F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos

La categoría de desarrollo femenino, F1 Academy, confirmó una reestructuración parcial de su calendario 2026 con la introducción de un fin de semana de tres carreras en dos Grandes Premios.La medida es generada por la cancelación del evento programado en Arabia Saudita y responde a una estrategia orientada a maximizar el tiempo de competición efectiva.Según el anuncio oficial, el Circuito Gilles Villeneuve (Montreal, Ronda 2) y el Circuito de Las Americas (Austin, Ronda 5) tendrán el nuevo esquema, que incluye una ‘Opening Race’ junto a la carrera con parrilla invertida y la carrera principal o ‘Feature Race’.La parrilla de salida de la Opening Race se determinará a partir del segundo mejor tiempo de cada piloto en la única sesión de clasificación, de 30 minutos. Esta modificación obliga a los competidores a ejecutar dos vueltas rápidas válidas, añadiendo una variable táctica hasta ahora inexistente.La Opening Race otorgará puntuación completa tanto para el campeonato de pilotos como para el de equipos, incluyendo un punto adicional para la vuelta rápida. No se asignarán puntos por la pole position.Con esta adición, el calendario 2026 se estabiliza en 14 carreras, compensando la baja del Gran Premio de Arabia Saudí, previsto originalmente para abril.Susie Wolff, directora ejecutiva de la serie, explicó que el cambio busca elevar los fines de semana de carrera, sin caer en espectáculo vacío.Por su parte, Delphine Biscaye, jefa de operaciones de competición, subrayó que la normativa permitirá aplicar este formato solo en rondas seleccionadas, en función de la disponibilidad de tiempo de pista y necesidades de consistencia del calendario.Los promotores de Canadá y Austin colaboraron en el diseño del formato, que entrará en vigor a partir de 2026. No se contempla, por ahora, su extensión al resto de los Grandes Premios.