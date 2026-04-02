FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente

La conducción inteligente no es una habilidad reservada únicamente a los profesionales cuando compiten; es una filosofía que todos podemos adoptar cada vez que nos sentamos al volante. Este desafío reúne a una comunidad global de automovilistas unidos por el objetivo de lograr una movilidad más segura y sostenible

Cada trayecto cotidiano —al trabajo, a la compra o al colegio— se convierte en una oportunidad para escalar en la clasificación. La belleza de este desafío reside en su simplicidad

Nuestra inteligencia artificial potencia una iniciativa que ha crecido significativamente en alcance e impacto. La necesidad de enfocarse en una conducción segura y sostenible es ahora más apremiante que nunca. La alta participación demuestra el interés de los conductores por aprender a partir de datos objetivos