Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur
Siguiendo con la tendencia que marcó exactamente hace dos semanas las pruebas libres 2 del GP de Azerbaiyán, esta noche en el Marina Bay Circuit de Singapur se presentaron banderas rojas que interrumpieron de forma importante la sesión nocturna. Oscar Piastri terminó con el mejor tiempo.
El primer incidente fue protagonizado por George Russell quien perdió la parte trasera de su auto y terminó contra la protección de la curva 16, aunque pudo regresar al garaje.
El segundo fue en la curva 17 por cuenta de Liam Lawson quien golpeó el muro de costado, quedando su auto en medio del pit lane.
Estos dos incidentes generaron la valiosa pérdida de 21 minutos, una tercera parte y que era fundamental ya que estas son las condiciones que tendrán en clasificación y carrera durante la noche.
Para completar, saliendo del pit lane Charles Leclerc impactó a Lando Norris, luego que su equipo no le avisara la presencia del piloto de McLaren mientras en el instante en el que salía del garaje. Esta acción está siendo investigada por los comisarios.
Con un tiempo de 1:30.714, Oscar Piastri se quedó con el mejor tiempo de la noche. Estos registros se consiguieron en los instantes finales con el compuesto blando. El líder del campeonato fue seguido por Isack Hadjar de RB a 0.132s y por Max Verstappen de Red Bull a 0.143s.
En el cuarto lugar terminó Fernando Alonso de Aston Martin, ratificando el potencial del equipo británico luego de haber sido el más rápido en la tarde. A esto se suma Lance Stroll con el sexto tiempo. En medio de los autos verdes terminó Lando Norris de McLaren a 0.483s de su compañero de equipo.
El séptimo tiempo quedó en manos de Esteban Ocon de Haas, seguido por Carlos Sainz de Williams y cerrando el top 10 los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Noche complicada para los Mercedes con Kimi Antonelli en el decimoctavo puesto y George Russell en el último.
Entretanto los latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto terminaron decimoquinto y decimoctavo respectivamente.
Mañana a las 17:30 hora local iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 21:00 hs la clasificación del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Estos fueron los tiempos de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:30.714
|-.---
|
19
|2
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:30.846
|+0.132
|
19
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:30.857
|+0.143
|
19
|4
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:30.877
|+0.163
|
19
|5
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:31.197
|+0.483
|
18
|6
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:31.222
|+0.508
|
18
|7
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:31.298
|+0.584
|
19
|8
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:31.299
|+0.585
|
20
|9
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:31.466
|+0.752
|
18
|10
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:31.491
|+0.777
|
17
|11
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:31.708
|+0.994
|
18
|12
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:31.711
|+0.997
|
18
|13
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:32.060
|+1.346
|
19
|14
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:32.069
|+1.355
|
19
|15
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:32.319
|+1.605
|
19
|16
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:32.458
|+1.744
|
20
|17
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:32.645
|+1.931
|
10
|18
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:32.719
|+2.005
|
18
|19
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:33.139
|+2.425
|
20
|20
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:33.231
|+2.517
|
6