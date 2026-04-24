Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027







Considero que el regreso de Turquía al calendario de Fórmula 1 es un claro reflejo de la gran confianza depositada en nuestro país: en nuestra sólida capacidad organizativa, en nuestras modernas infraestructuras deportivas y sanitarias y, por supuesto, en la reconocida hospitalidad de la nación turca La Fórmula 1 se encuentra entre los eventos deportivos más importantes del mundo, y destaca por su espectacularidad, su público joven y su liderazgo en tecnologías automovilísticas.Considero que el regreso de Turquía al calendario de Fórmula 1 es un claro reflejo de la gran confianza depositada en nuestro país: en nuestra sólida capacidad organizativa, en nuestras modernas infraestructuras deportivas y sanitarias y, por supuesto, en la reconocida hospitalidad de la nación turca







Como ciudad, Estambul representa una puerta de entrada cultural entre Europa y Asia, y ofrece una mezcla única de historia y tradición con un enfoque vanguardista del deporte, los negocios y el entretenimiento Estamos encantados de volver a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a todos nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y exigentes de la Fórmula 1.Como ciudad, Estambul representa una puerta de entrada cultural entre Europa y Asia, y ofrece una mezcla única de historia y tradición con un enfoque vanguardista del deporte, los negocios y el entretenimiento







Istanbul Park es un circuito que ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1, y su regreso subraya nuestro compromiso común de expandir el campeonato en mercados dinámicos El regreso de la Fórmula 1 a Turquía es un claro reflejo del continuo crecimiento y el atractivo mundial de nuestro deporte, y me complace enormemente que el Gran Premio de Turquía vuelva a formar parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.Istanbul Park es un circuito que ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1, y su regreso subraya nuestro compromiso común de expandir el campeonato en mercados dinámicos

La Fórmula 1 oficializó este martes el retorno del GP de Turquía a su calendario mundial a partir de la temporada 2027, tras la firma de un acuerdo quinquenal con el Ministerio de Juventud y Deportes de Turquía.El trazado de Istanbul Park, conocido por su altísima exigencia técnica, volverá a albergar competencias del campeonato hasta 2031, con la Federación Turca de Automovilismo Deportivo (TOSFED) como socio organizador.El circuito de 5,33 kilómetros, que debutó en la máxima categoría en 2005, recupera su sitio en la elite tras una ausencia que se extenderá seis años. En aquella ocasión regresó debido a la pandemia, facilitando sus instalaciones en 2020 y 2021.La pista, valorada por los ingenieros como un banco de pruebas extremo para la mecánica y la pericia del piloto, presenta cambios de elevación pronunciados y una curva 8 de radio múltiple que exige precisión milimétrica y gestión de carga aerodinámica.El retorno supone un espaldarazo institucional: el presidente Recep Tayyip Erdogan comentó: "".Según datos oficiales, Turquía acumula 19 millones de seguidores de la categoría, con un crecimiento del 25% en Instagram y del 107% en visualizaciones de YouTube en el último año.Stefano Domenicali, máximo ejecutivo de la Fórmula 1, destacó el acuerdo: "".Entretanto Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, indicó: "", comentó el directivo.