McLaren ficha al reconocido ingeniero GianPiero Lambiase como Director de Carreras

Fortalecimiento de la estructura de mando

Transición y rol estratégico

¿Cuándo se realizará el cambio?

En un movimiento estratégico para consolidar su estructura técnica, McLaren Racing anunció la incorporación de GianPiero Lambiase en el rol de Director de Carreras. El ingeniero, figura clave en los títulos recientes de Red Bull, reportará directamente a Andrea Stella.McLaren continúa su agresiva política de reclutamiento de talento de élite. Esta posición que tendrá el reconocido ingeniero italiano, que ya existía en el organigrama del equipo, siendo gestionada de forma provisional por el propio Andrea Stella junto a sus labores de Director de Equipo.La llegada de Lambiase no es un hecho aislado, sino parte de una visión a largo plazo liderada por Zak Brown y Andrea Stella. Su incorporación se suma a las contrataciones previas de figuras de alto perfil como Rob Marshall y Will Courtenay, reforzando un departamento técnico que busca devolver a McLaren a la cima del Campeonato Mundial de forma sostenida.Con Stella y Brown bajo contratos de larga duración, la llegada del ingeniero italo-británico garantiza una estabilidad operativa crucial para los próximos años.Lambiase, conocido mundialmente por su impecable gestión desde el muro de pits y su relación técnica con Max Verstappen, aportará una experiencia invaluable en la toma de decisiones críticas durante los Grandes Premios.Su labor se centrará en el liderazgo integral del equipo de carreras, permitiendo que Andrea Stella delegue las operaciones de pista para enfocarse en la dirección general de la escudería.Aunque el anuncio es oficial, la incorporación de Lambiase no será inmediata. El ingeniero se unirá a las filas de Woking una vez finalice su compromiso contractual actual con Red Bull Racing, lo cual ocurrirá en 2028, el mismo año en el que termina el vínculo de Max Verstappen con el equipo austriaco.