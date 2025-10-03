 Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur - F1LATAM.COM
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur
   oct 3 /2025 15:12 GMT
 Singapur, Singapur
Por: Henry Bonilla
Siguiendo con la tendencia que marcó exactamente hace dos semanas las pruebas libres 2 del GP de Azerbaiyán, esta noche en el Marina Bay Circuit de Singapur se presentaron banderas rojas que interrumpieron de forma importante la sesión nocturna. Oscar Piastri terminó con el mejor tiempo.

El primer incidente fue protagonizado por George Russell quien perdió la parte trasera de su auto y terminó contra la protección de la curva 16, aunque pudo regresar al garaje.

El segundo fue en la curva 17 por cuenta de Liam Lawson quien golpeó el muro de costado, quedando su auto en medio del pit lane.

Estos dos incidentes generaron la valiosa pérdida de 21 minutos, una tercera parte y que era fundamental ya que estas son las condiciones que tendrán en clasificación y carrera durante la noche.

Para completar, saliendo del pit lane Charles Leclerc impactó a Lando Norris, luego que su equipo no le avisara la presencia del piloto de McLaren mientras en el instante en el que salía del garaje. Esta acción está siendo investigada por los comisarios.

Con un tiempo de 1:30.714, Oscar Piastri se quedó con el mejor tiempo de la noche. Estos registros se consiguieron en los instantes finales con el compuesto blando. El líder del campeonato fue seguido por Isack Hadjar de RB a 0.132s y por Max Verstappen de Red Bull a 0.143s.

En el cuarto lugar terminó Fernando Alonso de Aston Martin, ratificando el potencial del equipo británico luego de haber sido el más rápido en la tarde. A esto se suma Lance Stroll con el sexto tiempo. En medio de los autos verdes terminó Lando Norris de McLaren a 0.483s de su compañero de equipo.

El séptimo tiempo quedó en manos de Esteban Ocon de Haas, seguido por Carlos Sainz de Williams y cerrando el top 10 los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Noche complicada para los Mercedes con Kimi Antonelli en el decimoctavo puesto y George Russell en el último.

Entretanto los latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto terminaron decimoquinto y decimoctavo respectivamente.

Mañana a las 17:30 hora local iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 21:00 hs la clasificación del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 O. Piastri McLaren AUS 1:30.714 -.--- 19
2 I. Hadjar RB FRA 1:30.846 +0.132 19
3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:30.857 +0.143 19
4 F. Alonso Aston Martin ESP 1:30.877 +0.163 19
5 L. Norris McLaren GBR 1:31.197 +0.483 18
6 L. Stroll Aston Martin CAN 1:31.222 +0.508 18
7 E. Ocon Haas FRA 1:31.298 +0.584 19
8 C. Sainz Williams ESP 1:31.299 +0.585 20
9 C. Leclerc Ferrari MON 1:31.466 +0.752 18
10 L. Hamilton Ferrari GBR 1:31.491 +0.777 17
11 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:31.708 +0.994 18
12 O. Bearman Haas GBR 1:31.711 +0.997 18
13 A. Albon Williams TAI 1:32.060 +1.346 19
14 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:32.069 +1.355 19
15 G. Bortoleto Sauber BRA 1:32.319 +1.605 19
16 P. Gasly Alpine FRA 1:32.458 +1.744 20
17 L. Lawson RB NZL 1:32.645 +1.931 10
18 K. Antonelli Mercedes ITA 1:32.719 +2.005 18
19 F. Colapinto Alpine ARG 1:33.139 +2.425 20
20 G. Russell Mercedes GBR 1:33.231 +2.517 6

