), cuarto Red Bull (239), quinto Williams (86), sexto Aston Martin (62), séptimo Racing Bulls (61), octavo Sauber (55), noveno Haas (44) y último Alpine (20).
La decimoséptima válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará en dos semanas, del 19 al 21 de septiembre con motivo del GP de Azerbaiyán en el Baku City Circuit.
Vuelta a vuelta del GP de Italia 2025:
Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.
Vuelta 1: Verstappen agresivo con Norris en la partida y la curva 1. Saca de pista a Lando y luego corta la pista. Leclerc en duelo con Piastri. Charles se mantiene adelante. Antonelli pierde cuatro lugares.
Vuelta 2: Verstappen le devuelve la posición a Norris. Piastri asedia a Leclerc por el P2. Bortoleto en P6 muy cerca de Russell.
Vuelta 3: Piastri muy cerca de Leclerc. Hamilton va por el P7 de Alonso. Ha recuperado dos posiciones el británico. Norris a 0.5s de Verstappen.
Vuelta 4: Con DRS, Verstappen pasa a Norris y toma el liderato. Bloquea Lando en la curva 1. Piastri se queja de la forma defensiva de Leclerc. Charles se desconecta de Norris. Lo tiene a 3.1s.
Vuelta 5: Verstappen se aleja a 1.6s de Norris. Hamilton pasa a Alonso y es P7.
Vuelta 6: Piastri supera a Leclerc con DRS y sube al P3. Ahora tiene a Norris a 3.5s.
Vuelta 7: Hamilton pasa a Bortoleto al llegar a la curva 1 y es P6. Verstappen se aleja a 2s.
Vuelta 8: Verstappen sigue ampliando la diferencia. Ahora son 2.5s. Hadjar intenta pasar a Colapinto por el P17 en la curva 1, pero debe tomar la escapatoria.
Vuelta 9: Russell está conectado a Leclerc por el P4. Penalizado Ocon con 5 segundos por sacar a un rival de pista.
Vuelta 11: Verstappen volando, dándolo todo. Se aleja a 3.3s de Norris. Entretanto Piastri está a 4.5s de Lando en el P3.
Vuelta 12: Piastri podría estar cuidado su neumático para estirar el stint. Gap de 9s con Verstappen y de 5.1s con Norris. Russell sigue presionando a Leclerc por el P4.
Vuelta 13: Bortoleto en el P7 tiene contenidos a Alonso, Tsunoda, Antonelli, Bearman, Sainz, Albon, Ocon y Stroll. El brasilero haciendo un gran trabajo.
Vuelta 14: Verstappen a 4.2s de Norris en el P1. Los pilotos que giran en el top 12 están con medios. Solo usados lleva Alonso en el P8, el resto con nuevos.
Vuelta 15: El gap entre Russell y Hamilton se amplía a 2.3s. Verstappen a 4.1s de Norris.
Vuelta 16: Piastri comienza a apretar un poco. Gap de 6s con Norris y 10.2s con Verstappen. Ahora es tema de gestión de neumáticos.
Vuelta 17: Alonso sigue presionando a su alumno Bortoleto por el P7. Gap de 0.7s. Gabriel está a 4.7s de Hamilton.
Vuelta 18: Verstappen a 4.7s de Norris en el liderato. Ayer logró la vuelta más rápida en la historia de la F1. Antonelli pasa a Tsunoda y es P9.
Vuelta 19: Verstappen presiona y marca la vuelta más rápida con 1:22.727. Está a 5.2s de Norris. Leclerc se aleja a 1.7s de Russell. Bearman en pits. Medios por duros.
Vuelta 20: Tsunoda y Lawson en pits. Verstappen a 5.7s de Norris. Gasly saliendo sobre el bordillo en Lesmo 2. Golpea el auto.
Vuelta 21: Bortoleto y Alonso en pits. El español sale por delante del brasilero. Casi se lo lleva por delante en el pit lane. Demorada detención en Sauber con el neumático delantero derecho.
Vuelta 22: Norris y Piastri comienzan a presionar un poco más. Verstappen está a 6s de Lando y a 12s de Oscar.
Vuelta 23: Sainz y Albon en P8 y P9. Hace instantes Sainz no tomó correctamente la escapatoria en la Variante della Roggia.
Vuelta 24: : Bloquea Antonelli en la Variante della Roggia. Lleva los medios desde el inicio de la carrera. Colapinto en el P13.Se le va acercando Gasly a 1.6s. Franco con medos y Pierre con duros.
Vuelta 25: Alonso marcha lento. Cae al último lugar.
Vuelta 26: Fernando en pits. Problema en la suspensión delantera y trasera derecha luego de pasar por el bordillo de la Variante Ascari.
Vuelta 27: Verstappen a 6.2s de Norris. Oscar a 6.4s de Lando. Leclerc a 6.5s de Oscar por el P3.
Vuelta 28: Russell en pits cae al P12. Medios por duros. Sale en frente de Colapinto. Entretanto Gasly se acerca al argentino a 1s. Duelo Tsunoda-Lawson por el P17. Ambos fuera de pista en la Variante della Roggia.
Vuelta 29: Antonelli en boxes. Cae hasta el P14. Gasly entra en el DRS de Colapinto.
Vuelta 30: Norris a 5.8s de Verstappen. Ocon presiona a Sainz por el P7. Gasly pasa a Colapinto. Russell con la vuelta más rápida. Está a 3.7.s de Hadjar.
Vuelta 31: Sainz en pits. Sale P15 el español con duros nuevos. Verstappen se aleja a 6.1s de Norris.
Vuelta 32: Colapinto sufre con los medios de 30 vueltas. Se sale en la curva 1. Tiene a 1.3s a Gasly por el P11. Deben ingresar los dos. Pierre puede estirar un poco más ya que lleva duros.
Vuelta 33: Piastri marca su mejor vuelta. Está a 6.4s de Norris por el P2. Hadjar en pits. Salen en el P16.
Vuelta 34: Charles Leclerc y Franco Colapinto en pits. Cae al P6 el monegasco y al P18 el argentino.
Vuelta 35: Russell pasa a Stroll y sube al P8. Leclerc discute con el equipo por qué ingresaron tan temprano a pits si no estaban bajo amenaza. Su ingeniero le dice que lo discutirán luego. Veremos si le da resultado.
Vuelta 36: Verstappen a 5.3s de Norris. Bandera blanca y negra para Gasly por límites de pista. Lleva 3 infracciones. Una próxima y será penalizado.
Vuelta 37: Sainz se acerca a Bearman por el P13.
Vuelta 38: Verstappen en pits. Cae al P3 a 13.7s de Piastri. Norris nuevo líder. Oscar presiona para intentar extraer todo lo que le queda de neumático. Antonelli va por el P10 de Gasly.
Vuelta 39: Hamilton en pits. Salen en el P9 atrás de Stroll. Verstappen marca la vuelta más rápida. Ahora son 12s con Piastri. Le descuenta 1.7s en este giro.
Vuelta 40: Norris y Piastri perdiendo tiempo con Verstappen. Se tocan Sainz y Bearman. Pueden seguir pero se trompearon en la Variante della Roggia. Están en el P14 y P15.
Vuelta 41: Verstappen sigue siendo el más rápido. Hamilton pasa Stroll y es P7.
Vuelta 42: Ahora Hamilton es P6 tras superar a Ocon con DRS. Piastri se acerca a 3.7s de Norris. Verstappen en el P3 le descuenta 1s por vuelta a los McLaren.
Vuelta 43: Norris pierde tiempo importante. Son 0.6s con Piastri. Verstappen sigue acercándose. Leclerc incluso va más rápido que los McLaren.
Vuelta 44: Seguramente los McLaren saldrán con blandos apenas ingresen a pits. Antonelli presiona a Albon por el P10. Duelo entre ambos.
Vuelta 45: Ocon en el P7 marca sólido con el duro. Tiene pendiente la detención.
Vuelta 46: Piastri en pits. Sale con blandos el líder del campeonato. Cae al P3 a 18s de Verstappen por el P2.
Vuelta 47: Norris en pits. McLaren tiene una parada desastrosa con la delantera izquierda. Fueron 5.9s. Lando sale atrás de Piastri. Muy mal.
Vuelta 48: Verstappen a 18s de Piastri. Una paliza del neerlandés y de Red Bull a los McLaren.
Vuelta 50: Verstappen a 19.4s de Norris. Le comenta Lambiase a Verstappen que Piastri y Norris cambiaron posición. Se ríe Max y su ingeniero le dice que no es su problema.
Vuelta 51: Verstappen sigue apretando a pesar de la gran diferencia.
Vuelta 52: Piastri no ataca a Norris. Ocon en pits
Vuelta 53: ¡Última vuelta en Monza! Penalización de 5s para Antonelli por manejo errático.
Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:20.901 en el giro 60. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.