Honda reconoce avances con Aston Martin desde Miami pero con máxima cautela

Hemos progresado lo suficiente como para implementar contramedidas adicionales en Miami y más adelante en la temporada

Objetivamente, este progreso no tendrá un impacto visible en el rendimiento de la unidad de potencia, así que no debemos esperar grandes saltos hacia adelante aquí

clave para maximizar el rendimiento

Es primordial mantener las temperaturas de la unidad de potencia bajo control

La FP1 será muy importante aquí

A diferencia del optimismo que suele tener en la antesala de cualquier Gran Premio, Shintaro Orihara, Gerente General de Pista e Ingeniero Jefe del área de unidades de Honda, ha optado por un diagnóstico cauto y técnicamente riguroso sobre el estado actual del propulsor del Aston Martin AMR26.En declaraciones previas al fin de semana de Sprint en Miami, el ingeniero japonés subrayó que, si bien se han logrado avances concretos en la reducción de vibraciones, estos no se traducirán en una ganancia apreciable de prestaciones en pista.", explicó Orihara. Sin embargo, fue enfático al exponer las expectativas: "".El Autódromo Internacional de Miami, primera pista del calendario 2026 con predominio de curvas lentas, plantea un desafío distinto al de Suzuka. Su trazado combina dos largas secciones de vía recta con múltiples curvas de baja velocidad, lo que exige una puesta a punto del auto particularmente compleja.Desde la perspectiva del motor, la prioridad será mejorar el control en el sector lento y optimizar la gestión energética, un factor que Orihara considera "".Además, Miami representa el primer fin de semana de alta temperatura en la temporada, un aspecto que adquiere relevancia crítica bajo el nuevo reglamento técnico. "", advirtió el ingeniero.El formato Sprint, con una sola sesión de entrenamientos libres (90 minutos), añade presión. Esa única hora y media será determinante para ajustar la configuración de refrigeración antes de la clasificación Sprint.", sentenció Orihara, en un mensaje que deja claro que cualquier optimización deberá lograrse en un margen extremadamente reducido.