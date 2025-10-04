 Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur - F1LATAM.COM
  Repetición - CLASIFICACIÓN - GP SINGAPUR

                          

Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur
   oct 4 /2025 15:07 GMT
 Singapur, Singapur
 Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Muy buena sesión de clasificación en el Marina Bay Circuit con una sorpresa: la pole position de George Russell. Del drama a la alegría. Así se puede documentar el proceso del piloto británico durante este fin de semana en el GP de Singapur. A su lado partirá Max Verstappen.

Para George Russell ayer fue un día para el olvido. La colisión en la segunda sesión, la cual lo dejó fuera, fue una pésima noticia para él, tanto que en la prueba libre de hoy, comentó que no tenía confianza en la curva 16, en la del incidente.

En la clasificación todo fue diferente, en especial desde en la Q2 cuando colocó el mejor tiempo y dio el primer aviso de lo que podría dar el salto. Y efectivamente así fue gracias a un tiempo de 1:29.158. Era tan consistente que en su última vuelta mejoró 7 milésimas. Mañana tiene una buena posibilidad de dejar atrás los resultados negativos que ha logrado en este trazado.

Para Mercedes también fue satisfactoria la clasificación de Kimi Antonelli con el cuarto lugar. El joven italiano se recuperó luego que en la Q2 le fuera eliminada su vuelta rápida por exceder el límite de pista en la curva 2. A pesar de eso y del riesgo de quedar fuera, se recuperó y ganó confianza.

Max Verstappen partirá segundo y reconoció que un error al final lo privó de tener un mejor registro. El neerlandés fue el más veloz en las pruebas libres y sin duda es un gran candidato para llevarse la victoria. Su compañero en Red Bull, el japonés Yuki Tsunoda, tuvo una mala noche clasificando decimoquinto.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris clasificaron tercero y quinto respectivamente, mostrando una baja de rendimiento. El equipo mañana podría ser campeón de constructores con una solo tener a uno de sus pilotos en el podio.

Clasificación poco brillante para Ferrari con el sexto puesto de Lewis Hamilton y el séptimo de Charles Leclerc . De momento es el cuarto equipo, pero hay que esperar su ritmo en carrera.

Dos jóvenes pilotos terminaron en Q3 en el octavo y noveno lugar. Se trata de Isack Hadjar de Racing Bulls y Oliver Bearman de Haas, mientras que Fernando Alonso de Aston Martin fue décimo. Al español le disgustó esta posición debido al buen rendimiento del auto en las dos sesiones de ayer.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

También sorpresa la eliminación de los Williams en Q2 con Alex Albon en decimosegundo y Carlos Sainz decimotercero. El ritmo en libres fue fuerte pero en esta sesión desentonaron. Para colmo de males, están siendo investigados por una infracción en el DRS.

Los pilotos latinoamericanos Gabriel Bortoleto de Stake Kick Sauber y Franco Colapinto de Alpine terminaron decimosexto y decimoctavo.

En el último lugar finalizó Pierre Gasly de Alpine. El francés tuvo una salida de pista generó una bandera amarilla, afectando a varios pilotos que estaban en su vuelta rápida.

Mañana a las 20:00 hora local iniciará la carrera del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 G. Russell Mercedes GBR 1:29.158 -.--- Q3
2 M. Verstappen Red Bull NLD 1:29.340 +0.182 Q3
3 O. Piastri McLaren AUS 1:29.524 +0.366 Q3
4 K. Antonelli Mercedes ITA 1:29.537 +0.379 Q3
5 L. Norris McLaren GBR 1:29.586 +0.428 Q3
6 L. Hamilton Ferrari GBR 1:29.688 +0.530 Q3
7 C. Leclerc Ferrari MON 1:29.784 +0.626 Q3
8 I. Hadjar RB FRA 1:29.846 +0.688 Q3
9 O. Bearman Haas GBR 1:29.868 +0.710 Q3
10 F. Alonso Aston Martin ESP 1:29.955 +0.797 Q3
11 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:30.141 +0.983 Q2
12 A. Albon Williams TAI 1:30.202 +1.044 Q2
13 C. Sainz Williams ESP 1:30.235 +1.077 Q2
14 L. Lawson RB NZL 1:30.320 +1.162 Q2
15 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:30.353 +1.195 Q2
16 G. Bortoleto Sauber BRA 1:30.820 +1.662 Q1
17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:30.949 +1.791 Q1
18 F. Colapinto Alpine ARG 1:30.982 +1.824 Q1
19 E. Ocon Haas FRA 1:30.989 +1.831 Q1
20 P. Gasly Alpine FRA 1:31.261 +2.103 Q1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur

Fórmula 1

Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Clasificación del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur

Fórmula 1

Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur

Fórmula 1

Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!
Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur

Fórmula 1

Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Singapur - ¡EN VIVO!
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Marina Bay Circuit

Fórmula 1

FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Marina Bay Circuit
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Singapur

Fórmula 1

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Singapur
Pietro Fittipaldi se une a Cadillac F1 Team como piloto de desarrollo

Fórmula 1

Pietro Fittipaldi se une a Cadillac F1 Team como piloto de desarrollo
Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit

Fórmula 1

Ayrton Senna ingresa al Salón de la Fama del Automóvil en Detroit
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Singapur 2025GP de Singapur 2025
EN VIVO - GP Azerbaiyán F1 2025EN VIVO - GP Azerbaiyán F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 04 - 01:06
KGM Actyon en Colombia: se renueva la conocida SUV con imponente diseño y tecnología KGM Actyon en Colombia: se renueva la conocida SUV con imponente diseño y tecnología
oct 03 - 22:46
Kia Colombia continúa su crecimiento cerrando septiembre como líder del sector automotor Kia Colombia continúa su crecimiento cerrando septiembre como líder del sector automotor
oct 03 - 16:08
Deepal S07 y S05 son reconocidos en los premios TADA 2025 en el Salón de Turín Deepal S07 y S05 son reconocidos en los premios TADA 2025 en el Salón de Turín
oct 03 - 15:44
Kia Tasman en Colombia: la primera pickup de la marca coreana llegó oficialmente Kia Tasman en Colombia: la primera pickup de la marca coreana llegó oficialmente
oct 02 - 18:09
Volkswagen confirma la llegada del nuevo Tiguan 2025 a Colombia Volkswagen confirma la llegada del nuevo Tiguan 2025 a Colombia
sep 26 - 19:20
Honda con su línea 'SUV' obtiene el primer puesto en lealtad a la marca según J.D. Power Honda con su línea 'SUV' obtiene el primer puesto en lealtad a la marca según J.D. Power
sep 26 - 17:18
El nuevo Nissan Sentra 2026 se presentó oficialmente en Estados Unidos El nuevo Nissan Sentra 2026 se presentó oficialmente en Estados Unidos
sep 24 - 20:08
BYD Song Plus EV 2026 en Colombia: la variante 100 por ciento eléctrica llegó oficialmente BYD Song Plus EV 2026 en Colombia: la variante 100 por ciento eléctrica llegó oficialmente
sep 24 - 19:35
BYD Song Plus DM-i 2026 en Colombia: la exitosa SUV híbrida se renueva en tecnología y seguridad BYD Song Plus DM-i 2026 en Colombia: la exitosa SUV híbrida se renueva en tecnología y seguridad
sep 19 - 23:15
Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas Zeekr alcanza un nuevo récord global con 2 millones de unidades vendidas
sep 18 - 21:22
Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65'' Nissan celebró sus 65 años en Colombia con la ''Ruta 65''
sep 15 - 17:06
Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina Stellantis celebra la producción de 3 millones de unidades en su planta El Palomar en Argentina
+ Ver más noticias +