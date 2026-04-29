Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
El equipo Cadillac utilizará una librea distinta a la habitual durante el Gran Premio de Miami, programado para el 1 al 3 de mayo. ¿El motivo? Su primer Grande Premio en casa de los tres que tiene en Estados Unidos.
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La decoración incorpora elementos de la iconografía del país. El diseño, auspiciado por el patrocinador principal TWG AI, parte de la base bicromática (blanco y negro) que la formación dio a conocer durante el Super Bowl LX de febrero de 2026.
Sobre esa estructura, se han añadido un motivo de franjas y estrellas. El alerón delantero incluye 50 estrellas individuales, una por cada estado de la Unión. En la parte trasera, el alerón principal muestra las siglas “USA” con los colores rojo, blanco y azul.
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Los pilotos Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas también estrenarán overoles específicos para la carrera de Miami, con detalles que remiten a la simbología estadounidense.
Cassidy Towriss, asesor jefe de marca de Cadillac F1, declaró que la decoración "es deliberada y segura
". Añadió que "ésta es nuestra primera carrera en casa, y nos importaba que los aficionados sigan reconociendo lo que ya conocen
".
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Drew Cukor, presidente de TWG AI, calificó la librea como "una declaración de identidad e intención
" y señaló que refleja "la herencia compartida de dos marcas estadounidenses
".