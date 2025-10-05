Lewis Hamilton es penalizado tras finalizar la carrera del GP de Singapur

Los comisarios del Gran Premio de Singapur acaban de confirmar que el piloto británico Lewis Hamilton ha sido penalizado por cometer una infracción durante la carrera de esta noche en el Marina Bay Circuit.Las autorizades encontraron que el piloto de Ferrari no cumplió con el artículo 33.3 de las Regulaciones Deportivas y el 12.2.1 i) del Código Internacional del Deporte, al dejar la pista en múltiples ocasiones sin justificación.Luego de haber escuchado al representante del equipo y al piloto, y de verificar los sistemas de posicionamiento con los datos, video y radio, los comisarios tomaron esta decisión.En la audiencia Lewis Hamilton comentó que estaba manejando un problema con los frenos. Dicho esto, siguiendo el documento de los estándares de pilotaje, los comisarios consideraron que esta no es una razón justificable y por ende se le aplica la penalización correspondiente que es de 5 segundos.Lewis Hamilton había terminado séptimo, pero con ese castigo cae al octavo lugar, siendo favorecido Fernando Alonso. El español en su radio había expresado su malestar por el pilotaje de forma insegura por parte del británico.Los equipos que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.