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Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
   abr 29 /26 14:23 GMT
 Miami, Estados Unidos
 Haas F1 Team

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El equipo Cadillac utilizará una librea distinta a la habitual durante el Gran Premio de Miami, programado para el 1 al 3 de mayo. ¿El motivo? Su primer Grande Premio en casa de los tres que tiene en Estados Unidos.

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La decoración incorpora elementos de la iconografía del país. El diseño, auspiciado por el patrocinador principal TWG AI, parte de la base bicromática (blanco y negro) que la formación dio a conocer durante el Super Bowl LX de febrero de 2026.

Sobre esa estructura, se han añadido un motivo de franjas y estrellas. El alerón delantero incluye 50 estrellas individuales, una por cada estado de la Unión. En la parte trasera, el alerón principal muestra las siglas “USA” con los colores rojo, blanco y azul.

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Los pilotos Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas también estrenarán overoles específicos para la carrera de Miami, con detalles que remiten a la simbología estadounidense.

Cassidy Towriss, asesor jefe de marca de Cadillac F1, declaró que la decoración "es deliberada y segura". Añadió que "ésta es nuestra primera carrera en casa, y nos importaba que los aficionados sigan reconociendo lo que ya conocen".

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Drew Cukor, presidente de TWG AI, calificó la librea como "una declaración de identidad e intención" y señaló que refleja "la herencia compartida de dos marcas estadounidenses".

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