 Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027 - F1LATAM.COM
  Horarios F1 - GP MIAMI 2026  
                          
Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
   abr 24 /26 19:21 GMT
 Estambul, Turquía
 Pirelli

Por: Gonzalo Mejía
Redactor F1LATAM.COM
La Fórmula 1 oficializó este martes el retorno del GP de Turquía a su calendario mundial a partir de la temporada 2027, tras la firma de un acuerdo quinquenal con el Ministerio de Juventud y Deportes de Turquía.

El trazado de Istanbul Park, conocido por su altísima exigencia técnica, volverá a albergar competencias del campeonato hasta 2031, con la Federación Turca de Automovilismo Deportivo (TOSFED) como socio organizador.


El circuito de 5,33 kilómetros, que debutó en la máxima categoría en 2005, recupera su sitio en la elite tras una ausencia que se extenderá seis años. En aquella ocasión regresó debido a la pandemia, facilitando sus instalaciones en 2020 y 2021.

La pista, valorada por los ingenieros como un banco de pruebas extremo para la mecánica y la pericia del piloto, presenta cambios de elevación pronunciados y una curva 8 de radio múltiple que exige precisión milimétrica y gestión de carga aerodinámica.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países

El retorno supone un espaldarazo institucional: el presidente Recep Tayyip Erdogan comentó: "La Fórmula 1 se encuentra entre los eventos deportivos más importantes del mundo, y destaca por su espectacularidad, su público joven y su liderazgo en tecnologías automovilísticas.


Considero que el regreso de Turquía al calendario de Fórmula 1 es un claro reflejo de la gran confianza depositada en nuestro país: en nuestra sólida capacidad organizativa, en nuestras modernas infraestructuras deportivas y sanitarias y, por supuesto, en la reconocida hospitalidad de la nación turca".

Según datos oficiales, Turquía acumula 19 millones de seguidores de la categoría, con un crecimiento del 25% en Instagram y del 107% en visualizaciones de YouTube en el último año.

Te podría interesar:
Calendario Temporada F1 2026

Stefano Domenicali, máximo ejecutivo de la Fórmula 1, destacó el acuerdo: "Estamos encantados de volver a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a todos nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y exigentes de la Fórmula 1.


Como ciudad, Estambul representa una puerta de entrada cultural entre Europa y Asia, y ofrece una mezcla única de historia y tradición con un enfoque vanguardista del deporte, los negocios y el entretenimiento".

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2026
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Entretanto Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, indicó: "El regreso de la Fórmula 1 a Turquía es un claro reflejo del continuo crecimiento y el atractivo mundial de nuestro deporte, y me complace enormemente que el Gran Premio de Turquía vuelva a formar parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.


Istanbul Park es un circuito que ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1, y su regreso subraya nuestro compromiso común de expandir el campeonato en mercados dinámicos", comentó el directivo.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027

Fórmula 1

Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos

Fórmula 1

Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos
FIA ajusta el reglamento técnico de la F1 2026 y lo aplicará desde el GP de Miami

Fórmula 1

FIA ajusta el reglamento técnico de la F1 2026 y lo aplicará desde el GP de Miami
McLaren ficha al reconocido ingeniero GianPiero Lambiase como Director de Carreras

Fórmula 1

McLaren ficha al reconocido ingeniero GianPiero Lambiase como Director de Carreras
Fórmula 2 será categoría telonera en los Grandes Premios de Miami y Canadá de F1

Fórmula 2

Fórmula 2 será categoría telonera en los Grandes Premios de Miami y Canadá de F1
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos

F1 Academy

F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente

Fórmula 1

FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente
El Gran Premio de Miami anuncia su primer Fan Fest Oficial en Miami Beach

Fórmula 1

El Gran Premio de Miami anuncia su primer Fan Fest Oficial en Miami Beach
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires

Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman

Fórmula 1

FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón

Fórmula 1

Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Carrera del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Miami 2026GP de Miami 2026
EN VIVO - GP Japón 2026EN VIVO - GP Japón 2026
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2026Calendario F1 2026

Noticias de AUTOS F1LATAM

abr 22 - 18:40
Nissan supera las 40 mil unidades de su tecnología e-POWER en Latinoamérica Nissan supera las 40 mil unidades de su tecnología e-POWER en Latinoamérica
abr 21 - 20:18
Deepal y Changan logran en Colombia un nuevo récord en ventas, promoviendo la movilidad eléctrica Deepal y Changan logran en Colombia un nuevo récord en ventas, promoviendo la movilidad eléctrica
abr 21 - 18:26
Chevrolet Sonic 2027: características y diseño del nuevo SUV que debutó en Brasil Chevrolet Sonic 2027: características y diseño del nuevo SUV que debutó en Brasil
abr 20 - 15:17
Chery E5 en Colombia: preventa se agotó en 5 horas y alcanzó 700 reservas en 24 horas Chery E5 en Colombia: preventa se agotó en 5 horas y alcanzó 700 reservas en 24 horas
abr 17 - 11:38
Nuevo Audi Q3 2026 en Colombia: llega con tecnología mild-hybrid y mayor enfoque digital Nuevo Audi Q3 2026 en Colombia: llega con tecnología mild-hybrid y mayor enfoque digital
abr 13 - 21:06
Nuevo Mercedes-Benz EQS 2026: tecnología de 800 voltios y hasta 926 kms de autonomía Nuevo Mercedes-Benz EQS 2026: tecnología de 800 voltios y hasta 926 kms de autonomía
abr 13 - 19:09
Ford GT Mk IV rompe récord en Nürburgring y se convierte en el estadounidense más rápido Ford GT Mk IV rompe récord en Nürburgring y se convierte en el estadounidense más rápido
abr 13 - 16:58
Conocimos en Brasil, desde cero, el proceso de desarrollo y ejecución del Nuevo Chevrolet Sonic Conocimos en Brasil, desde cero, el proceso de desarrollo y ejecución del Nuevo Chevrolet Sonic
abr 13 - 08:16
Mercado de motos en Colombia 'voló' en marzo: más de 118.000 matrículas Mercado de motos en Colombia 'voló' en marzo: más de 118.000 matrículas
abr 08 - 11:03
Mazda EZ-6/Mazda6e es elegido Mejor Diseño de Auto del Año 2026 Mazda EZ-6/Mazda6e es elegido Mejor Diseño de Auto del Año 2026
abr 01 - 23:22
El Tesla Model Y rompió los esquemas y se coronó como el carro más vendido en Colombia en marzo El Tesla Model Y rompió los esquemas y se coronó como el carro más vendido en Colombia en marzo
abr 01 - 17:43
El mercado de carros nuevos tuvo su acelerón en marzo: se matricularon más de 28.000 vehículos El mercado de carros nuevos tuvo su acelerón en marzo: se matricularon más de 28.000 vehículos
+ Ver más noticias +