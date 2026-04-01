El Gran Premio de Miami anuncia su primer Fan Fest Oficial en Miami Beach

abr 1 /2026 05:41 GMT Miami, Estados Unidos Miami Grand Prix

Por: Gonzalo Mejía

Redactor F1LATAM.COM







South Florida Motorsports, empresa promotora del Gran Premio, confirmó que entre el 29 de abril y el 3 de mayo se instalará este evento de acceso gratuito en Lummus Park, diseñado para canalizar la afluencia masiva de público sin que el Miami International Autodrome en el Hard Rock Stadium, sea el único punto de concentración.





Katharina Nowak, presidenta del FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX, enmarcó la iniciativa como un mecanismo para gestionar la experiencia del espectador en un enclave de alta demanda turística.



" Es una vía adicional para que los aficionados vivan la semana de carreras en Miami Beach ", declaró, subrayando que el montaje busca tanto consolidar la fidelización de los seguidores como actuar de punto de entrada para audiencias no familiarizadas con la categoría.





La infraestructura del evento se articulará en torno al escenario Ticketmaster Stage, desde donde se retransmitirán las sesiones de entrenamientos, clasificación, sprint y el Gran Premio.



Los asistentes también encontrarán un programa que incluyen exhibiciones de las escuderías Aston Martin Aramco y Visa Cash App Racing Bulls, así como una zona de experiencia interactiva a cargo de Red Bull, donde se instalarán simuladores de conducción y pruebas de reacción para el público.





El apartado comercial y de activaciones de marca presenta un despliegue diverso. Dermalogica intervendrá con una instalación denominada The D1 Pit Stop, orientada al análisis facial de alta precisión, mientras que Ford Racing centrará su participación en la exposición de su gama todoterreno Raptor.



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La oferta gastronómica y de ocio incluirá un jardín de champán y una barra temática de Jack Daniel’s operada desde un remolque tipo Airstream, junto con una zona de degustación de bebidas sin alcohol de Heineken 0.0.





La logística de movilidad también ha sido considerada mediante la inclusión de Waymo, que dispondrá de una zona de exposición para sus vehículos de conducción autónoma, habilitando además un área de descanso con gradería.



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Con este operativo, los organizadores buscan redistribuir la alta densidad de visitantes prevista para la quinta cita del calendario, ofreciendo una alternativa oficial fuera del recinto del autódromo de Hard Rock Stadium. La inscripción para acceder al recinto ya está habilitada en el portal oficial de la prueba.





Para más información y registro lo pueden hacer en Los organizadores del Gran Premio de Miami siguen generando espacios y experiencias para los aficionados, en especial para aquellos que no lograron adquirir entradas para asistir al circuito. Se anunció que el primer Fan Fest se realizará en Miami Beach.South Florida Motorsports, empresa promotora del Gran Premio, confirmó que entre el 29 de abril y el 3 de mayo se instalará este evento de acceso gratuito en Lummus Park, diseñado para canalizar la afluencia masiva de público sin que el Miami International Autodrome en el Hard Rock Stadium, sea el único punto de concentración.Katharina Nowak, presidenta del FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX, enmarcó la iniciativa como un mecanismo para gestionar la experiencia del espectador en un enclave de alta demanda turística.", declaró, subrayando que el montaje busca tanto consolidar la fidelización de los seguidores como actuar de punto de entrada para audiencias no familiarizadas con la categoría.La infraestructura del evento se articulará en torno al escenario Ticketmaster Stage, desde donde se retransmitirán las sesiones de entrenamientos, clasificación, sprint y el Gran Premio.Los asistentes también encontrarán un programa que incluyen exhibiciones de las escuderías Aston Martin Aramco y Visa Cash App Racing Bulls, así como una zona de experiencia interactiva a cargo de Red Bull, donde se instalarán simuladores de conducción y pruebas de reacción para el público.El apartado comercial y de activaciones de marca presenta un despliegue diverso. Dermalogica intervendrá con una instalación denominada The D1 Pit Stop, orientada al análisis facial de alta precisión, mientras que Ford Racing centrará su participación en la exposición de su gama todoterreno Raptor.La oferta gastronómica y de ocio incluirá un jardín de champán y una barra temática de Jack Daniel’s operada desde un remolque tipo Airstream, junto con una zona de degustación de bebidas sin alcohol de Heineken 0.0.La logística de movilidad también ha sido considerada mediante la inclusión de Waymo, que dispondrá de una zona de exposición para sus vehículos de conducción autónoma, habilitando además un área de descanso con gradería.Con este operativo, los organizadores buscan redistribuir la alta densidad de visitantes prevista para la quinta cita del calendario, ofreciendo una alternativa oficial fuera del recinto del autódromo de Hard Rock Stadium. La inscripción para acceder al recinto ya está habilitada en el portal oficial de la prueba.Para más información y registro lo pueden hacer en https://f1miamigp.com/fan-fest

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