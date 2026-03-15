Kimi Antonelli logra su primera victoria en F1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China

mar 15 /2026 10:37 GMT Shanghai, China Mercedes AMG



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM







Con 19 años, 6 meses y 18 días, Antonelli solo queda por detrás de Max Verstappen, que logró su primera victoria en el GP de España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. Su tiempo de 1:32.064 en la clasificación ya lo había hecho el poleman más joven de la historia, y hoy completó la hazaña con una carrera sencillamente perfecta.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

La carrera arrancó con una parrilla ya de por sí convulsa. McLaren, que partía con expectativas, sufrió un duro revés antes de la salida: Oscar Piastri y Lando Norris no iniciaron la carrera, dejando a la escudería campeona fuera de combate. Con la misma suerte corrieron Gabriel Bortoleto y Alex Albon.



Cuando los semáforos se apagaron, la locura se desató. Hamilton y Leclerc atacaron con todo a los Mercedes, superándolos en los primeros metros y poniendo a Antonelli contra las cuerdas. El joven italiano, sin embargo, no se amilanó y en la segunda vuelta ya había recuperado el liderato, iniciando una gestión de carrera que rozaría la perfección.





Por detrás, el caos era total. Hadjar hizo un trompo, Bearman se salió de pista, y Franco Colapinto, que partía décimo, protagonizó un adelantamiento espectacular que lo colocó en el sexto puesto en cuestión de metros.



La primera parte de la prueba estuvo marcada por la lucha interna en Ferrari. Hamilton y Leclerc protagonizaron un duelo rueda a rueda impresionante, cambiándose las posiciones en cada curva mientras Russell y Antonelli aprovechaban para administrar sus neumáticos.



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El equipo de Maranello se comía las uñas en el box, pero sus pilotos mantuvieron la deportividad en una pugna que elevó el nivel de la carrera. Mientras tanto, Verstappen, que había partido sexto, se quejaba por radio de que sus neumáticos estaban muertos y caía posiciones, en una nueva muestra de que Red Bull sigue sin encontrar el rumbo.





La carrera dio un vuelco definitivo en la vuelta 10, cuando Lance Stroll sufrió un problema y su Aston Martin quedó detenido a un costado de la curva 1, provocando la salida del Safety Car.



Aprovechando la neutralización, casi toda la parrilla se precipitó a boxes. Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc y la mayoría de los líderes entraron a cambiar neumáticos, pero hubo cinco pilotos que decidieron no hacerlo: Colapinto, Ocon, Lindblad, Hülkenberg y Alonso. Esta decisión colocó al argentino en el segundo lugar momentáneo, por detrás de Antonelli.



Cuando la carrera se reanudó, Colapinto demostró una madurez asombrosa. Defendió su posición ante Ocon en la curva 1 con una inteligencia táctica impecable, cubriendo los espacios y obligando al francés a buscar alternativas. Hamilton, sin embargo, necesitaba más potencia y finalmente logró superar al argentino, que cayó al cuarto puesto pero siguió peleando. Luego fue Leclerc quien lo superó, y después Russell, en una cascada de adelantamientos que no empañaron la enorme actuación de Franco.





Mientras tanto, Antonelli volaba en cabeza. Vuelta tras vuelta marcaba los mejores registros, aumentando la distancia con su compañero Russell y demostrando una fortaleza mental impropia de un piloto de 19 años.



Los Mercedes eran un cohete, y el joven italiano no cometió el más mínimo error. A su espalda, la lucha era feroz. Leclerc y Hamilton continuaban su duelo, ahora por el podio, mientras que Russell intentaba acercarse a ellos. Finalmente, Charles superó a Lewis y se puso tercero, pero el británico respondió y recuperó la posición, en un intercambio de golpes que duró varias vueltas.



Ocon golpeó a Colapinto tras salir de pits en la curva 2, una acción imprudente que el propio francés reconocería por radio como su culpa. El argentino cayó al decimotercer puesto, pero logró recomponerse y comenzó una nueva remontada.



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Calendario Temporada F1 2026

Poco después, Fernando Alonso se retiraba. Verstappen, que había sobrevivido al caos, comenzó a escalar posiciones y se acercó peligrosamente a los puntos, aunque finalmente su Red Bull dijo basta y también abandonó.



Antonelli, implacable, seguía marcando vueltas rápidas y aumentando su ventaja hasta superar los 9 segundos. En la vuelta 54, el italiano bloqueó en la frenada de la curva 14 y se salió de pista, perdiendo dos segundos, pero su ventaja era tan abrumadora que el susto no pasó a mayores. Cruzó la meta en primera posición, desatando la locura en el garaje de Mercedes y escribiendo su nombre en los libros de historia.





Por detrás, la lucha por los puntos fue encarnizada. Carlos Sainz logró un meritorio noveno puesto, mientras que Franco Colapinto, tras el golpe de Ocon y una remontada titánica, finalizó en la décima posición, sumando un punto valiosísimo para Alpine en un día donde su compañero Gasly fue sexto. Oliver Bearman, con un quinto puesto, confirmó el gran momento de Haas, que supera a Red Bull en el campeonato de constructores.



Al final, Antonelli se llevó la victoria, seguido de George Russell y Lewis Hamilton, que completó un podio de ensueño. Charles Leclerc tuvo que conformarse con la cuarta posición tras una carrera de infarto.



Los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez pudieron terminar la carrera, siendo este un resultado positivo pensando en la acumulación de data y experiencia para el resto de la temporada.



Con los resultados finales de este GP de China el segundo Kimi Antonelli (47), tercero Charles Leclerc (34), cuarto Lewis Hamilton (33), quinto Oliver Bearman (17), sexto Lando Norris (15), séptimo Pierre Gasly (9), octavo Max Verstappen (8), noveno Liam Lawson (8) y décimo Arvid Lindblad (4).



En segundo Ferrari (67), tercero McLaren (18), cuarto Haas (17), quinto Red Bull (12), sexto Racing Bulls (12), séptimo Alpine (10), octavo Audi (2), noveno Williams (2), décimo Cadillac (0) y último Aston Martin (0).



La tercera válida del campeonato mundial de F1 2026 será la próxima semana del 27 al 29 de marzo con motivo del GP de Japón en Suzuka.



Vuelta a vuelta del GP de China 2026:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Gasly se pasó de su posición de partida. Da reversa para acomodar su auto correctamente en el cajón



Vuelta 1: ¡Inicia la carrera! Hamilton y Leclerc atacan y pasan a los Mercedes. Antonelli cae al P2. Trompo de Hadjar y salida de pista de Bearman. Colapinto pasa del P10 al P6.



Vuelta 2: Verstappen cae al P11 y Sainz avanza al P10. Albon y los McLaren no participan en la carrera. Antonelli recupera el P1 tras pasar a Hamilton en la recta.



Vuelta 3: Russell supera a Leclerc en la recta principal y toma el P3. Antonelli se aleja a 1s de Hamilton en el liderato.



Vuelta 4: Russell asciende al P2 luego de pasar a Hamilton. George va muy fuerte. Tiene a su compañero Antonelli a 0.8s por el liderato. Colapinto con duros está en el P6. Muy buen ubicado. Su compañero Gasly está a 3.2s con medios.



Vuelta 5: Verstappen por fuera de la pista tras toque con Lindblad. Está en el P10. En la primera vuelta se tocaron los Cadillac de Pérez y Bottas.



Vuelta 6: Antonelli a 1.3s de Russell. La misma diferencia entre George y Hamilton. E idéntica entre Lewis y su compañero Charles Leclerc.



Vuelta 7: Ocon pasa a Lawson y es P7. Ahora tiene a Colapinto en el P6 a 2s.Los Aston Martin de Alonso y Stroll en P15 y P16. Fernando presionando a Bottas por el P14.



Vuelta 8: Leclerc presiona a Hamilton por el P3. Gap de 0.9s.



Vuelta 9: Duelo entre los Red Bull por el P8. Lawson resistiendo la presión de su compañero Lindblad.



Vuelta 10: Lindblad pasa a Lawson y es P8. A pits Lawson, Verstappen y Sainz. Problemas para Lance Stroll. Queda a un costado de la curva 1. Safety Car.



Vuelta 11: En pits: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Gasly, Bearman y Bottas. Tras las detenciones, Antonelli sigue adelante, seguido por Colapinto, Ocon, Russell y Hamilton en el top 5.



Vuelta 12: Los asistentes de pista retirando el auto de Stroll. En pits Checo Pérez. Solo hay 5 que no se han detenido: Colapinto, Ocon, Lindblad, Hülkenberg y Alonso.



Vuelta 13: Se alista el Safety Car para dejar la pista en este giro. Todos los pilotos están con el compuesto duro.



Vuelta 14: Se reanuda la carrera. Antonelli sigue P1. Colapinto defiende bien el P2 en la curva 1 con Ocon. El argentino haciendo una muy buena presentación, cubriendo bien los espacios para evitar el ataque del piloto francés de Haas. Ahora pasa a Ocon y va por Colapinto el de Ferrari.



Vuelta 15: Colapinto muy bien puesto en pista en la curva 1 con Hamilton. Luego Lewis lo pasa y sube al P2. Leclerc pasa a Ocon y es P5. Intenso momento de la carrera.



Vuelta 16: Leclerc ahora supera a Colapinto y es P3. Franco lleva compuesto duro usado de 15 vueltas. Sus rivales con nuevos de 5 giros. Russell pasa a Ocon y Colapinto sube al P4.



Vuelta 17: Antonelli marca la vuelta más rápida. A 0.7s está Hamilton. Entretanto Russell a 1.4s de Leclerc por el P3. El rival directo de Colapinto es Ocon. Están P5 y P6 respectivamente con duros usados. Esteban a 0.5s de Franco.



Vuelta 18: Ahora es Russell el más veloz. Se acerca a Leclerc a 1s por el P3.



Vuelta 19: Colapinto se defiende de forma impecable ante el ataque de Ocon. Al grupo llegan Bearman, Gasly y Verstappen.



Vuelta 20: Bearman con todo sobre Ocon. Duelo entre los Haas. Atrás Verstappen atacando a Gasly y sube al P8. El grupo lo lidera Colapinto en el P5. Franco maneja de forma brillante la energía, recargando y usándola en lugares clave.



Vuelta 21: Russell con todo sobre Leclerc por el P3. Verstappen pasa a Ocon sube al P7. Colapinto sigue resistiendo la presión, ahora por parte de Bearman. Finalmente el británico pasa al argentino. Ahora es Verstappen quien presiona a Franco.



Vuelta 22: Antonelli a 1.7s de Hamilton. Verstappen pasa a Colapinto y sube al P6.



Vuelta 23: Leclerc con todo sobre Hamilton y Russell sobre Charles. ¡Qué buena carrera! Mientras tanto Antonelli se escapa a 2s de Lewis. Ocon vuelve al ataque sobre Colapinto. Atrás de ellos están Gasly y Hülkenberg.



Vuelta 24: Russell cada vez más cerca de Leclerc por el P3. Antonelli aprovecha para escaparse a 2.5s. Gran pilotaje del joven piloto italiano, quien busca su primera victoria en F1.



Vuelta 25: Leclerc pasa a Hamilton y sube al P2. Ahora Russell quiere aprovechar y va sobre Lewis. Antonelli ahora a 4.2s del grupo. Colapinto se aleja a 1s de Ocon.



Vuelta 26: Qué ritmo de Antonelli. Es el único que gira en 1:36. Su compañero Russell anda bloqueado por los Ferrari. Ahora Kimi a 4.8s de Leclerc.



Vuelta 27: Hamilton pasa a Leclerc pero luego el monegasco lo supera en la curva 2. Duelo rueda a rueda entre los Ferrari. Impresionante como cambian las posiciones. Russell intentó atacar a Hamilton y Lewis se defiende. George pasa a Lewis al final de la recta. Antonelli a 6.8s.



Vuelta 28: Trompo de Lindblad en la curva 14. Pierde el auto solo. Está en el P14.



Vuelta 29: Gasly pasa a Ocon y Colapinto. El francés de Alpine sube al P7. Russell pasa a Leclerc en la frenada al llegar a la curva 14 y es P2.



Vuelta 30: Antonelli a 7.9s de Russell. Ocon en pits. Hülkenberg se acerca al P8 de Colapinto. Leclerc y Hamilton intentan presionar a Russell por el P2.



Vuelta 31: Antonelli aumenta el ritmo y marca su mejor vuelta. Se aleja de 8s de Russell. Leclerc se pega a Russell por el P2. Los Cadillac de Bottas y Pérez en el P15 y P16. Checo a 2.7s de Valtteri.



Vuelta 32: Carrera intensa en todos los frentes. Antonelli marca la vuelta más rápida. Está a 8.2s de Russell. Qué gran pilotaje de este jovencito de 19 años.



Vuelta 33: Russell se aleja a 1.4s de Leclerc. Entretanto Colapinto marcando sus mejores sectores. Ingresa a pits.



Vuelta 34: Ocon golpea a Colapinto en la curva 2. Imprudente el francés. Franco cae al P13 y Esteban al P16. Retiro para Fernando Alonso.



Vuelta 35: Hamilton pasa a Leclerc y toma el P3. Russell a 7.5s de Antonelli tras marcar la vuelta rápida.



Vuelta 36: Hülkenberg en pits. Leclerc conectado a Hamilton por el P3. Colapinto parece no tener daños en el auto. Se acerca a Lindblad por el P11. Gap de 6s y cayendo.



Vuelta 37: Penalización de 10 segundos para Ocon por la colisión con Colapinto. Russell se aleja a 7s de los Ferrari de Hamilton y Leclerc.



Vuelta 38: Hadjar en el P9 presionando a Lawson. Gap de 0.4s. Bearman se mantiene en el P5. Verstappen se acerca a 2.6s. Vuelta rápida para Kimi Antonelli. Gap de 6.8s con su compañero George Russell.



Vuelta 39: Colapinto a 3.6s de Lindblad por el P11. Leclerc pasa a Hamilton y es P3.



Vuelta 40: Hamilton ahora pasa a Leclerc. Es un mano a mano entre los Ferrari. En el box del equipo se están comiendo las uñas. De momento todo limpio entre sus pilotos, buenos duelos.



Vuelta 41: Pérez se acerca a Bottas por el P15. En el inicio de carrera tuvieron un toque. Entretanto Valtteri está a 6.8s del Audi de Nico Hülkenberg. Antonelli de nuevo con la vuelta rápida.



Vuelta 42: Antonelli a 7.3s de Russell. Colapinto toma el P11 tras superar a Lindblad. Antonelli le saca vuelta a los Cadillac de Bottas y Pérez. Hülkenberg se acerca a Ocon por el P12. El francés tiene penalización pendiente de 10s.



Vuelta 43: Lindblad en pits. Cae al P15 en medio de los Cadillac. Colapinto a 6.1s de Sainz por el P10, el último punto.



Vuelta 44: Antonelli sigue respondiendo de forma correcta. Está a 7.3s de Russell y no baja el ritmo. Qué constante y fuerte el joven piloto italiano, quien ayer fue el poleman más joven en la historia de la F1.



Vuelta 45: Colapinto sigue bajando la diferencia con Sainz. Ahora son 4.6s. El argentino lleva 12 vueltas con el medio mientras que el español 35 giros con los duros.



Vuelta 46: Problemas para Verstappen. Le indica el equipo que deben retirar el auto. Colapinto ahora en el P10 busca a Sainz. Gap de 3.4s.



Vuelta 47: Antonelli implacable. Registra la vuelta más rápida y se aleja a 8.7s de Russell. Entretanto Hamilton se distancia a 3.4s de Leclerc.



Vuelta 48: Ocon en pits. Cumple la penalización de 10 segundos por el toque con Colapinto. Sale en el último lugar, el P15. Antonelli no se guarda nada y se aleja a 9s de Russell.



Vuelta 49: Colapinto a 1.6s de Sainz por el P9. Gasly se va acercando progresivamente a Bearman por el P5. Gap de 3.5s y cayendo.



Vuelta 50: Antonelli le saca vuelta a Colapinto. Russell entretanto dice que está perdiendo los frenos.



Vuelta 51: Colapinto se acerca a Sainz por el P9. Gap de 1.1s. Gasly a 2.8s de Bearman.



Vuelta 52: Leclerc bloquea al llegar a la curva 14. Se aleja a 3.8s de Hamilton. Colapinto a 0.7s de Sainz-



Vuelta 53: Antonelli marca la vuelta más rápida. Se aleja a 9.6s de Russell. Quiere llegar al gap de 10s sobre su compañero, sin duda.



Vuelta 54: V54/56: Antonelli bloquea en la frenada de la curva 14 y pierde 2s al salirse de la pista. Le dicen por radio que solo quedan 3 vueltas para terminar la carrera. Colapinto deja pasar a Russell .



Vuelta 55: Colapinto está sobre Sainz por el P9. Gap de 0.9s. Antonelli a 7s de Russell.



Vuelta 56: ¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Shanghai! Sainz mantiene a raya a Colapinto.



Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:35.275 en el giro 52. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones Finales del Gran Premio de China 2026

P. Piloto Equipo Nac. Gap Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33:15.607 25 2 George Russell Mercedes 5.5 18 3 Lewis Hamilton Ferrari 25.2 15 4 Charles Leclerc Ferrari 28.8 12 5 Oliver Bearman Haas 57.2 10 6 Pierre Gasly Alpine 59.6 8 7 Liam Lawson RB 80.5 6 8 Isack Hadjar Red Bull 87.2 4 9 Carlos Sainz Williams 1 vuelta 2 10 Franco Colapinto Alpine 1 vuelta 1 Pilotos sin puntos 11 Nico Hülkenberg Audi 1 vuelta 12 Arvid Lindblad RB 1 vuelta 13 Valtteri Bottas Cadillac 1 vuelta 14 Esteban Ocon Haas 1 vuelta 15 Sergio Pérez Cadillac 1 vuelta No terminaron 17 Max Verstappen Red Bull - 17 Fernando Alonso Aston Martin - 18 Lance Stroll Aston Martin - No iniciaron 19 Oscar Piastri McLaren - 20 Lando Norris McLaren - 21 Gabriel Bortoleto Audi - 22 Alexander Albon Williams - Vuelta rápida Kimi Antonelli - 1:35.275 - Vuelta 52 La Fórmula 1 tiene un nuevo héroe y se llama Kimi Antonelli. En un GP de China absolutamente emotivo, marcado por múltiples abandonos, estrategias cruzadas, el joven italiano de Mercedes se llevó la victoria y, de paso, se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la historia de la máxima categoría.Con 19 años, 6 meses y 18 días, Antonelli solo queda por detrás de Max Verstappen, que logró su primera victoria en el GP de España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. Su tiempo de 1:32.064 en la clasificación ya lo había hecho el poleman más joven de la historia, y hoy completó la hazaña con una carrera sencillamente perfecta.La carrera arrancó con una parrilla ya de por sí convulsa. McLaren, que partía con expectativas, sufrió un duro revés antes de la salida: Oscar Piastri y Lando Norris no iniciaron la carrera, dejando a la escudería campeona fuera de combate. Con la misma suerte corrieron Gabriel Bortoleto y Alex Albon.Cuando los semáforos se apagaron, la locura se desató. Hamilton y Leclerc atacaron con todo a los Mercedes, superándolos en los primeros metros y poniendo a Antonelli contra las cuerdas. El joven italiano, sin embargo, no se amilanó y en la segunda vuelta ya había recuperado el liderato, iniciando una gestión de carrera que rozaría la perfección.Por detrás, el caos era total. Hadjar hizo un trompo, Bearman se salió de pista, y Franco Colapinto, que partía décimo, protagonizó un adelantamiento espectacular que lo colocó en el sexto puesto en cuestión de metros.La primera parte de la prueba estuvo marcada por la lucha interna en Ferrari. Hamilton y Leclerc protagonizaron un duelo rueda a rueda impresionante, cambiándose las posiciones en cada curva mientras Russell y Antonelli aprovechaban para administrar sus neumáticos.El equipo de Maranello se comía las uñas en el box, pero sus pilotos mantuvieron la deportividad en una pugna que elevó el nivel de la carrera. Mientras tanto, Verstappen, que había partido sexto, se quejaba por radio de que sus neumáticos estaban muertos y caía posiciones, en una nueva muestra de que Red Bull sigue sin encontrar el rumbo.La carrera dio un vuelco definitivo en la vuelta 10, cuando Lance Stroll sufrió un problema y su Aston Martin quedó detenido a un costado de la curva 1, provocando la salida del Safety Car.Aprovechando la neutralización, casi toda la parrilla se precipitó a boxes. Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc y la mayoría de los líderes entraron a cambiar neumáticos, pero hubo cinco pilotos que decidieron no hacerlo: Colapinto, Ocon, Lindblad, Hülkenberg y Alonso. Esta decisión colocó al argentino en el segundo lugar momentáneo, por detrás de Antonelli.Cuando la carrera se reanudó, Colapinto demostró una madurez asombrosa. Defendió su posición ante Ocon en la curva 1 con una inteligencia táctica impecable, cubriendo los espacios y obligando al francés a buscar alternativas. Hamilton, sin embargo, necesitaba más potencia y finalmente logró superar al argentino, que cayó al cuarto puesto pero siguió peleando. Luego fue Leclerc quien lo superó, y después Russell, en una cascada de adelantamientos que no empañaron la enorme actuación de Franco.Mientras tanto, Antonelli volaba en cabeza. Vuelta tras vuelta marcaba los mejores registros, aumentando la distancia con su compañero Russell y demostrando una fortaleza mental impropia de un piloto de 19 años.Los Mercedes eran un cohete, y el joven italiano no cometió el más mínimo error. A su espalda, la lucha era feroz. Leclerc y Hamilton continuaban su duelo, ahora por el podio, mientras que Russell intentaba acercarse a ellos. Finalmente, Charles superó a Lewis y se puso tercero, pero el británico respondió y recuperó la posición, en un intercambio de golpes que duró varias vueltas.Ocon golpeó a Colapinto tras salir de pits en la curva 2, una acción imprudente que el propio francés reconocería por radio como su culpa. El argentino cayó al decimotercer puesto, pero logró recomponerse y comenzó una nueva remontada.Poco después, Fernando Alonso se retiraba. Verstappen, que había sobrevivido al caos, comenzó a escalar posiciones y se acercó peligrosamente a los puntos, aunque finalmente su Red Bull dijo basta y también abandonó.Antonelli, implacable, seguía marcando vueltas rápidas y aumentando su ventaja hasta superar los 9 segundos. En la vuelta 54, el italiano bloqueó en la frenada de la curva 14 y se salió de pista, perdiendo dos segundos, pero su ventaja era tan abrumadora que el susto no pasó a mayores. Cruzó la meta en primera posición, desatando la locura en el garaje de Mercedes y escribiendo su nombre en los libros de historia.Por detrás, la lucha por los puntos fue encarnizada. Carlos Sainz logró un meritorio noveno puesto, mientras que Franco Colapinto, tras el golpe de Ocon y una remontada titánica, finalizó en la décima posición, sumando un punto valiosísimo para Alpine en un día donde su compañero Gasly fue sexto. Oliver Bearman, con un quinto puesto, confirmó el gran momento de Haas, que supera a Red Bull en el campeonato de constructores.Al final, Antonelli se llevó la victoria, seguido de George Russell y Lewis Hamilton, que completó un podio de ensueño. Charles Leclerc tuvo que conformarse con la cuarta posición tras una carrera de infarto.Los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez pudieron terminar la carrera, siendo este un resultado positivo pensando en la acumulación de data y experiencia para el resto de la temporada.Con los resultados finales de este GP de China el campeonato de pilotos está al comando de George Russell con 51 puntos,Kimi Antonelli (47),Charles Leclerc (34),Lewis Hamilton (33),Oliver Bearman (17),Lando Norris (15),Pierre Gasly (9),Max Verstappen (8),Arvid Lindblad (4).En equipos , Mercedes es líder con 98 puntos,Ferrari (67),McLaren (18),Haas (17),Red Bull (12),Racing Bulls (12),Alpine (10), octavo Audi (2),Williams (2), décimo Cadillac (0) yAston Martin (0).La tercera válida del campeonato mundial de F1 2026 será la próxima semana del 27 al 29 de marzo con motivo del GP de Japón en Suzuka.Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Gasly se pasó de su posición de partida. Da reversa para acomodar su auto correctamente en el cajón¡Inicia la carrera! Hamilton y Leclerc atacan y pasan a los Mercedes. Antonelli cae al P2. Trompo de Hadjar y salida de pista de Bearman. Colapinto pasa del P10 al P6.Verstappen cae al P11 y Sainz avanza al P10. Albon y los McLaren no participan en la carrera. Antonelli recupera el P1 tras pasar a Hamilton en la recta.Russell supera a Leclerc en la recta principal y toma el P3. Antonelli se aleja a 1s de Hamilton en el liderato.Russell asciende al P2 luego de pasar a Hamilton. George va muy fuerte. Tiene a su compañero Antonelli a 0.8s por el liderato. Colapinto con duros está en el P6. Muy buen ubicado. Su compañero Gasly está a 3.2s con medios.Verstappen por fuera de la pista tras toque con Lindblad. Está en el P10. En la primera vuelta se tocaron los Cadillac de Pérez y Bottas.Antonelli a 1.3s de Russell. La misma diferencia entre George y Hamilton. E idéntica entre Lewis y su compañero Charles Leclerc.Ocon pasa a Lawson y es P7. Ahora tiene a Colapinto en el P6 a 2s.Los Aston Martin de Alonso y Stroll en P15 y P16. Fernando presionando a Bottas por el P14.Leclerc presiona a Hamilton por el P3. Gap de 0.9s.Duelo entre los Red Bull por el P8. Lawson resistiendo la presión de su compañero Lindblad.Lindblad pasa a Lawson y es P8. A pits Lawson, Verstappen y Sainz. Problemas para Lance Stroll. Queda a un costado de la curva 1. Safety Car.En pits: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Gasly, Bearman y Bottas. Tras las detenciones, Antonelli sigue adelante, seguido por Colapinto, Ocon, Russell y Hamilton en el top 5.Los asistentes de pista retirando el auto de Stroll. En pits Checo Pérez. Solo hay 5 que no se han detenido: Colapinto, Ocon, Lindblad, Hülkenberg y Alonso.Se alista el Safety Car para dejar la pista en este giro. Todos los pilotos están con el compuesto duro.Se reanuda la carrera. Antonelli sigue P1. Colapinto defiende bien el P2 en la curva 1 con Ocon. El argentino haciendo una muy buena presentación, cubriendo bien los espacios para evitar el ataque del piloto francés de Haas. Ahora pasa a Ocon y va por Colapinto el de Ferrari.Colapinto muy bien puesto en pista en la curva 1 con Hamilton. Luego Lewis lo pasa y sube al P2. Leclerc pasa a Ocon y es P5. Intenso momento de la carrera.Leclerc ahora supera a Colapinto y es P3. Franco lleva compuesto duro usado de 15 vueltas. Sus rivales con nuevos de 5 giros. Russell pasa a Ocon y Colapinto sube al P4.Antonelli marca la vuelta más rápida. A 0.7s está Hamilton. Entretanto Russell a 1.4s de Leclerc por el P3. El rival directo de Colapinto es Ocon. Están P5 y P6 respectivamente con duros usados. Esteban a 0.5s de Franco.Ahora es Russell el más veloz. Se acerca a Leclerc a 1s por el P3.Colapinto se defiende de forma impecable ante el ataque de Ocon. Al grupo llegan Bearman, Gasly y Verstappen.Bearman con todo sobre Ocon. Duelo entre los Haas. Atrás Verstappen atacando a Gasly y sube al P8. El grupo lo lidera Colapinto en el P5. Franco maneja de forma brillante la energía, recargando y usándola en lugares clave.Russell con todo sobre Leclerc por el P3. Verstappen pasa a Ocon sube al P7. Colapinto sigue resistiendo la presión, ahora por parte de Bearman. Finalmente el británico pasa al argentino. Ahora es Verstappen quien presiona a Franco.Antonelli a 1.7s de Hamilton. Verstappen pasa a Colapinto y sube al P6.Leclerc con todo sobre Hamilton y Russell sobre Charles. ¡Qué buena carrera! Mientras tanto Antonelli se escapa a 2s de Lewis. Ocon vuelve al ataque sobre Colapinto. Atrás de ellos están Gasly y Hülkenberg.Russell cada vez más cerca de Leclerc por el P3. Antonelli aprovecha para escaparse a 2.5s. Gran pilotaje del joven piloto italiano, quien busca su primera victoria en F1.Leclerc pasa a Hamilton y sube al P2. Ahora Russell quiere aprovechar y va sobre Lewis. Antonelli ahora a 4.2s del grupo. Colapinto se aleja a 1s de Ocon.Qué ritmo de Antonelli. Es el único que gira en 1:36. Su compañero Russell anda bloqueado por los Ferrari. Ahora Kimi a 4.8s de Leclerc.Hamilton pasa a Leclerc pero luego el monegasco lo supera en la curva 2. Duelo rueda a rueda entre los Ferrari. Impresionante como cambian las posiciones. Russell intentó atacar a Hamilton y Lewis se defiende. George pasa a Lewis al final de la recta. Antonelli a 6.8s.Trompo de Lindblad en la curva 14. Pierde el auto solo. Está en el P14.Gasly pasa a Ocon y Colapinto. El francés de Alpine sube al P7. Russell pasa a Leclerc en la frenada al llegar a la curva 14 y es P2.Antonelli a 7.9s de Russell. Ocon en pits. Hülkenberg se acerca al P8 de Colapinto. Leclerc y Hamilton intentan presionar a Russell por el P2.Antonelli aumenta el ritmo y marca su mejor vuelta. Se aleja de 8s de Russell. Leclerc se pega a Russell por el P2. Los Cadillac de Bottas y Pérez en el P15 y P16. Checo a 2.7s de Valtteri.Carrera intensa en todos los frentes. Antonelli marca la vuelta más rápida. Está a 8.2s de Russell. Qué gran pilotaje de este jovencito de 19 años.Russell se aleja a 1.4s de Leclerc. Entretanto Colapinto marcando sus mejores sectores. Ingresa a pits.Ocon golpea a Colapinto en la curva 2. Imprudente el francés. Franco cae al P13 y Esteban al P16. Retiro para Fernando Alonso.Hamilton pasa a Leclerc y toma el P3. Russell a 7.5s de Antonelli tras marcar la vuelta rápida.Hülkenberg en pits. Leclerc conectado a Hamilton por el P3. Colapinto parece no tener daños en el auto. Se acerca a Lindblad por el P11. Gap de 6s y cayendo.Penalización de 10 segundos para Ocon por la colisión con Colapinto. Russell se aleja a 7s de los Ferrari de Hamilton y Leclerc.Hadjar en el P9 presionando a Lawson. Gap de 0.4s. Bearman se mantiene en el P5. Verstappen se acerca a 2.6s. Vuelta rápida para Kimi Antonelli. Gap de 6.8s con su compañero George Russell.Colapinto a 3.6s de Lindblad por el P11. Leclerc pasa a Hamilton y es P3.Hamilton ahora pasa a Leclerc. Es un mano a mano entre los Ferrari. En el box del equipo se están comiendo las uñas. De momento todo limpio entre sus pilotos, buenos duelos.Pérez se acerca a Bottas por el P15. En el inicio de carrera tuvieron un toque. Entretanto Valtteri está a 6.8s del Audi de Nico Hülkenberg. Antonelli de nuevo con la vuelta rápida.Antonelli a 7.3s de Russell. Colapinto toma el P11 tras superar a Lindblad. Antonelli le saca vuelta a los Cadillac de Bottas y Pérez. Hülkenberg se acerca a Ocon por el P12. El francés tiene penalización pendiente de 10s.Lindblad en pits. Cae al P15 en medio de los Cadillac. Colapinto a 6.1s de Sainz por el P10, el último punto.Antonelli sigue respondiendo de forma correcta. Está a 7.3s de Russell y no baja el ritmo. Qué constante y fuerte el joven piloto italiano, quien ayer fue el poleman más joven en la historia de la F1.Colapinto sigue bajando la diferencia con Sainz. Ahora son 4.6s. El argentino lleva 12 vueltas con el medio mientras que el español 35 giros con los duros.Problemas para Verstappen. Le indica el equipo que deben retirar el auto. Colapinto ahora en el P10 busca a Sainz. Gap de 3.4s.Antonelli implacable. Registra la vuelta más rápida y se aleja a 8.7s de Russell. Entretanto Hamilton se distancia a 3.4s de Leclerc.Ocon en pits. Cumple la penalización de 10 segundos por el toque con Colapinto. Sale en el último lugar, el P15. Antonelli no se guarda nada y se aleja a 9s de Russell.Colapinto a 1.6s de Sainz por el P9. Gasly se va acercando progresivamente a Bearman por el P5. Gap de 3.5s y cayendo.Antonelli le saca vuelta a Colapinto. Russell entretanto dice que está perdiendo los frenos.Colapinto se acerca a Sainz por el P9. Gap de 1.1s. Gasly a 2.8s de Bearman.Leclerc bloquea al llegar a la curva 14. Se aleja a 3.8s de Hamilton. Colapinto a 0.7s de Sainz-Antonelli marca la vuelta más rápida. Se aleja a 9.6s de Russell. Quiere llegar al gap de 10s sobre su compañero, sin duda.Antonelli bloquea en la frenada de la curva 14 y pierde 2s al salirse de la pista. Le dicen por radio que solo quedan 3 vueltas para terminar la carrera. Colapinto deja pasar a Russell .Colapinto está sobre Sainz por el P9. Gap de 0.9s. Antonelli a 7s de Russell.¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Shanghai! Sainz mantiene a raya a Colapinto.Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:35.275 en el giro 52. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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