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Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
   abr 1 /2026 04:42 GMT
 Buenos Aires, Argentina
 Alpine F1 Team

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
La capital de la República Argentina vibrará a final de este mes con el rugir de un auto de Fórmula 1 en sus calles y lo mejor es que será piloteado por el héroe local: Franco Colapinto.

El E20, auto de la temporada 2012 y que es impulsado por un potente motor Renault V8, será el que el piloto argentino rodará en Buenos Aires. El bólido lucirá los colores del actual BWT Alpine Formula One Team.


Mercado Libre - uno de sus patrocinadores principales -, ha sido la marca encargada de organizar este evento que se realizará el domingo 26 de abril y que denominará "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026".

"Pilotear en casa con un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde que era muy joven, lo que me impulsa cada día a seguir soñando con alcanzar todas mis ambiciones profesionales.


Cada mensaje, cada bandera y cada cántico siempre han estado ahí. Esto es para todos ustedes, para que disfrutemos juntos de este momento tan especial", indicó el piloto argentino.

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El trazado tendrá una longitud de 2 km y contempla pasar por la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Serán dos salidas a pista por parte de Franco Colapinto y además la jornada tendrá diferentes experiencias para los aficionados como shows musicales, foros y exhibiciones.


También el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está brindando el apoyo para la realización del evento, con el claro objetivo de posicionarla estratégicamente como un hub de alto impacto para eventos internacionales.

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Franco Colapinto se convertirá en el primer piloto argentino en rodar con un auto de F1 en las calles de Buenos Aires. En 2007, José María "Pechito" López realizó una exhibición en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, ubicado en la capital de Argentina.

Atentos porque aquí, en F1LATAM.COM, los mantendremos informados de todos los detalles de este evento.

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