Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Singapur

oct 5 /2025 14:32 GMT Singapur, Singapur McLaren



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





En instantes el resumen de carrera y las posiciones finales



Vuelta a vuelta del GP de Singapur 2025:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Russell mantiene el P1. Norris pasa del P5 al P3 superando a Piastri y Antonelli. Leclerc sube al P5. Colapinto sube 3 lugares. Se ubica P13. Norris dice que tuvo un contacto..



Vuelta 2: El endplate derecho del alerón delantero de Norris tiene un daño. Se tocaron con Piastri en la curva 3 en la partida. Russell a 1.7s de Verstappen. Lo aleja de DRS. George con medios y Max con blandos.



Vuelta 3: Le dicen a Norris que no se preocupe por el daño del alerón. Norris se acerca a Verstappen por el P2. Gap de 0.7s. Entretanto Piastri se aleja a 2.2s.



Vuelta 4: Antonelli y Hamilton cerca de Leclerc por el P5. Russell ahora a 2.4s de Verstappen. Norris a 0.8s de Max por el P2.



Vuelta 5: Norris se sale del DRS de Verstappen. Russell sigue alejándose de Verstappen a 2.9s. Antonelli sigue cerca de Leclerc. El resto abren diferencia.



Vuelta 6: No hay investigación por el toque entre Norris y Piastri. Se queja Oscar. Stroll presiona a Colapinto por el P13. Russell a 3.4s de Verstappen.



Vuelta 7: Verstappen mejora su ritmo respecto a Norris pero no con Russell. 1.9s y 3.6s respectivamente. Una bandera amarilla doble en el sector 5, luego se remueve. Hamilton a 1.2s de Antonelli por el P6.



Vuelta 8: Bortoleto en el P15 a 1.4s de Stroll y se le acerca Ocon. Hadjar P9 presionando a Alonso. Gap de 0.7s.



Vuelta 9: Verstappen comienza a preservar el compuesto blando. Norris se acerca a 1.6s con medio.



Vuelta 10: Russell muy fuerte aprovechando el buen ritmo del Mercedes con este compuesto medio. El único que gira en 1:36. Gap de 5.2s sobre Verstappen.



Vuelta 11: Los Williams de Sainz y Albon estancados en el fondo. La descalificación los tiene en el P18 y P20 respectivamente. Gasly en el P19 contiene al tailandés.



Vuelta 12: Hamilton conectado a Antonelli por el P6. Gap de 0.7s. Hadjar hace lo propio con Alonso por el P8 y Tsunoda con Ocon por el P16.



Vuelta 13: El Mercedes de Russell en otro planeta. Ya son 7s sobre Verstappen.



Vuelta 14: En pits Bortoleto y Tsunoda. Los primeros en ingresar. Se le escapa un neumático a los mecánicos de Sauber. Uno de ellos lo salva de ingresar al pit lane.



Vuelta 15: Colapinto en pits. Blandos por medios para el argentino. Sale en el P18. Russell a 7.9 de Verstappen.



Vuelta 16: Todos entran a gestionar los neumáticos. Ningún piloto está en activación de DRS. Russell sigue en 1:36. El resto en 1:37 y 1:38.



Vuelta 17: Los mecánicos de McLaren haciendo teatro alistando la detención para que Red Bull caiga con Verstappen. No lo logran.



Vuelta 18: Norris se acerca a Verstappen. Gap de 1s.



Vuelta 19: Colapinto a 5.7s de Albon, descontándole 1s por vuelta tras la detención.



Vuelta 20: Verstappen en pits. Sale en el P7 cambiando blandos por duros. Irá hasta el final. Está a 8s de Hamilton por el P6. De inmediato marca el mejor S2. Se calentó rápido el neumático.



Vuelta 21: Norris a 10.2s de Russell por el P1. Hadjar en pits. Sale por delante de Colapinto en el P17.



Vuelta 22: Leclerc en pits. Sale en el P10 tras Bearman y Hülkenberg. Russell a 9.6s de Norris. El de Mercedes comienza a perder tiempo. Charles pasa a Nico y es P9.



Vuelta 23: Verstappen marca la vuelta rápida. Está a 3.5s de Hamilton por el P5. Norris a 9.1s de Russell. Albon presiona a Gasly por el P15. Gap de 0.6s.



Vuelta 24: Los únicos que giran en 1:36 son Norris, Piastri y Verstappen.



Vuelta 25: Hamilton en pits y sale en el P9. Verstappen sube al P5. Ahora tiene a 5.8s a Antonelli.



Vuelta 26: Russell y Antonelli en pits. Salen en el P3 y P7 respectivamente. También ingresa Hülkenberg. Verstappen con la vuelta más rápida. Son 3.2s con Russell. George reacciona y comienza a alejarse de Max en el P3.



Vuelta 27: Norris en pits. Sale en el P4 a 5s de Verstappen. Le dicen a Hadjar que debe tener cuidado con el motor. El francés se queja.



Vuelta 28: Piastri en pits. Detención lenta de 5.2s. Cae al P4. Problemas en la detención de Alonso en el neumático delantero derecho. Se demoran 9.2s. Sale en el P15 el español.



Vuelta 29: Verstappen a 3.9s de Russell por el P1. Norris en P3 está a 9.7s sobre su compañero Oscar Piastri. Antonelli presiona a Leclerc por el P5.



Vuelta 30: Sainz en el P11 se acerca a Ocon. Entra en DRS.



Vuelta 31: Ocon en pits. Sainz P10. Ahora Bearman se acerca a Carlos. Entra en DRS.



Vuelta 32: Russell a 3.3s de Verstappen. Se va acercando. Norris a 4.4s de Max por el P2



Vuelta 33: Verstappen ahora a 3s de Russell. Comienza la presión sobre el británico de Mercedes. Ambos con duros. George tiene 6 vueltas más nuevo el neumático.



Vuelta 34: Gasly rozando el muro de la curva 17. Le alcanza a sacar algo de concreto.



Vuelta 35: Verstappen a 2.7s de Russell. Norris a 4.4s de Max. Antonelli se acerca a 1.3s de Leclerc por el P5.



Vuelta 36: Sainz presiona a Stroll por el P9. Lawson en P8. Estos tres pilotos aún no se han detenido al igual que Albon.



Vuelta 37: Verstappen bloquea en la curva 14. Pierde distancia con Russell a 4.9 y Norris se acerca a 1.6s. Se queja Max por el auto.



Vuelta 38: Alonso pasa a Hadjar por el P13. Stroll sigue conteniendo a Sainz, Bearman y Albon.



Vuelta 39: Stroll en pits. Llevaba compuesto blando de 38 vueltas. Sale con medios usados. Cae al último lugar.



Vuelta 40: Norris se acerca a 1.4s de Verstappen. Russell está a 4.6s de Max.



Vuelta 41: Bearman presiona a Sainz por el P9. Ambos siguen sin detenerse. Llevan medio y duro respectivamente.



Vuelta 42: Norris rozando el muro de la curva 17. Se aleja a 2.5s de Verstappen. Colapinto a 1.5s de Tsunoda por el P14.



Vuelta 43: Hülkenberg toca levemente a Colapinto. El argentino defiende el P14. Previamente Franco estuvo en duelo con Tsunoda.



Vuelta 44: Norris a 1.4s de Verstappen y a 5.9s de Piastri.



Vuelta 45: Hülkenberg bloquea y casi se lleva por delante a Colapinto. Car al último lugar.



Vuelta 46: Russell se queja por las banderas azules con los coleros. Norris se acerca a 0.6s de Verstappen.



Vuelta 47: Hamilton en pits y sale con blandos en el P7. Tráfico para Verstappen y Norris. Piastri a 3.8s de Lando..



Vuelta 48: Alonso presiona a Lawson por el P8. El neozelandés aún con el compuesto medio con el que inició la carrera. Lo pasa el español.



Vuelta 49: Hamilton marca la vuelta más rápida. Norris en DRS con Verstappen. Gap de 0.7s. Lawson en pits.



Vuelta 50: Sainz es el único que no se ha detenido. Está en el P9 esperando el Safety Car. Contiene a Bearman y Hadjar.



Vuelta 51: Verstappen se defiende de Norris. Gap de 0.5s por el P2.



Vuelta 52: Sainz en pits. Tsunoda se conecta a Hadjar por el P10. Colapinto en el P12 a 12s de Yuki.



Vuelta 53: Antonelli se acerca a Leclerc por el P5. Gap de 0.6s



Vuelta 54: Norris intenta pasar a Verstappen colocándose a la par. Corre riesgos el británico de McLaren. Piastri se acerca a 3s de Lando.



Vuelta 55: Sainz con blandos pasa a Stroll y Colapinto. Está a 6s de Tsunoda. Es 4s más rápido por vuelta que el japonés.



Vuelta 56: Russell a 6.1s de Verstappen. Hamilton pasa a Leclerc y es P6. Sainz a 3.1s de Tsunoda por el P11. Albon con todo sobre Stroll por el P14.



Vuelta 57: Norris se conecta de nuevo a Verstappen. Gap de 0.5s. Piastri sigue a 3s de Lando. Hamilton a 2.4s de Antonelli y cayendo el gap.



Vuelta 58: Difícil poder pasar en el Marina Bay. Norris a 0.6s de Verstappen con DRS. Hamilton a 1.5s de Antonelli.



Vuelta 59: Sainz pasó a Tsunoda. Ahora está a 1.5s de Hadjar por el P10. Stroll contiene a Colapinto, Albon y Lawson por el P13.



Vuelta 60: Hamilton en DRS con Antonelli. Gap de 0.4s. Lewis con blandos de 15 vueltas y Kimi con duros de 33 giros.



Vuelta 61: Hamilton se desconecta de Antonelli. Gap de 5.9s ahora. Leclerc lo pasa a Lewis. Russell a 5.4s de Verstappen.



Vuelta 62: ¡Última vuelta en el Marina Bay Circuit! Norris a 0.8s de Verstappen. Piastri a 2.1s de Lando.



Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:33.808 en el giro 48. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Con los resultados finales de este GP de Singapur en el segundo Lando Norris (314), tercero Max Verstappen (273), cuarto George Russell (237), quinto Charles Leclerc (173), sexto Lewis Hamilton (127), séptimo Kimi Antonelli (88), octavo Alex Albon (70), noveno Isack Hadjar (39) y décimo Nico Hülkenberg (37).



En el segundo Mercedes (325), terceroFerrari (300), cuarto Red Bull (290), quinto Williams (102), sexto Racing Bulls (72), séptimo Aston Martin (66), octavo Sauber (55), noveno Haas (46) y último Alpine (20).



La decimonovena válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará en dos semanas, del 17 al 19 de octubre con motivo del GP de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas.



