FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció la apertura del periodo de inscripción para la temporada 2026 del FIA Smart Driving Challenge (SDC), una competición global que busca identificar al conductor más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente de todo el mundo.
A diferencia de los certámenes tradicionales de la organización, esta prueba no transcurre en un circuito cerrado ni enfrenta a pilotos profesionales a bordo de prototipos de altas prestaciones.
El escenario es la vía pública, y los vehículos participantes abarcan cualquier tipología de automóvil presente en el parque móvil mundial. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial de la competición o mediante la aplicación móvil diseñada para tal fin.
Te podría interesar:
El certamen, que se extenderá hasta diciembre, se estructura en siete rondas eliminatorias. Al término de estas, los veinte conductores con mejor puntuación accederán a los playoffs, donde disputarán dos plazas para la Gran Final, un enfrentamiento directo que determinará al ganador absoluto.
El desarrollo técnico de la competición corre a cargo de la tecnológica Greater Than, cuya inteligencia artificial procesa los datos de conducción obtenidos mediante la conexión Bluetooth del teléfono móvil al vehículo. El sistema evalúa parámetros vinculados a la seguridad y la eficiencia energética, devolviendo al usuario una puntuación y recomendaciones específicas con el objetivo de promover un cambio sostenido en los hábitos al volante.
Te podría interesar:
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, subrayó la naturaleza universal de la iniciativa: "La conducción inteligente no es una habilidad reservada únicamente a los profesionales cuando compiten; es una filosofía que todos podemos adoptar cada vez que nos sentamos al volante. Este desafío reúne a una comunidad global de automovilistas unidos por el objetivo de lograr una movilidad más segura y sostenible
".
Los resultados de la edición precedente reflejan el impacto de la propuesta. En 2025, participantes provenientes de 97 países lograron una reducción promedio del 9% en el consumo de batería o en las emisiones de CO2, porcentaje que se elevó hasta casi el 30% en el caso del campeón, Alexandre Stricher. Asimismo, los competidores operaron con un nivel de riesgo un 37,5% inferior al de un conductor promedio.
Te podría interesar:
Willem Groenewald, secretario general de Movilidad Automovilística y Sostenibilidad de la FIA, destacó la accesibilidad como uno de los pilares del programa: "Cada trayecto cotidiano —al trabajo, a la compra o al colegio— se convierte en una oportunidad para escalar en la clasificación. La belleza de este desafío reside en su simplicidad
".
Por su parte, Johanna Forseke, entrante consejera delegada de Greater Than, señaló la relevancia coyuntural de la octava edición: "Nuestra inteligencia artificial potencia una iniciativa que ha crecido significativamente en alcance e impacto. La necesidad de enfocarse en una conducción segura y sostenible es ahora más apremiante que nunca. La alta participación demuestra el interés de los conductores por aprender a partir de datos objetivos
".
Te podría interesar:
Los participantes pueden visitar el sitio web de FIA Smart Driving Challenge
o descargar la App (App Store y Google Play) para obtener más información.