Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Muy buena sesión de clasificación en el Marina Bay Circuit con una sorpresa: la pole position de George Russell. Del drama a la alegría. Así se puede documentar el proceso del piloto británico durante este fin de semana en el GP de Singapur. A su lado partirá Max Verstappen.
Para George Russell
ayer fue un día para el olvido. La colisión en la segunda sesión, la cual lo dejó fuera
, fue una pésima noticia para él, tanto que en la prueba libre de hoy, comentó que no tenía confianza en la curva 16, en la del incidente.
En la clasificación todo fue diferente, en especial desde en la Q2 cuando colocó el mejor tiempo y dio el primer aviso de lo que podría dar el salto. Y efectivamente así fue gracias a un tiempo de 1:29.158. Era tan consistente que en su última vuelta mejoró 7 milésimas. Mañana tiene una buena posibilidad de dejar atrás los resultados negativos que ha logrado en este trazado.
Para Mercedes
también fue satisfactoria la clasificación de Kimi Antonelli
con el cuarto lugar. El joven italiano se recuperó luego que en la Q2 le fuera eliminada su vuelta rápida por exceder el límite de pista en la curva 2. A pesar de eso y del riesgo de quedar fuera, se recuperó y ganó confianza.
Max Verstappen
partirá segundo y reconoció que un error al final lo privó de tener un mejor registro. El neerlandés fue el más veloz en las pruebas libres y sin duda es un gran candidato para llevarse la victoria. Su compañero en Red Bull
, el japonés Yuki Tsunoda
, tuvo una mala noche clasificando decimoquinto.
Los McLaren
de Oscar Piastri
y Lando Norris
clasificaron tercero y quinto respectivamente, mostrando una baja de rendimiento. El equipo mañana podría ser campeón de constructores con una solo tener a uno de sus pilotos en el podio.
Clasificación poco brillante para Ferrari
con el sexto puesto de Lewis Hamilton
y el séptimo de Charles Leclerc
. De momento es el cuarto equipo, pero hay que esperar su ritmo en carrera.
Dos jóvenes pilotos terminaron en Q3 en el octavo y noveno lugar. Se trata de Isack Hadjar
de Racing Bulls
y Oliver Bearman
de Haas
, mientras que Fernando Alonso
de Aston Martin
fue décimo. Al español le disgustó esta posición debido al buen rendimiento del auto en las dos sesiones de ayer.
También sorpresa la eliminación de los Williams
en Q2 con Alex Albon
en decimosegundo y Carlos Sainz
decimotercero. El ritmo en libres fue fuerte pero en esta sesión desentonaron. Para colmo de males, están siendo investigados por una infracción en el DRS.
Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto
de Stake Kick Sauber
y Franco Colapinto
de Alpine
terminaron decimosexto y decimoctavo.
En el último lugar finalizó Pierre Gasly
de Alpine. El francés tuvo una salida de pista generó una bandera amarilla, afectando a varios pilotos que estaban en su vuelta rápida.
Mañana a las 20:00 hora local iniciará la carrera del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:29.158
|-.---
|
Q3
|2
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:29.340
|+0.182
|
Q3
|3
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:29.524
|+0.366
|
Q3
|4
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:29.537
|+0.379
|
Q3
|5
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:29.586
|+0.428
|
Q3
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:29.688
|+0.530
|
Q3
|7
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:29.784
|+0.626
|
Q3
|8
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:29.846
|+0.688
|
Q3
|9
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:29.868
|+0.710
|
Q3
|10
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:29.955
|+0.797
|
Q3
|11
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:30.141
|+0.983
|
Q2
|12
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:30.202
|+1.044
|
Q2
|13
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:30.235
|+1.077
|
Q2
|14
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:30.320
|+1.162
|
Q2
|15
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:30.353
|+1.195
|
Q2
|16
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:30.820
|+1.662
|
Q1
|17
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:30.949
|+1.791
|
Q1
|18
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:30.982
|+1.824
|
Q1
|19
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:30.989
|+1.831
|
Q1
|20
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:31.261
|+2.103
|
Q1