Fórmula 2 será categoría telonera en los Grandes Premios de Miami y Canadá de F1

Un debut sin precedentes

Llevar el campeonato a Norteamérica es un paso importante en nuestro crecimiento global, fortaleciendo el camino hacia la Fórmula 1 y conectando con nuevas audiencias>

Desafíos logísticos y técnicos

No fue algo sencillo de lograr, pero traer la F2 a Norteamérica es fantástico. Permitirá que nuestros pilotos se mantengan en ritmo de carrera lo antes posible

Configuración del calendario 2026

Luego de unos ajustes obligatorios en el calendario por la situación en Oriente Medio, la FIA informó que Miami y Montreal albergarán la segunda y tercera ronda del Campeonato de Fórmula 2. Este movimiento marca el debut histórico de la categoría de plata en suelo norteamericano.La Fórmula 2 de la FIA anunció una reestructuración significativa de su calendario 2026. Debido a la cancelación de las rondas inicialmente previstas en Sakhir (Bahrein) y Jeddah (Arabia Saudita) para el mes de abril, la categoría movió fichas rápidamente para asegurar la continuidad del campeonato, sumando dos trazados de alto nivel técnico al calendario junto a la Fórmula 1.Por primera vez en su historia, el campeonato de antesala a la F1 cruzará el Atlántico para competir en Estados Unidos y Canadá. La acción se reanudará en el Gran Premio de Miami del 1 al 3 de mayo, seguido del Gran Premio de Canadá en Montreal, del 22 al 24 de ese mismo mes.Este ajuste no solo evita un vacío prolongado en la competición tras la apertura en Melbourne, sino que ofrece a los equipos y pilotos un desafío técnico inédito. "", afirmó Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.El paso por Miami y Montreal obligará a las escuderías de F2 a adaptar sus configuraciones a dos circuitos urbanos y semiurbanos con características muy distintas. Mientras que Miami exige una eficiencia aerodinámica media-alta, el trazado de Montreal castiga severamente los frenos y requiere una excelente gestión de la tracción a la salida de sus chicanas.Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, destacó la complejidad de organizar estas rondas en tiempo récord: "".Tras el inicio de temporada en Melbourne durante el mes de marzo, el certamen continuará su gira internacional en Miami y Montreal antes de regresar a territorio europeo para las citas en Montecarlo y Barcelona en junio.La actividad proseguirá durante julio en Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps y Budapest. Para el cierre de la temporada, la categoría visitará Monza y Madrid en septiembre, Bakú a finales de ese mismo mes, y finalizará la campaña en Lusail y Yas Island durante diciembre.Este cambio estratégico asegura que los talentos de la F2 tengan exposición en los mercados de mayor crecimiento para el automovilismo mundial, garantizando un espectáculo de alto nivel para los fanáticos que asistan a las citas de Miami y Montreal.