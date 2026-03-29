FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de los cambios potenciales sería prematura

El incidente protagonizado por Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón, en el que las diferencias de velocidad por la gestión de energía fueron notorias, ha llevado a que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitiera una aclaración oficial sobre el estado del reglamento técnico para la temporada 2026.Durante la vuelta 22 en la carrera, Oliver Bearman se encontró a Franco Colapinto y debió esquivarlo tomando maniobra evasiva. Metros antes el auto del piloto argentino de Alpine venía indicando que estaba sin carga en la batería. Por esta razón la diferencia de velocidad en ambos autos era enorme, por lo que Bearman de Haas al evitarlo súbitamente terminó chocando contra las barreras de protección en la curva Spoon.De este impacto se generó un registro de 50G, siendo bastante fuerte. De hecho el piloto de Haas salió cojeando, tras sufrir el golpe en su pierna derecha. Luego de los chequeos médicos, se descartó alguna fractura, según comunicó el equipo estadounidense.Este accidente reavivó el debate sobre los parámetros de gestión energética previstos en la nueva normativa. Sin embargo, en la misiva de FIA se confirma que el reglamento fue concebido desde su origen con variables ajustables, especialmente en lo relativo al flujo de potencia.Según el comunicado difundido por la FIA, todos los actores involucrados —equipos, fabricantes de unidades de potencia, pilotos y la propia FOM— acordaron realizar una revisión estructurada únicamente después de la fase inicial de la temporada.En consecuencia, se han programado diversas reuniones durante el mes de abril para analizar el comportamiento de los autos bajo condiciones reales de competición.El ente regulador subraya que cualquier posible ajuste, en particular aquellos vinculados a la administración de la energía, requiere simulaciones rigurosas y estudios detallados. "", indica el comunicado.La FIA reitera que la seguridad seguirá siendo un pilar central de su misión, aunque descarta por ahora anunciar correcciones inmediatas. Se espera una actualización del informe una vez concluidas las sesiones de trabajo programadas para abril.