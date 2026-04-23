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Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos
Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos
   abr 23 /26 15:51 GMT
 Miami, Estados Unidos
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Fórmula 1 ha confirmado una modificación en el cronograma del Gran Premio de Miami. La primera y única sesión de entrenamientos libres 1 se extenderá a 90 minutos (30 minutos más), como respuesta a múltiples factores logísticos y reglamentarios.

Según el nuevo ordenamiento, la sesión 1 se disputará de 12:00 a 13:30 (hora local). Como consecuencia, todas las actividades en pista previstas antes de esa sesión han sido adelantadas en 30 minutos.

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FIA indica que la decisión obedece a tres criterios centrales: el prolongado intervalo desde la última cita del campeonato, el GP de Japón el 29 de marzo, como consecuencia de la cancelación de los GP's de Bahrein y Arabia Saudita, por el conflicto bélico en el Medio Oriente.


También se debe a los recientes ajustes técnicos y regulatorios anunciados por la FIA, y por la particularidad de que Miami opera bajo el formato Sprint, el cual reduce drásticamente el tiempo de rodaje efectivo en los entrenamientos durante el fin de semana.

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En un fin de semana convencional, los equipos disponen de tres sesiones de entrenamientos antes de la clasificación. Bajo el formato Sprint, las pruebas libres 1 es la única sesión previa a la clasificación de la Sprint, lo que eleva su importancia estratégica.

La ampliación a 90 minutos busca compensar la pérdida de rodaje y permitir a las escuderías verificar las modificaciones técnicas introducidas desde la última carrera.

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